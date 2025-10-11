Mới nhất
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

Thứ bảy, 16:29 11/10/2025 | Thời sự
GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.

Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà dân số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, khiến 5 người trong một gia đình tử vong; ngày 11/10, thông tin với Gia đình và Xã hội, đại diện UBND phường Văn Miếu cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà dân cao 4 tầng, diện tích 40m2. Ngôi nhà của gia đình nạn nhân có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên do đám cháy xảy ra vào sáng sớm, thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, vì vậy bị ngạt khói, không kịp thoát ra bên ngoài.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1 - Ảnh 1.

Hiện trường khu vực tầng 1 của ngôi nhà sau vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy nhà dân, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã nhanh chóng tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân tự vệ thường trực của phường phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 6 giờ 15 phút sáng, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan sang các nhà bên cạnh. Vụ cháy đã khiến 5 người trong một gia đình tử vong, gồm ông N.Đ.L. (SN 1952), bà H.T.H. (SN 1956 - vợ ông L.), anh N.H.M. (SN 1982 - con ông L.), chị Đ.T.S. (SN 1988 - vợ anh M.) và cháu N.M.V. (SN 2019 - con anh M.).

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng Thành phố cùng UBND phường điều tra, làm rõ. Sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 sau đó cháy lan lên tầng trên.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1 - Ảnh 2.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - Nguyễn Lan Hương đã trao 25 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ TP cho gia đình nạn nhân.

Ngay trong sáng nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gặp mặt, động viên thân nhân người bị nạn và hỗ trợ 262 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - Nguyễn Lan Hương đã trao số tiền 25 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ TP  cho gia đình nạn nhân (5 triệu đồng/nạn nhân tử vong); đồng thời bày tỏ chia sẻ với những mất mát của gia đình, mong gia đình vượt qua đau thương để lo hậu sự cho các nạn nhân chu đáo.

Sáng cùng ngày, ngay sau khi xuống hiện trường vụ cháy kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.

Video người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội:

Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội


Trung Sơn
