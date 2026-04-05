Hà Nội: Biệt thự tại phường Hà Đông rao bán rầm rộ tháng 4/2026
GĐXH - Hiện nay, khu vực phường Hà Đông mới có lượng biệt thự rao bán khá sôi nổi, giá bán ghi nhận ở ngưỡng cao, dao động từ 200 cho đến hơn 500 triệu đồng/m2.
Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.
Tại thời điểm tháng 4/2026, khảo sát trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, khu vực phường Hà Đông mới là nơi có lượng biệt thự, liền kề rao bán khá sôi nổi, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao.
Sở dĩ có lượng thông tin rao bán nhiều vì khu vực này tập trung một loạt các dự án biệt thự, liền kề có thể kể đến như: Khu đô thị mới Văn Quán, Khu đô thị Văn Khê, Him Lam Vạn Phúc, Làng Việt Kiều Châu Âu Euroland, Khu đô thị mới Xa La, TSQ Galaxy, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Khu đô thị Mỗ Lao, Hoàng Thành Villas, Roman Plaza, The Charm An Hưng, Trung tâm thương mại TSQ, Khu nhà ở Phú Mỹ, Seasons Avenue, An Lạc - Nam La Khê
Theo khảo sát, giá bán biệt thự tại đây đang dao động phổ biến với mức giá từ gần 200 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến, một căn biệt thự liền kề thiết kế 7 tầng, rộng 91m2, tại khu liền kề Him Lam Vạn Phúc, đường Tố Hữu, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 47 tỷ đồng, tương đương 516,48 triệu đồng/m2.
Căn biệt thự song lập, rộng 196,7m2 tại dự án khu đô thị Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Hà Đông (tức quận Nam Từ Liêm cũ) hiện đang được rao bán với giá 42,26 tỷ đồng, tương đương 225 triệu đồng/m2.
Tuy giá cao, nguồn cung lớn nhưng lượng dao dịch phân khúc bất động sản biệt thự, liền kề lại tăng trưởng không quá mạnh, bởi đây là phân khúc hạng sang, khá kén khách. Thực tế hiện nay, kinh doanh thuê biệt thự, liền kề cũng không dễ. Nhiều dãy "nhà cho người giàu" hiện nay trên địa bàn phường Hà Đông rơi vào tình trạng đăng thông tin cho thuê kéo dài vẫn không có khách, nhiều dãy nhà đóng cửa im ỉm, giấy dán cho thuê, bán nhà chồng dán hết lớp này đến lớp khác.
