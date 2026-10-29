Phú Thọ: Khởi tố Chủ tịch HĐQT Công ty AMADO cùng 3 người liên quan

Ngày 29/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, các cá nhân liên quan tại Công ty cổ phần ngói cao cấp AMADO đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền bán hàng, không hạch toán doanh thu vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Qua công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động kế toán, kê khai thuế tại Công ty cổ phần ngói cao cấp AMADO (Công ty AMADO).

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giữ đối với Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty AMADO - (ảnh Công an Phú Thọ).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2026, Ngô Anh Tuấn (SN 1969) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AMADO, đã chỉ đạo Trần Huy Thức (SN 1980) - Giám đốc, người đại diện theo pháp luật; Nguyễn Văn Hồng (SN 1983) - nguyên Giám đốc kinh doanh; Vũ Thị Tân (SN 1983) - Kế toán trưởng, cung cấp các tài khoản ngân hàng cá nhân của Ngô Anh Tuấn cho khách hàng để thực hiện giao dịch chuyển tiền đặt trước và thanh toán tiền mua hàng hóa của công ty.

Đáng chú ý, các khoản tiền thu từ hoạt động kinh doanh được chuyển vào tài khoản cá nhân nhưng không được ghi chép, theo dõi trong hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp, đồng thời không được kê khai với cơ quan thuế theo quy định. Việc tiếp nhận tiền bán hàng qua tài khoản cá nhân nhưng không phản ánh đầy đủ trong sổ sách kế toán đã che giấu doanh thu thực tế, ảnh hưởng trực tiếp đến việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng áo trắng, nguyên giám đốc công ty - (ảnh Công an Phú Thọ).

Theo kết quả giám định đối với giai đoạn từ tháng 11/2021 đến tháng 7/2026, Công ty AMADO đã bán hàng hóa, vật tư, giao hàng và thu tiền của khách hàng nhưng không lập hóa đơn GTGT; không ghi chép vào sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số thuế phải nộp; không kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra tương ứng trên tờ khai thuế của các kỳ tính thuế phát sinh.

Hành vi trên được xác định là trốn thuế, làm giảm số thuế GTGT phải nộp ngân sách nhà nước hơn 4,2 tỷ đồng.

Đối tượng Trần Huy Thức, giám đốc công ty - (ảnh Công an Phú Thọ).

Đối tượng Vũ Thị Tân, kế toán Công ty AMADO - (ảnh Công an Phú Thọ).

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 14/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty AMADO, theo Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức, Vũ Thị Tân và Nguyễn Văn Hồng về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cơ quan An ninh điều tra khám xét trụ sở Công ty AMADO - (ảnh Công an Phú Thọ).

Cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Anh Tuấn, Trần Huy Thức và Vũ Thị Tân; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Văn Hồng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

