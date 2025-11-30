Hà Nội: Cháy nhà trong ngõ nhỏ, lực lượng chức năng kéo vòi chữa cháy hàng trăm mét để dập lửa

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 14 giờ chiều 30/11, tại căn nhà địa chỉ số 73, ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng (phường Từ Liêm, Hà Nội). Theo đó, căn nhà bị cháy cao 8 tầng, khu vực cháy nằm ở tầng 7-8 của căn nhà nói trên.

Ngay sau khi phát hiện khói đen và ngọn lửa bùng lên, người dân gần đó đã lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong ngõ nhỏ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Ảnh: S.H

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đã điều 4 xe cứu hỏa Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 16 và khu vực 2 đến hiện trường để làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên do ngõ nhỏ, vướng dây điện nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường căn nhà cháy. Lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ 112 phố Mễ Trì Thượng đến số nhà 73 với khoảng cách khoảng 250m.

Lực lượng chức năng phải kéo vòi chữa cháy từ đầu ngõ đến ngôi nhà cháy để dập lửa. Ảnh: S.H

Sau ít phút, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế. Vụ việc không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.