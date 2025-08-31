Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường năm nay để triển khai tặng quà tới người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo quyết định, thành phố bổ sung kinh phí 858.325.500.000 đồng từ ngân sách Trung ương.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rút kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố về ngân sách các xã, phường theo quy định.

UBND các xã, phường có được yêu cầu triển khai tặng quà cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; thanh, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Quang cảnh bên trong quảng trường Ba Đình trong buổi Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Trường hợp phát sinh đối tượng tặng quà, UBND các xã, phường chủ động sử dụng các nguồn kinh phí được giao để triển khai việc tặng quà kịp thời đến người dân và tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND thành phố bổ sung kinh phí cho các xã, phường.

Nếu không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu, UBND các xã, phường hoàn trả ngân sách thành phố trong năm 2025 theo quy định.

Nghị quyết số 263 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nêu rõ, tặng 100.000 đồng/người bằng tiền cho công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Về hình thức tặng quà, Chính phủ quy định tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.