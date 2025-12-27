Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.
Theo Kế hoạch, đến hết năm 2026, Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát.
Theo đó, Hà Nội phân loại các nhóm chợ cóc, chợ tạm thuộc diện buộc giải tỏa có lộ trình trong năm 2026 và 2027, cụ thể như sau:
Hà Nội đặt mốc hoàn thành giải tỏa nhóm 1 trước ngày 30/01/2026: Là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị và gây bức xúc dư luận.
Nhóm 2 trước ngày 30/6/2026: Có dưới 50 hộ kinh doanh;
Nhóm 3 trước ngày 30/12/2026: Có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh;
Nhóm 4 trước ngày 30/6/2027: Trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài và có tính chất phức tạp.
Các sở, ban, ngành Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa dứt điểm các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.
Quá trình triển khai bảo đảm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm.
Thành phố yêu cầu việc giải tỏa gắn với bố trí, sắp xếp mặt bằng kinh doanh hợp pháp cho các tiểu thương, thông qua đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp chợ theo Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.
UBND các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị, đa dạng hóa hình thức truyền thông nhằm vận động người dân chấm dứt kinh doanh tự phát, thực hiện lộ trình giải tỏa; tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp với các hộ kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng hình thành thói quen mua sắm tại các chợ chính quy, cơ sở thương mại bảo đảm nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm.
Để bảo đảm đời sống dân sinh, Thành phố sẽ xây dựng phương án chi tiết sắp xếp các hộ kinh doanh tại "chợ cóc" vào các chợ còn điểm kinh doanh trống; ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực khó khăn, nhất là những xã, phường còn thiếu chợ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt phát thông báo khẩn tới khách hàng liên quan đến việc mua bán vàngBảo vệ người tiêu dùng - 2 ngày trước
GĐXH - Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải vừa phải ra văn bản cảnh báo cấp bách trước những diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng.
Cơ sở thẩm mỹ Pusan hiện ra sao sau sự cố nâng mũi cải vận cho khách bằng filler, dẫn đến mù mắt?Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Sau sự cố tiêm filler nâng mũi khiến một khách hàng bị mù mắt, cơ sở thẩm mỹ Pusan tại phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã tháo dỡ toàn bộ biển hiệu, hoạt động cầm chừng rồi đóng cửa. Ghi nhận của phóng viên cho thấy hiện không còn dấu hiệu kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ tại địa chỉ này.
Thị trường bán lẻ Hà Nội sôi động dịp Giáng sinh, siêu thị đồng loạt tung ưu đãi kích cầuBảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trước
GĐXH - Những ngày cận Giáng sinh, thị trường bán lẻ trên địa bàn Hà Nội trở nên sôi động khi hàng loạt hệ thống siêu thị lớn đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá sâu nhằm kích cầu tiêu dùng cuối năm. Không khí mua sắm tại nhiều siêu thị ghi nhận nhộn nhịp hơn so với những tuần trước, đặc biệt ở nhóm hàng thực phẩm, đồ gia dụng và các sản phẩm phục vụ mùa lễ hội.
Có nên áp giá trần nhà ở xã hội?Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
Thời gian gần đây, nhiều dự án nhà ở xã hội có mức lên tới gần 30 triệu đồng/m2, nhiều ý cho rằng nên áp dụng giá trần với nhà ở xã hội.
Loại trái cây có nhiều ở các tỉnh Đông Bắc, giàu vi chất, đắt đỏ, người tiêu dùng 'săn lùng' ráo riếtBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Theo người dân, ở các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, quả cọ "cho cũng ít người ăn" nhưng nay lại được săn lùng với giá bán đắt đỏ với giá từ 90.000 – 150.000 đồng/kg, tùy loại.
Hà Nội 'siết' giá vật liệu xây dựng, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thổi giáBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn yêu cầu tăng cường các giải pháp bình ổn giá và cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố. Đồng thời công bố chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.
Những đối tượng này sẽ nhận được hơn 1,16 triệu suất quà Hà Nội dự kiến tặng dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, thành phố Hà Nội dự kiến tặng 1.165.878 suất quà tới các đối tượng chính sách, người có công, người hưởng lương hưu và trợ cấp xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo cùng nhiều nhóm yếu thế khác, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng.
Hà Nội ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026 - 2030Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 339/KH-UBND ngày 12/12/2025 về triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026–2030.
Cuối tuần, người dân đổ xô 'săn' khuyến mại hàng tiêu dùng, phục vụ nhu cầu cả tuầnBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực các quầy thực phẩm thiết yếu ở siêu thị đông đúc. Nhiều gia đình tranh thủ ngày nghỉ để "săn" khuyến mại, mua sắm tập trung, phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho cả tuần mới.
Ngân hàng BIDV, VPB thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng: Người dùng điện thoại cần tắt ngay tính năng này kẻo mất sạch tiền trong tài khoảnBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngân hàng BIDV, VPB phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng liên quan tới việc lừa đảo công nghệ cao, người dùng nếu không lưu ý có thể sẽ mất toàn bộ tiền trong tài khoản.
Ngân hàng BIDV, VPB thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng: Người dùng điện thoại cần tắt ngay tính năng này kẻo mất sạch tiền trong tài khoảnBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Ngân hàng BIDV, VPB phát đi thông báo khẩn tới toàn bộ khách hàng liên quan tới việc lừa đảo công nghệ cao, người dùng nếu không lưu ý có thể sẽ mất toàn bộ tiền trong tài khoản.