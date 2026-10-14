Bắc Ninh: Một người đàn ông bị camera AI bắt lỗi 'quên' đội mũ 10 lần

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Theo Page Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh, lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông G.V.A (SN 1980, trú tại phường Đa Mai, thành phố Bắc Ninh) sau khi xác minh các vi phạm trật tự, an toàn giao thông được hệ thống camera AI ghi nhận.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, ông A lái xe mô tô mang biển số 99AB-581.xx vi phạm 10 lần tại khu vực ngã tư Chợ Song Mai, phường Đa Mai. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến hành vi không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy; trong đó có trường hợp chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm.

Đáng chú ý, có ngày camera ghi nhận xe vi phạm tới 2 lần.

Căn cứ kết quả xác minh, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, đồng thời thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bảo đảm xử lý vi phạm hành chính.

Từ vụ việc trên lực lượng CSGT TP Bắc Ninh khuyến cáo: Đội mũ bảo hiểm không phải để đối phó với CSGT hay camera giám sát, mà để bảo vệ chính tính mạng của mình và người thân. Đặc biệt, người điều khiển phương tiện còn phải có trách nhiệm nhắc nhở người ngồi sau đội mũ đúng quy cách.

Hình ảnh người đàn ông vi phạm không đội mũ tới 10 lần được camera AI ghi nhận:

Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 576 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 28/9 - 04/10/2026) GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh công bố danh sách 576 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 28/9 - 04/10/2026.