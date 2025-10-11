Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh

Ngày 11/10, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ nhỏ chỉ rộng khoảng 2,5m.

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, gây khó khăn cho quá trình chưa cháy.

Diện tích căn nhà rộng hơn 30 m2, cao 4 tầng 1 tum, thiết kế kiểu ống. Khu vực thoát nạn duy nhất là tầng thượng, thoáng khí.

Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, khu vực hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc vụ cháy xảy ra khiến 5 người tử vong.

Chia sẻ với PV, ông Thành một người dân ở cách vụ cháy khoảng 30m cho biết, sau khi phát hiện hỏa hoạn, ông vội chạy ra thì thấy nhà hàng xóm bốc cháy dữ dội, khói đang thoát ra ngoài. Trong nhà vang lên tiếng kêu cứu khẩn thiết, nhưng cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái.

Trong tình thế nguy cấp, ông Thành cùng người dân xung quanh dùng xà beng mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa, người dân sau đó dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Bà Tuyết - chị gái của vợ chồng chủ nhà không khỏi xót xa, chia sẻ về sự việc.

Bà Tuyết (82 tuổi) chị gái của vợ chồng chủ nhà cho biết, vì nhà cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ nên xe cứu hỏa không thể vào được, dù nhiều người phát hiện cháy sớm, liên tục hô hào nhưng có lẽ mọi người trong nhà vẫn đang ngủ, đến lúc phát hiện có cháy thì không kịp thoát thân.

Cũng theo bà Tuyết, có thể ngọn lửa bắt nguồn tại khu vực để xe ở tầng một của ngôi nhà, trong đó có một xe điện, hai xe máy xăng cùng nhiều đồ gia dụng nên khói lửa bốc rất mạnh.

"Thời điểm tôi có mặt là khoảng 5 giờ 50 phút sáng, lúc đó đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn còn bốc ra. Cả nhà nó chắc ngủ say, ngạt khói, không kịp thoát thân. Thực sự quá đau xót", bà Tuyết nghẹn ngào.

Lãnh đạo UBND phường Văn Miếu Quốc Tử Giám và lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đã có mặt, chia buồn cùng gia đình người bị nạn,

Cũng trong sáng nay, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu Quốc Tử Giám và lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đã có mặt, chia buồn cùng gia đình người bị nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.