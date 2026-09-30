Từ 1/10/2026, thương binh, bệnh binh được nhận mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng theo quy định mới
GĐXH - Từ ngày 1/10/2026, mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được áp dụng theo Nghị định số 321/2026/NĐ-CP của Chính phủ.
Quy định mới về trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh
Từ ngày 1/10/2026, Nghị định số 321/2026/NĐ-CP có hiệu lực quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh. Cụ thể:
Tại Phụ lục I Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B và thân nhân như sau:
Tại Phụ lục II Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:
STT
Tỷ lệ tổn thương cơ thể
Mức hưởng trợ cấp
Đơn vị tính: đồng
STT
Tỷ lệ tổn thương cơ thể
Mức hưởng trợ cấp
Đơn vị tính: đồng
1
21%
2.028.000
21
41%
3.960.000
2
22%
2.127.000
22
42%
4.053.000
3
23%
2.217.000
23
43%
4.146.000
4
24%
2.316.000
24
44%
4.249.000
5
25%
2.415.000
25
45%
4.346.000
6
26%
2.509.000
26
46%
4.442.000
7
27%
2.604.000
27
47%
4.536.000
8
28%
2.705.000
28
48%
4.632.000
9
29%
2.796.000
29
49%
4.733.000
10
30%
2.898.000
30
50%
4.827.000
11
31%
2.992.000
31
51%
4.926.000
12
32%
3.091.000
32
52%
5.022.000
13
33%
3.186.000
33
53%
5.115.000
14
34%
3.283.000
34
54%
5.213.000
15
35%
3.383.000
35
55%
5.311.000
16
36%
3.474.000
36
56%
5.410.000
17
37%
3.568.000
37
57%
5.500.000
18
38%
3.671.000
38
58%
5.600.000
19
39%
3.768.000
39
59%
5.699.000
20
40%
3.862.000
40
60%
5.793.000
41
61%
5.886.000
61
81%
7.819.000
42
62%
5.989.000
62
82%
7.919.000
43
63%
6.079.000
63
83%
8.015.000
44
64%
6.179.000
64
84%
8.108.000
45
65%
6.274.000
65
85%
8.209.000
46
66%
6.374.000
66
86%
8.301.000
47
67%
6.469.000
67
87%
8.395.000
48
68%
6.567.000
68
88%
8.494.000
49
69%
6.664.000
69
89%
8.596.000
50
70%
6.758.000
70
90%
8.694.000
51
71%
6.850.000
71
91%
8.785.000
52
72%
6.951.000
72
92%
8.880.000
53
73%
7.052.000
73
93%
8.979.000
54
74%
7.146.000
74
94%
9.070.000
55
75%
7.245.000
75
95%
9.175.000
56
76%
7.338.000
76
96%
9.269.000
57
77%
7.435.000
77
97%
9.363.000
58
78%
7.528.000
78
98%
9.462.000
59
79%
7.625.000
79
99%
9.558.000
60
80%
7.722.000
80
100%
9.656.000
Tại Phụ lục III Nghị định số 321/2026/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B như sau:
STT
Tỷ lệ tổn thương cơ thể
Mức hưởng trợ cấp
Đơn vị tính: đồng
STT
Tỷ lệ tổn thương cơ thể
Mức hưởng trợ cấp
Đơn vị tính: đồng
1
21%
1.676.000
21
41%
3.256.000
2
22%
1.756.000
22
42%
3.336.000
3
23%
1.831.000
23
43%
3.416.000
4
24%
1.914.000
24
44%
3.493.000
5
25%
1.996.000
25
45%
3.568.000
6
26%
2.070.000
26
46%
3.649.000
7
27%
2.150.000
27
47%
3.720.000
8
28%
2.225.000
28
48%
3.802.000
9
29%
2.308.000
29
49%
3.879.000
10
30%
2.388.000
30
50%
3.960.000
11
31%
2.462.000
31
51%
4.040.000
12
32%
2.544.000
32
52%
4.114.000
13
33%
2.624.000
33
53%
4.197.000
14
34%
2.705.000
34
54%
4.277.000
15
35%
2.783.000
35
55%
4.430.000
16
36%
2.858.000
36
56%
4.508.000
17
37%
2.937.000
37
57%
4.593.000
18
38%
3.019.000
38
58%
4.672.000
19
39%
3.099.000
39
59%
4.747.000
20
40%
3.174.000
40
60%
4.827.000
41
61%
4.906.000
61
81%
6.485.000
42
62%
4.984.000
62
82%
6.567.000
43
63%
5.066.000
63
83%
6.641.000
44
64%
5.141.000
64
84%
6.723.000
45
65%
5.222.000
65
85%
6.807.000
46
66%
5.304.000
66
86%
6.881.000
47
67%
5.382.000
67
87%
6.962.000
48
68%
5.456.000
68
88%
7.037.000
49
69%
5.534.000
69
89%
7.122.000
50
70%
5.616.000
70
90%
7.196.000
51
71%
5.699.000
71
91%
7.275.000
52
72%
5.775.000
72
92%
7.356.000
53
73%
5.855.000
73
93%
7.435.000
54
74%
5.932.000
74
94%
7.517.000
55
75%
6.016.000
75
95%
7.593.000
56
76%
6.092.000
76
96%
7.672.000
57
77%
6.169.000
77
97%
7.748.000
58
78%
6.245.000
78
98%
7.826.000
59
79%
6.329.000
79
99%
7.908.000
60
80%
6.411.000
80
100%
7.989.000
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