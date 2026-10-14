Hà Nội: Camera AI phát hiện 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9, có xe máy vi phạm đến 9 lần

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GĐXH - Hệ thống camera AI của Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tháng 9/2026. Trong đó có trường hợp vi phạm đến 9 lần.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an thành phố đã ghi nhận 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy. Cụ thể:

Từ ngày 1/9 đến ngày 30/9/2026, thông qua hệ thống Camera AI, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội 18.512 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trong đó có 16.510 trường hợp liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy, 2.002 trường hợp vi phạm của xe ô tô.

Các hành vi vi phạm gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng, đỗ xe sai quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, đi vào đường cấm, đi ngược chiều, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn…

Hà Nội: Camera AI phát hiện 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9, có xe máy vi phạm đến 9 lần - Ảnh 1.Hà Nội: Một xe máy bị Camera AI phát hiện hơn 40 lần vi phạm giao thông từ đầu năm đến nay

GĐXH - Chỉ trong tháng 9/2026, hệ thống camera AI của Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận hơn 18.500 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đáng chú ý, cơ quan chức năng điểm mặt nhiều phương tiện "tái phạm" kỷ lục.

Hà Nội: Camera AI phát hiện 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9, có trường hợp vi phạm đến 9 lần - Ảnh 1.

Trung tâm chỉ huy giao thông - Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội).

Đáng chú ý, qua tra cứu lịch sử vi phạm năm 2026, ghi nhận một số phương tiện vi phạm nhiều lần, điển hình xe mô tô BKS 29E2-362xx có đến 43 lần vi phạm, xe mô tô BKS 29B1-285xx có 39 lần vi phạm, xe mô tô BKS 29C1-184xx có 33 lần vi phạm.

Chỉ riêng trong tháng 9/2026, xe mô tô BKS 29C1-184xx vi phạm 9 lần, trong đó có 8 lần đi ngược chiều và 1 lần không đội mũ bảo hiểm.

Theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe đi vào đường có biển báo cấm đi ngược chiều bị phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông, mức phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Hà Nội: Camera AI phát hiện 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9, có trường hợp vi phạm đến 9 lần - Ảnh 2.

Các thông báo vi phạm được gửi đến chủ phương tiện. Ảnh: CACC

Cơ quan chức năng cho biết, hệ thống camera AI được vận hành liên tục 24/24 giờ, hỗ trợ giám sát an ninh trật tự, tình hình giao thông và phát hiện các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố. Hình ảnh, dữ liệu vi phạm được ghi nhận, phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng làn đường, phần đường, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Camera AI phát hiện 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9, có xe máy vi phạm đến 9 lần - Ảnh 4.Bắc Ninh: Một người đàn ông bị camera AI bắt lỗi 'quên' đội mũ 10 lần

GĐXH - Chưa đầy 1 tháng, ông G.V.A (SN 1980, trú tại phường Đa Mai, Bắc Ninh) bị camera AI ghi nhận 10 lần vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.

Hà Nội: Camera AI phát hiện 18.512 trường hợp vi phạm giao thông trong tháng 9, có xe máy vi phạm đến 9 lần - Ảnh 5.Hà Nội: Hơn 8.400 vi phạm giao thông bị xử lý trong 7 ngày bằng camera AI

GĐXH - Chỉ trong một tuần (từ ngày 17/9 đến 23/9), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

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