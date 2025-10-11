Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1
GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.
Liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà dân số 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, khiến 5 người trong một gia đình tử vong; ngày 11/10, thông tin với Gia đình và Xã hội, đại diện UBND phường Văn Miếu cho biết, vụ cháy xảy ra tại nhà dân cao 4 tầng, diện tích 40m2. Ngôi nhà của gia đình nạn nhân có nhiều lối thoát hiểm, tuy nhiên do đám cháy xảy ra vào sáng sớm, thời điểm các nạn nhân có thể đang ngủ say, vì vậy bị ngạt khói, không kịp thoát ra bên ngoài.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ cháy nhà dân, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường đã nhanh chóng tới hiện trường chỉ đạo các lực lượng công an, dân quân tự vệ thường trực của phường phối hợp với lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.
Đến khoảng 6 giờ 15 phút sáng, đám cháy đã được khống chế, không xảy ra cháy lan sang các nhà bên cạnh. Vụ cháy đã khiến 5 người trong một gia đình tử vong, gồm ông N.Đ.L. (SN 1952), bà H.T.H. (SN 1956 - vợ ông L.), anh N.H.M. (SN 1982 - con ông L.), chị Đ.T.S. (SN 1988 - vợ anh M.) và cháu N.M.V. (SN 2019 - con anh M.).
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng Thành phố cùng UBND phường điều tra, làm rõ. Sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 sau đó cháy lan lên tầng trên.
Ngay trong sáng nay, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường đã phối hợp với Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội gặp mặt, động viên thân nhân người bị nạn và hỗ trợ 262 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội - Nguyễn Lan Hương đã trao số tiền 25 triệu đồng từ Quỹ cứu trợ TP cho gia đình nạn nhân (5 triệu đồng/nạn nhân tử vong); đồng thời bày tỏ chia sẻ với những mất mát của gia đình, mong gia đình vượt qua đau thương để lo hậu sự cho các nạn nhân chu đáo.
Sáng cùng ngày, ngay sau khi xuống hiện trường vụ cháy kiểm tra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã có văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).
Video người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội:
Người dân bàng hoàng kể lại khoảnh khắc vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội
Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.
GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.
GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.
GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.
GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.
Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.
GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.
