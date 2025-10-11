Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnh
GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.
Ngày 11/10, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội tại hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong tại ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu Quốc Tử Giám, ngôi nhà xảy ra vụ hỏa hoạn nằm sâu trong ngõ nhỏ chỉ rộng khoảng 2,5m.
Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, gây khó khăn cho quá trình chưa cháy.
Diện tích căn nhà rộng hơn 30 m2, cao 4 tầng 1 tum, thiết kế kiểu ống. Khu vực thoát nạn duy nhất là tầng thượng, thoáng khí.
Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, khu vực hiện trường vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa để điều tra, làm rõ nguyên nhân.
Nhân chứng kể lại khoảnh khắc vụ cháy xảy ra khiến 5 người tử vong.
Chia sẻ với PV, ông Thành một người dân ở cách vụ cháy khoảng 30m cho biết, sau khi phát hiện hỏa hoạn, ông vội chạy ra thì thấy nhà hàng xóm bốc cháy dữ dội, khói đang thoát ra ngoài. Trong nhà vang lên tiếng kêu cứu khẩn thiết, nhưng cửa sắt, cửa kính tầng một đều khóa trái.
Trong tình thế nguy cấp, ông Thành cùng người dân xung quanh dùng xà beng mất 30 phút mới phá được hai lớp cửa, người dân sau đó dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.
Bà Tuyết - chị gái của vợ chồng chủ nhà không khỏi xót xa, chia sẻ về sự việc.
Bà Tuyết (82 tuổi) chị gái của vợ chồng chủ nhà cho biết, vì nhà cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ nên xe cứu hỏa không thể vào được, dù nhiều người phát hiện cháy sớm, liên tục hô hào nhưng có lẽ mọi người trong nhà vẫn đang ngủ, đến lúc phát hiện có cháy thì không kịp thoát thân.
Cũng theo bà Tuyết, có thể ngọn lửa bắt nguồn tại khu vực để xe ở tầng một của ngôi nhà, trong đó có một xe điện, hai xe máy xăng cùng nhiều đồ gia dụng nên khói lửa bốc rất mạnh.
"Thời điểm tôi có mặt là khoảng 5 giờ 50 phút sáng, lúc đó đám cháy đã cơ bản được khống chế, tuy nhiên khói đen vẫn còn bốc ra. Cả nhà nó chắc ngủ say, ngạt khói, không kịp thoát thân. Thực sự quá đau xót", bà Tuyết nghẹn ngào.
Cũng trong sáng nay, lãnh đạo UBND phường Văn Miếu Quốc Tử Giám và lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng đã có mặt, chia buồn cùng gia đình người bị nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự.
Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.
GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.
GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.
GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.
GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.
Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.
GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.
