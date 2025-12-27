Hà Nội ra lộ trình 2 năm giải tỏa dứt điểm 'chợ cóc', chợ tạm theo nguyên tắc '6 rõ'

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo Kế hoạch, đến hết năm 2026, Hà Nội phấn đấu giải tỏa 100% các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát.

Theo đó, Hà Nội phân loại các nhóm chợ cóc, chợ tạm thuộc diện buộc giải tỏa có lộ trình trong năm 2026 và 2027, cụ thể như sau:

Hà Nội đặt mốc hoàn thành giải tỏa nhóm 1 trước ngày 30/01/2026: Là các điểm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông, trật tự đô thị và gây bức xúc dư luận.

Nhóm 2 trước ngày 30/6/2026: Có dưới 50 hộ kinh doanh;

Nhóm 3 trước ngày 30/12/2026: Có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh;

Nhóm 4 trước ngày 30/6/2027: Trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài và có tính chất phức tạp.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND ngày 26/12/2025 về việc triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố.

Các sở, ban, ngành Thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý, giải tỏa dứt điểm các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Quá trình triển khai bảo đảm nguyên tắc "6 rõ": Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ sản phẩm.

Thành phố yêu cầu việc giải tỏa gắn với bố trí, sắp xếp mặt bằng kinh doanh hợp pháp cho các tiểu thương, thông qua đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa và nâng cấp chợ theo Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

UBND các xã, phường huy động cả hệ thống chính trị, đa dạng hóa hình thức truyền thông nhằm vận động người dân chấm dứt kinh doanh tự phát, thực hiện lộ trình giải tỏa; tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp với các hộ kinh doanh. Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng hình thành thói quen mua sắm tại các chợ chính quy, cơ sở thương mại bảo đảm nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm.

Để bảo đảm đời sống dân sinh, Thành phố sẽ xây dựng phương án chi tiết sắp xếp các hộ kinh doanh tại "chợ cóc" vào các chợ còn điểm kinh doanh trống; ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại các khu vực khó khăn, nhất là những xã, phường còn thiếu chợ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.

