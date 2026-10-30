Bắc Ninh: Khởi tố nhóm 'cướp nhí' mang hung khí chặn đường, cướp xe máy trong đêm

Ngày 30/10, thông tin từ Công an TP Bắc Ninh cho biết, theo hồ sơ từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Bắc Ninh, vụ cướp manh động xảy ra vào rạng sáng ngày 18/10/2026 tại khu vực địa bàn thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh.

Xuất phát từ sự rủ rê, lôi kéo của đối tượng cầm đầu N.M.Q (sinh năm 2009, trú tại xã Mỹ Thái, TP Bắc Ninh), một nhóm gồm 4 thanh thiếu niên khác bao gồm: B.Q.H (sinh năm 2009), N.G.B (sinh năm 2009), H.Q.T (sinh năm 2009) và H.B.T (sinh năm 2011) cùng xã đã tụ tập để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Các đối tượng tại hiện trường vụ việc. Ảnh: Công an TP Bắc Ninh

Nhóm 5 đối tượng trên đã sử dụng xe mô tô chèn ép, chặn chiếc xe Honda Wave màu trắng do anh N.H.H sinh năm 2010, trú tại xã Mỹ Thái, TP Bắc Ninh điều khiển tại địa bàn thôn Ngọc Kim, xã Tân Yên, TP Bắc Ninh. Sau đó, các đối tượng có hành vi đánh, sử dụng dao đe dọa nhằm chiếm đoạt chiếc xe mô tô của anh H, trị giá khoảng 10.000.000 đồng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ bị hại, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Ninh đã khẩn trương tung lực lượng, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ truy xét và triệu tập toàn bộ 5 đối tượng lên trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, nhóm thanh thiếu niên đã phải cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội với mục đích “Cướp tài sản”.

Căn cứ vào tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngày 25/10/2026, Cơ quan điều tra đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắc Ninh: Bắt giữ nhóm 8 thanh thiếu niên dùng hơi cay, hung khí cướp tài sản tại KCN Quế Võ GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với nhóm 8 thanh thiếu niên về hành vi "Cướp tài sản".



