Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Hàng xóm kể chi tiết 2 xe máy bốc cháy, phun lửa
Tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra từ trong căn nhà bị lửa bao trùm, hàng xóm vội vã phá cửa, huy động hàng chục bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng mọi nỗ lực đều tuyệt vọng trước sức nóng khủng khiếp. Tiếng kêu cứu chỉ kéo dài một phút rồi tắt lịm.
Bốn tiếng sau khi vụ cháy tại số nhà 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) được dập tắt, người đàn ông sống cách hiện trường khoảng 50m vẫn bàng hoàng, chưa dám tin vào sự thật đau xót rằng gia đình hàng xóm của mình đã tử vong.
Theo người đàn ông này, khoảng 5h ngày 11/10, nhiều người sinh sống tại hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phát hiện ra cháy. Bản thân ông cũng nhanh chóng chạy đến ngôi nhà bị cháy và hô hoán cho những người khác biết.
"Tôi chạy đến hiện trường để cố gắng phá cửa cứu các nạn nhân mắc kẹt, nhưng lúc này lửa bùng to ở tầng 1, không thể làm gì khác", người đàn ông kể lại.
Cùng lúc đó, ông Thành, nhà cách đó 20m, cũng vội chạy ra ngoài huy động mọi người dập lửa. Theo ông Thành, người dân đã gom được khoảng 30 bình chữa cháy mini, tập trung xịt thẳng vào tầng 1 hòng
dập tắt "bà hỏa". Nhiều người khác đứng trên ban công, mái nhà bên cạnh dùng xô, chậu hắt nước vào trong tuyệt vọng.
Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều không thành.
"Tầng 1 có 2 chiếc xe máy cùng nhiều đồ đạc dễ cháy nên khói, lửa bốc lên cuồn cuộn, phun ngược cả ra ngoài. Sức nóng quá khủng khiếp, chúng tôi đành phải bỏ chạy", ông Thành chua xót nói.
Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, anh Nguyễn Đức Minh, một người trực tiếp tham gia cứu chữa, vẫn không thể quên được âm thanh ám ảnh vọng ra từ đám cháy.
"Tôi nghe có tiếng kêu 'cứu tôi, cứu tôi'. Nhưng tiếng kêu cứu chỉ kéo dài khoảng 1 phút rồi im bặt", anh Minh kể lại.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng 11/10, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên dữ dội từ ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tum trong một con ngõ sâu tại Hà Nội. Dù người dân đã hô hoán, dùng phương tiện tại chỗ dập lửa nhưng bất thành do đám cháy bùng lên quá nhanh.
Nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội đã điều động nhiều đội Cảnh sát PCCC&CNCH với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ và 4 xe chữa cháy đến hiện trường.
Lực lượng chức năng xác định, ngôi nhà có diện tích sàn khoảng 25m2, nằm trong ngõ nhỏ, cách mặt đường 300m, gây nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hỏa. Tại thời điểm lực lượng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà, khói độc dày đặc.
Cảnh sát phải sử dụng bình thở chuyên dụng để tiến sâu vào bên trong tìm kiếm người mắc kẹt, đồng thời triển khai các mũi tấn công dập lửa, ngăn cháy lan.
Đến 6h, đám cháy được khống chế và được dập tắt hoàn toàn lúc 6h15. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong.
Qua tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong, gồm: N.Đ.L. (SN 1952); H.T.H. (SN 1956); N.H.M. (SN 1982); Đ.T.S. (SN 1988) và N.M.V. (SN 2019).
Dũng cảm lao xuống sông cứu người đàn ông đuối nướcThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Nghe tiếng kêu cứu, người đàn ông ở Huế không ngần ngại lao xuống dòng nước sâu, kịp thời cứu nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1Thời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.
Hà Nội yêu cầu khẩn trương khắc phục và làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim HoaThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu các đơn vị tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà ở phố Kim Hoa.
Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Người thân xót xa kể lại giây phút ám ảnhThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, vì đám cháy xảy ra lúc sáng sớm nên 2 vợ chồng ngoài 60 tuổi cùng vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi đều không kịp thoát thân, tử vong thương tâm.
Hà Nội: 5 người tử vong thương tâm trong đám cháy lúc rạng sángThời sự - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 11/10, vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ 180 Kim Hoa (TP Hà Nội) lúc rạng sáng khiến 5 người tử vong thương tâm.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, Hà Nội và miền Bắc giảm thấp nhất bao nhiêu độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo, từ ngày 14 - 16/10, miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh đầu tiên trong tháng, gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đợt lạnh này khiến nền nhiệt giảm khoảng 3 - 5 độ C.
Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công khai đường dây nóngThời sự - 1 ngày trước
Số 0769040404 hoạt động 24/24, người cung cấp thông tin giá trị, giúp phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý tội phạm ma túy sẽ được xem xét biểu dương, khen thưởng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sắp tới miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường yếu, mưa dông có thể xuất hiện trở lại.
Nước trên sông Cầu cao hơn mặt đê gần nửa mét, người dân Bắc Ninh 'căng mình' đắp đập, ngăn lũThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Chiều 9/10, nước lũ trên sông Cầu qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh vẫn tiếp tục dâng cao. Tại khu vực đê Đẩu Hàn, hàng trăm người dân cùng với lực lượng chức năng đang khẩn trương gia cố, đắp đê, ngăn nước lũ tràn vào khu dân cư.
Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nướcThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.
Hình ảnh đau lòng nhìn từ trên cao hàng trăm hộ dân xã Đa Phúc, Hà Nội chìm trong 'biển' nướcThời sự
GĐXH - Nước sông Cầu đi qua địa phận xã Đa Phúc, Hà Nội dâng cao, gây ngập sâu toàn bộ khu dân cư ngoài đê Lương Phúc, thôn Ngô Đạo, chìm trong biển nước, nhiều người phải sơ tán.