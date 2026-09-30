Phát hiện hang động nguyên sơ giữa rừng nguyên sinh ở Nghệ An

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GĐXH - Trong lúc tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng tuần tra của Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương phát hiện một hang động còn nguyên sơ nằm sâu trong rừng nguyên sinh.

Phát hiện hang động nguyên sơ giữa rừng nguyên sinh ở Nghệ An - Ảnh 1.
Phát hiện hang động nguyên sơ giữa rừng nguyên sinh ở Nghệ An - Ảnh 2.

Bên trong hang còn khá nguyên sơ, có nhiều khối nhũ đá với hình dạng khác nhau, tạo nên cảnh quan đặc biệt. Ảnh:BQLRTD.

Hang động được phát hiện tại khoảnh 4, tiểu khu 666, thuộc xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An.

Hang nằm cách xa khu dân cư. Để tiếp cận, lực lượng tuần tra phải vượt qua quãng đường khoảng 4 km xuyên rừng già, với nhiều dốc và khe đá.

Qua khảo sát ban đầu, hang có diện tích khoảng 2.000 - 3.000 m², gồm 3 - 4 tầng. Bên trong hang còn khá nguyên sơ, có nhiều khối nhũ đá với hình dạng khác nhau, tạo nên cảnh quan đặc biệt.

Lực lượng chức năng đã đi sâu hàng trăm mét vào hang để khảo sát nhưng chưa thể tiếp cận toàn bộ các khu vực do địa hình phức tạp. Bên trong hang không có dòng nước; cách cửa hang khoảng 150 m có một điểm nước.

Phát hiện hang động nguyên sơ giữa rừng nguyên sinh ở Nghệ An - Ảnh 3.

Trong hang có nhiều khối nhũ đá với hình dạng khác nhau. Ảnh:BQLRTD.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Tương Dương, khu vực phát hiện hang ít người qua lại và vẫn giữ được vẻ tự nhiên. Hang được phát hiện khi lực lượng tuần tra thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng.

Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá đặc điểm địa chất và cảnh quan của hang để có phương án bảo vệ phù hợp, tránh tác động đến hệ sinh thái rừng và cấu trúc tự nhiên của hang.

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