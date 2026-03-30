Bất ngờ trước giá chung cư tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng (Hà Nội) tháng 3/2026

Thứ hai, 13:01 30/03/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
GĐXH - Hiện nay, giá chung cư tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng thuộc thành phố Hà Nội đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

Diễn biến giá chung cư tăng mạnh tại quận Hà Đông cũ sau sáp nhập

Theo khảo sát tại thời điểm tháng 3/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, giá  chung cư tại 5 phường mới Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng được thành lập từ quận Hà Đông cũ đang ghi nhận ở ngưỡng khá cao. Thậm chí, rất khó tìm được thông tin rao bán của những căn chung cư ở khu vực trung tâm như phường Hà Đông với mức giá 3 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư thiết kế 1 phòng ngủ, rộng 45,6m2 tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường Hà Đông (tức phường Mỗ Lao, quận Hà Đông cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,65 tỷ đồng, tương đương 101,97 triệu đồng/m2.

Tại phường Dương Nội, giá chung cư cũng đã tăng nhiệt, dao động phổ biến từ 4 đến 13 tỷ đồng/căn. Đơn cử, căn chung cư 3 phòng ngủ, rộng 111m2 tại dự án Parc Régent, phường Dương Nội (tức phường La Khê, quận Hà Đông cũ)hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 12,6 tỷ đồng, tương đương 113,51 triệu đồng/m2.

Tại phường Phú Lương, giá chung cư cũng dao động phổ biến từ 3-5 tỷ đồng. Tại dự án The Vesta, phường Phú Lương, Hà Nội mới (tức phường Phú Lãm, quận Hà Đông cũ), căn hộ 2 phòng ngủ, rộng 67m2 hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,42 tỷ đồng, tương đương 66 triệu đồng/m2.

Tại phường Kiến Hưng, giá chung cư hiện nay phổ biến dao động từ 2,8-4,5 tỷ đồng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ, rộng 56m2 tại dự án Mipec City View, phường Kiến Hưng hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 4,15 tỷ đồng, tương đương 74,11 triệu đồng/m2.

Phường Yên Nghĩa là một trong những khu vực có giá chung cư tăng giá khá mạnh từ 2024 đến nay. Theo khảo sát tại thời điểm hiện tại, giá chung cư tại đây cũng đã vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn. Có diện tích khá khiêm tốn, với 55m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại dự án khu nhà ở Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội, phường Yên Nghĩa hiện đang được rao bán với giá 3,8 tỷ đồng, tương đương 69,09 triệu đồng/m2.

Như vậy hiện nay, chung cư trên địa bàn 5 phường  Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng đang ở ngưỡng khá cao, thậm chí có 3 tỷ đồng trong tay, người mua nhà cũng không dễ tìm được căn nhà ưng ý tại khu vực trung tâm.

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

GĐXH - Sau khoảng 50 năm đưa vào sử dụng, khu tập thể 3 tầng tại phường Hà Đông (TP Hà Nội) dự kiến sẽ được phá dỡ để xây dựng chung cư cao 34 tầng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng tháng 3/2026

GĐXH - SUV hạng B đang được khách hàng săn đón nhờ giá bán siêu rẻ chỉ 262 triệu đồng, thiết kế ăn đứt Kia Seltos và Honda HR-V.

GĐXH - Giá bạc trong nước ngày 30/3 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt khi mở cửa quanh ngưỡng 70 triệu đồng/kg và nhanh chóng tăng lên vùng 72 triệu đồng/kg chỉ sau vài nhịp điều chỉnh, tương ứng mức tăng khoảng 2 triệu đồng/kg.

GĐXH - Sáng 30/3, thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến đáng chú ý khi tỷ giá USD trên thị trường tự do quay đầu tăng sau những phiên điều chỉnh trước đó, trong khi giá USD tại ngân hàng vẫn giữ ổn định.

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC chịu áp lực giảm tới 1,4 triệu đồng/lượng.

GĐXH - Xe ga Honda 110cc mới sở hữu thiết kế đẹp hơn cả Vision và SH Mode, dễ trở thành xe ga quốc dân mới nhờ mức giá hấp dẫn chỉ 41 triệu đồng.

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 5 phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương và Kiến Hưng vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.

GĐXH - SUV hạng A đồng loạt giảm giá sâu trong tháng 3, đưa mức khởi điểm chỉ hơn 400 triệu đồng, chỉ ngang sedan hạng A.

GĐXH - Dù không có sự tăng trưởng mạnh như nhiều khu vực khác, tuy nhiên giá nhà đất, đặc biệt giá biệt thự trên địa bàn thị xã Sơn Tây (cũ), thành phố Hà Nội vẫn duy trì ở mức giá tích cực.

GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

GĐXH - MPV sở hữu thiết kế sang trọng, có 2 cấu hình 6 chỗ và 7 chỗ, giá bán chỉ từ 445 triệu đồng.

GĐXH - Giá xe máy Honda tháng 3/2026 giảm cực mạnh do nhu cầu mua xe của người dân không cao, nhiều mẫu xe được đại lý bán dưới giá đề xuất, trong đó có cả Vision, SH, Air Blade…

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

