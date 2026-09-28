Hà Nội xem xét thử nghiệm có kiểm soát taxi bay tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc

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Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Quy hoạch tổng thể Thủ đô phát triển "rừng trong phố, phố trong rừng", mở không gian kinh tế tầm thấp và taxi bay GĐXH - Theo Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định nhiều định hướng đột phá như lấy hạ tầng dẫn dắt phát triển, hình thành không gian kinh tế tầm thấp cho taxi bay và thiết bị bay không người lái, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình "rừng trong phố, phố trong rừng", "làng trong thành phố, thành phố trong làng".

Ngày 28/9, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hà Nội chính thức hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại đầu tư và Công nghệ Hưng Việt để triển khai nghiên cứu, xây dựng đề án thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với phương tiện vận chuyển hành khách và hàng hóa tự hành.

Địa điểm dự kiến triển khai là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, căn cứ theo Nghị quyết số 26/2026 của HĐND thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, đề án thử nghiệm mẫu phương tiện bay EH-216S dự kiến chia làm 4 giai đoạn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và các tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế.

Hà Nội thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay EH-216S, xây dựng mô hình quản lý giao thông hệ thống máy bay không người lái.

Song song với việc bay thử nghiệm, các bên sẽ đề xuất phát triển hệ thống quản lý giao thông máy bay không người lái (UTM) và trung tâm điều hành khai thác (OCC). Đây là bước đệm nhằm nghiên cứu, đánh giá tính khả thi trước khi tiến tới phát triển mô hình kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) nếu đạt hiệu quả thực tế.

Đơn vị thử nghiệm sẽ phải chuẩn bị nguồn lực kỹ thuật, công nghệ, tài chính và xây dựng hồ sơ đề xuất từ tháng 10.

Hoạt động thử nghiệm thực tế tại hiện trường chỉ được tiến hành sau khi có quyết định phê duyệt chính thức từ UBND TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng kỳ vọng việc nghiên cứu giải pháp vận tải mới này sẽ mở ra các động lực tăng trưởng kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng nhấn mạnh đây là mô hình thử nghiệm chưa từng có tiền lệ. Thành phố kỳ vọng việc nghiên cứu giải pháp vận tải mới này sẽ mở ra các động lực tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy hạ tầng dữ liệu và đào tạo nhân lực kỹ thuật cao.

Đồng thời hướng tới mục tiêu giảm áp lực ùn tắc giao thông đô thị trong tương lai.

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý và hồ sơ kỹ thuật theo đúng quy chế sandbox, trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi triển khai các bước tiếp theo.