Danh tính phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 ở Khánh Hòa vừa bị bắt lại

Báo Khánh Hòa online đưa tin, tối 28/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm 1 phạm nhân trốn Trại giam A2. Đó là Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy".11

Đối tượng bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Đây là 1 trong 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21/10.

Đối tượng Võ Hoàng Duy lúc bị bắt đã được cán bộ, chiến sĩ cho ăn uống. Ảnh: Báo Khánh Hòa Online

Theo TPO, khi vừa bị bắt, thể trạng Duy suy kiệt sau 1 tuần lẩn trốn, Duy đã xin thuốc hút và được lực lượng truy bắt cho hút thuốc, cho ăn mì tôm, uống nước. Duy nói, ngay khi trốn trại đã vào rừng ở đây luôn cho đến nay đã được 7 ngày. Một cán bộ khuyên "đừng có tính bỏ trốn nữa", Duy đáp "giờ thì đây thôi, đi đâu được nữa. "Về trại luôn ạ?", Duy ngước mắt hỏi và được một cán bộ trả lời: "Ừ về trại luôn, y như ngày xưa thôi".

Vào chiều 21/10, 4 phạm nhân gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về 2 tội "Giết người" và "Mua bán trái phép chất ma túy"; Lữ Văn Toàn (SN 1995, đăng ký thường trú tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Giết người"; Lê Văn Cường (SN 1994, đăng ký thường trú tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về 2 tội "Trộm cắp tài sản" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Võ Hoàng Duy (SN 1999, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", đã trốn khỏi Trại giam A2.

Ngày 22/10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Trốn khỏi nơi giam", đồng thời ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên.

Hai phạm nhân Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bị bắt. Ảnh: CACC

Sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ được Lê Văn Cường. Đến tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi xã Diên Lâm. Lực lượng chức năng đang tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn.

Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa, cơ quan chức năng đã phát thư ngỏ phát động phong trào Nhân dân tích cực tham gia tố giác, cung cấp thông tin về các đối tượng trốn khỏi Trại giam A2.

Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị toàn thể Nhân dân:

Nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phối hợp, chủ động phát hiện những dấu hiệu bất thường, cung cấp thông tin có liên quan cho cơ quan Công an và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Khi phát hiện người có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông báo truy nã, người có biểu hiện nghi vấn liên quan đến đối tượng đang bị truy nã; hoặc phát hiện những dấu hiệu bất thường cần được kiểm tra, xác minh, Nhân dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Hiện nay, còn 2 đối tượng đang bị truy nã với đặc điểm nhận dạng như sau:

Phạm nhân Hồ Văn Tình: Cao 1m68 dáng người ốm, da trắng, cả hai tay và hai chân xăm hoa văn từ cùi trỏ đến vai và từ cổ chân đến đầu gối, ngực xăm kín.

Phạm nhân Lữ Văn Toàn: Không có hình xăm trên cơ thể, da trắng tái, dáng người ốm, chân phải bị gãy có vết khâu sẹo lồi kéo dài qua gối, sẹo nằm ở mặt phải trong.

Lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt 2 phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình và Lữ Văn Toàn. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không bao che, tiếp tay hoặc giúp sức cho đối tượng lẩn trốn. Cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không chứa chấp, che giấu, giúp sức cho các đối tượng; không cung cấp phương tiện, tiền bạc, nơi ở hoặc các điều kiện khác nhằm hỗ trợ các đối tượng tiếp tục lẩn trốn, trừ những hành vi hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và phải thực hiện việc trình báo cho cơ quan Công an ngay sau đó. Không vì quan hệ quen biết, tình cảm cá nhân, lợi ích vật chất hoặc bất kỳ lý do nào mà cố tình che giấu thông tin, cản trở hoạt động truy tìm, bắt giữ của lực lượng có thẩm quyền. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý: Người dân không tự ý đăng tải hình ảnh, thông tin chưa được xác thực lên mạng xã hội; không chia sẻ tin đồn, thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận hoặc làm ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của cơ quan chức năng. Trường hợp có thông tin về đối tượng đang lẩn trốn, cần ưu tiên thông báo trực tiếp cho cơ quan có thẩm quyền thay vì phát tán công khai.