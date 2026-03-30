Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Nội đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
Diễn biến giá chung cư tăng mạnh tại quận Hà Đông cũ sau sáp nhập
Theo khảo sát tại thời điểm tháng 3/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá chung cư tại 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được thành lập từ quận Hà Đông cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao. Thậm chí, rất khó tìm được thông tin rao bán của những căn chung cư ở khu vực trung tâm như phường Hà Đông với mức giá 3 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 45,6m2 tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường Hà Đông (tức phường Mỗ Lao, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,65 tỷ đồng, tương đương 101,97 triệu đồng/m2.
Tại phường Dương Nội, giá chung cư cũng đã tăng nhiệt, dao động phổ biến từ 4 đến 13 tỷ đồng/căn. Đơn cử, căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 111m2 tại dự án Parc Régent, phường Dương Nội (tức phường La Khê, quận Hà Đông cũ)hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,6 tỷ đồng, tương đương 113,51 triệu đồng/m2.
Tại phường Phú Lương, giá chung cư cũng dao động phổ biến từ 3-5 tỷ đồng. Tại dự án The Vesta, phường Phú Lương, Hà Nội mới (tức phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ), căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 67m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,42 tỷ đồng, tương đương 66 triệu đồng/m2.
Tại phường Kiến Hưng, giá chung cư hiện nay phổ biến dao động từ 2,8-4,5 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 56m2 tại dự án Mipec City View, phường Kiến Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,15 tỷ đồng, tương đương 74,11 triệu đồng/m2.
Phường Yên Nghĩa là một trong những khu vực có giá chung cư tăng giá khá mạnh từ 2024 đến nay. Theo khảo sát tại thời điểm hiện tại, giá chung cư tại đây cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn. Có diện tích khá khiêm tốn, với 55m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại dự án khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phường Yên Nghĩa hiện đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương 69,09 triệu đồng/m2.
Như vậy hiện nay, chung cư trên địa bàn 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.
