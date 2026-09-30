Từ 1/10/2026, thương binh, bệnh binh được nhận mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định mới

Quy định mới về trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Cụ thể:

Tại Phụ lục I Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân như sau:

Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng STT Đối tượng Mức trợ cấp, phụ cấp Đơn vị tính: đồng Trợ cấp Phụ cấp 1 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân 1.1 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Phụ lục II Thương binh loại B Phụ lục III Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên 3.012.000 Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng 6.024.000 1.2 Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61 % trở lên chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 1.690.000 Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng 2.410.000 2 Bệnh binh và thân nhân 2.1 Bệnh binh: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% - 50% 3.144.000 Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% - 60% 3.917.000 Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% - 70% 4.992.000 Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% - 80% 5.755.000 Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% - 90% 6.888.000 Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91 % - 100% 7.672.000 Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên 1.511.000 Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng 3.012.000 2.2 Thân nhân của bệnh binh: Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 1.690.000 Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng 2.410.000 3 Trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học: 3.1 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; thân nhân liệt sĩ; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con của bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên 3.012.000 3.2 Con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 60%; con của bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % đến 60% 1.511.000 4 Trợ cấp người phục vụ: 4.1 Người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (trừ đối tượng quy định tại mục 4.2 và 4.3 Phụ lục này) 3.012.000 4.2 Người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng sống ở gia đình 3.869.000 4.3 Người phục vụ bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng sống ở gia đình 3.869.000

Tại Phụ lục II Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp Đơn vị tính: đồng STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp Đơn vị tính: đồng 1 21% 2.028.000 21 41% 3.960.000 2 22% 2.127.000 22 42% 4.053.000 3 23% 2.217.000 23 43% 4.146.000 4 24% 2.316.000 24 44% 4.249.000 5 25% 2.415.000 25 45% 4.346.000 6 26% 2.509.000 26 46% 4.442.000 7 27% 2.604.000 27 47% 4.536.000 8 28% 2.705.000 28 48% 4.632.000 9 29% 2.796.000 29 49% 4.733.000 10 30% 2.898.000 30 50% 4.827.000 11 31% 2.992.000 31 51% 4.926.000 12 32% 3.091.000 32 52% 5.022.000 13 33% 3.186.000 33 53% 5.115.000 14 34% 3.283.000 34 54% 5.213.000 15 35% 3.383.000 35 55% 5.311.000 16 36% 3.474.000 36 56% 5.410.000 17 37% 3.568.000 37 57% 5.500.000 18 38% 3.671.000 38 58% 5.600.000 19 39% 3.768.000 39 59% 5.699.000 20 40% 3.862.000 40 60% 5.793.000 41 61% 5.886.000 61 81% 7.819.000 42 62% 5.989.000 62 82% 7.919.000 43 63% 6.079.000 63 83% 8.015.000 44 64% 6.179.000 64 84% 8.108.000 45 65% 6.274.000 65 85% 8.209.000 46 66% 6.374.000 66 86% 8.301.000 47 67% 6.469.000 67 87% 8.395.000 48 68% 6.567.000 68 88% 8.494.000 49 69% 6.664.000 69 89% 8.596.000 50 70% 6.758.000 70 90% 8.694.000 51 71% 6.850.000 71 91% 8.785.000 52 72% 6.951.000 72 92% 8.880.000 53 73% 7.052.000 73 93% 8.979.000 54 74% 7.146.000 74 94% 9.070.000 55 75% 7.245.000 75 95% 9.175.000 56 76% 7.338.000 76 96% 9.269.000 57 77% 7.435.000 77 97% 9.363.000 58 78% 7.528.000 78 98% 9.462.000 59 79% 7.625.000 79 99% 9.558.000 60 80% 7.722.000 80 100% 9.656.000

Tại Phụ lục III Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B như sau:

STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp Đơn vị tính: đồng STT Tỷ lệ tổn thương cơ thể Mức hưởng trợ cấp Đơn vị tính: đồng 1 21% 1.676.000 21 41% 3.256.000 2 22% 1.756.000 22 42% 3.336.000 3 23% 1.831.000 23 43% 3.416.000 4 24% 1.914.000 24 44% 3.493.000 5 25% 1.996.000 25 45% 3.568.000 6 26% 2.070.000 26 46% 3.649.000 7 27% 2.150.000 27 47% 3.720.000 8 28% 2.225.000 28 48% 3.802.000 9 29% 2.308.000 29 49% 3.879.000 10 30% 2.388.000 30 50% 3.960.000 11 31% 2.462.000 31 51% 4.040.000 12 32% 2.544.000 32 52% 4.114.000 13 33% 2.624.000 33 53% 4.197.000 14 34% 2.705.000 34 54% 4.277.000 15 35% 2.783.000 35 55% 4.430.000 16 36% 2.858.000 36 56% 4.508.000 17 37% 2.937.000 37 57% 4.593.000 18 38% 3.019.000 38 58% 4.672.000 19 39% 3.099.000 39 59% 4.747.000 20 40% 3.174.000 40 60% 4.827.000 41 61% 4.906.000 61 81% 6.485.000 42 62% 4.984.000 62 82% 6.567.000 43 63% 5.066.000 63 83% 6.641.000 44 64% 5.141.000 64 84% 6.723.000 45 65% 5.222.000 65 85% 6.807.000 46 66% 5.304.000 66 86% 6.881.000 47 67% 5.382.000 67 87% 6.962.000 48 68% 5.456.000 68 88% 7.037.000 49 69% 5.534.000 69 89% 7.122.000 50 70% 5.616.000 70 90% 7.196.000 51 71% 5.699.000 71 91% 7.275.000 52 72% 5.775.000 72 92% 7.356.000 53 73% 5.855.000 73 93% 7.435.000 54 74% 5.932.000 74 94% 7.517.000 55 75% 6.016.000 75 95% 7.593.000 56 76% 6.092.000 76 96% 7.672.000 57 77% 6.169.000 77 97% 7.748.000 58 78% 6.245.000 78 98% 7.826.000 59 79% 6.329.000 79 99% 7.908.000 60 80% 6.411.000 80 100% 7.989.000

Từ 1/10/2026, thân nhân của người có công với cách mạng nhận mức trợ cấp ưu đãi một lần lên tới hơn 93 triệu đồng GĐXH - Dưới đây là mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1/10/2026 theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP.