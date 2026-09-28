Hà Nội: Hơn 8.400 vi phạm giao thông bị xử lý trong 7 ngày bằng camera AI

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CSGT soi camera tìm nhóm thanh niên đầu trần đi xe máy kẹp 3 trên phố Hà Nội Từ clip xe máy chở 3 người không đội mũ bảo hiểm, CSGT trích xuất dữ liệu camera, xác định nhóm thanh niên đang làm việc tại một công trường ở Khu đô thị Ciputra.

Ngày 28/9, thông tin từ Phòng CSGT Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã tạm giữ trên 1.800 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và thực hiện trừ điểm giấy phép lái xe đối với hơn 1.200 tài xế.

Trong các nhóm lỗi trực tiếp trên đường bộ, nồng độ cồn chiếm hơn 1.400 vụ việc, bên cạnh hơn 200 trường hợp chở quá tải hoặc cơi nới thành thùng xe.

Đáng chú ý, công nghệ giám sát thông minh tiếp tục phát huy hiệu quả khi hệ thống camera AI đã ghi nhận và gửi thông báo phạt nguội tới hơn 4.000 chủ phương tiện.

Chỉ trong một tuần (từ ngày 17/9 đến 23/9), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện và xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Các lỗi vi phạm chủ yếu qua hình ảnh camera gồm:

Đi ngược chiều: hơn 2.100 trường hợp.

Không đội mũ bảo hiểm: gần 1.400 trường hợp.

Dừng, đỗ sai quy định: hơn 200 trường hợp.

Vượt đèn đỏ: 162 trường hợp.

Đón, trả khách trái phép: 22 trường hợp.

Bên cạnh đó, công tác siết chặt an toàn giao thông học đường cũng được đẩy mạnh.

Phòng CSGT (CA TP Hà Nội) đã phối hợp cùng công an các xã, phường xử lý trên 670 học sinh vi phạm với tổng số tiền xử phạt ước tính vượt 570 triệu đồng.