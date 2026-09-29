Cần làm gì để mở lại tài khoản định danh điện tử VNeID nếu bị khóa?

Từ ngày 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP có hiệu lực sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử. Trong đó quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Trong trường hợp bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID cần làm gì để được mở lại?

Căn cứ theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về mở khóa tài khoản định danh điện tử như sau:

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử khi không còn căn cứ khóa tài khoản định danh điện tử;

Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền gửi phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc Cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền nơi gần nhất để tiếp nhận, xử lý;

Công dân có thể mang giấy tờ tùy thân (CCCD/Thẻ căn cước) đến Công an xã/phường/thị trấn hoặc Cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử để yêu cầu cán bộ tiếp nhận, đối soát dữ liệu dân cư và làm thủ tục mở lại tài khoản trên hệ thống.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được gửi phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử của cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan khác có thẩm quyền, đến Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền nơi tiếp nhận đề nghị phải xem xét, chuyển đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử đến Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử;

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề xuất của Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan quản lý căn cước có thẩm quyền chuyển đến, Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đối với trường hợp yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử và thông báo tới cơ quan đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử và chủ thể được mở khóa tài khoản. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản định danh điện tử thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Theo quy định của Nghị định 320/2026/NĐ-CP Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

Công dân bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID có thể đến Công an xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để xử lý. Ảnh minh họa: AI

Tài khoản định danh điện tử VNeID là gì?

Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc phương tiện xác thực khác được tạo lập bởi cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, được dùng để truy cập, sử dụng các tính năng, tiện ích, ứng dụng của hệ thống định danh và xác thực điện tử và hệ thống thông tin đã được kết nối, chia sẻ theo quy định của pháp luật.

Phân loại, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử VNeID

Theo Điều 7 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, phân loại, đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được quy định như sau:

1. Công dân Việt Nam từ đủ 06 tuổi trở lên đã được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn thời hạn sử dụng được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01, tài khoản định danh điện tử mức độ 02 khi có nhu cầu. Công dân Việt Nam dưới 06 tuổi đã được cấp thẻ căn cước được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 01 khi có nhu cầu.

2. Người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam hoặc cư trú hợp pháp tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử không phân biệt theo mức độ khi có nhu cầu.

3. Cơ quan, tổ chức được thành lập hoặc đăng ký hoạt động tại Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử không phân biệt theo mức độ khi có nhu cầu.

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