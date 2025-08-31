Mới nhất
Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Chủ nhật, 06:49 31/08/2025 | Đời sống
Hà Nội bổ sung kinh phí hơn 858,3 tỷ đồng để triển khai tặng quà mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã, phường năm nay để triển khai tặng quà tới người dân, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Theo quyết định, thành phố bổ sung kinh phí 858.325.500.000 đồng từ ngân sách Trung ương.

UBND các xã, phường có trách nhiệm rút kinh phí bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố về ngân sách các xã, phường theo quy định.

UBND các xã, phường có được yêu cầu triển khai tặng quà cho người dân đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng; thanh, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.

Hà Nội chi gần 860 tỷ tặng mỗi người dân 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 - Ảnh 2.

Quang cảnh bên trong quảng trường Ba Đình trong buổi Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Nguyễn Yến)

Trường hợp phát sinh đối tượng tặng quà, UBND các xã, phường chủ động sử dụng các nguồn kinh phí được giao để triển khai việc tặng quà kịp thời đến người dân và tổng hợp gửi Sở Tài chính trình UBND thành phố bổ sung kinh phí cho các xã, phường.

Nếu không sử dụng hết kinh phí bổ sung có mục tiêu, UBND các xã, phường hoàn trả ngân sách thành phố trong năm 2025 theo quy định.

Nghị quyết số 263 của Chính phủ về việc tặng quà Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 nêu rõ, tặng 100.000 đồng/người bằng tiền cho công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch nhưng được cấp giấy chứng nhận căn cước đang cư trú tại Việt Nam và được thu thập, cập nhật, cấp số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được xác lập tại thời điểm hết ngày 30/8.

Về hình thức tặng quà, Chính phủ quy định tặng quà 1 lần theo hộ gia đình thường trú, số tiền của từng hộ được xác định cho từng nhân khẩu trong hộ theo dữ liệu quốc gia về dân cư; chủ hộ (hoặc thành viên trong gia đình được chủ hộ ủy quyền hợp pháp) được nhận thay theo danh sách từng nhân khẩu và chịu trách nhiệm chuyển quà tặng cho các thành viên trong hộ.

Trường hợp công dân chưa có nơi đăng ký thường trú thì quà tặng được trao trực tiếp cho từng người dân hoặc người được công dân ủy quyền.

Việc tặng quà thực hiện qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh điện tử - VNeID (trường hợp đã có tích hợp tài khoản); hoặc trực tiếp bằng tiền (trường hợp chưa có tài khoản) tại điểm chi trả do địa phương tổ chức, đảm bảo kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Chính phủ yêu cầu thời gian chi trả tập trung từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9; trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Tin sáng 31/8: Miền Bắc có mưa vào sáng sớm và chiều tối dịp 2/9; Kiểm tra an toàn, kết cấu cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu

Đời sống - 55 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 có sự khác nhau giữa các khu vực trong phạm vi cả nước...

Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Ngày đầu nghỉ lễ: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 'nóng' 18 tỷ đồng

Đời sống - 9 giờ trước

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã xử lý 8.259 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền xử phạt là 18 tỷ 603 triệu đồng; trong đó có 978 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Hàng trăm xe bị trơ khung sắt, thân cầu Vĩnh Tuy lộ khung sắt sau vụ cháy

Đời sống - 10 giờ trước

Sau vụ cháy trưa nay, đã có hàng trăm xe máy, xe ba bánh tự chế bị trơ khung và một số phần thân cầu Vĩnh Tuy bị lửa lớn thiêu đốt, lộ ra phần khung sắt.

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Trẻ em chưa tạo tài khoản VNeID, có được nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9?

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Theo Công điện 149/CĐ-TTg năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ người dân Việt Nam sẽ được tặng 100.000 đồng/người chào mừng Tết Độc lập 2/9. Theo đó, trẻ em cũng là đối tượng được tặng quà.

Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ

Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán dân trước bão số 6, Quảng Trị còn 600 ngư dân chưa về bờ

Đời sống - 15 giờ trước

Mưa lớn khiến một số địa bàn các tỉnh miền Trung ngập sâu. Các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị ban hành lệnh cấm biển. Nhiều xã ở Hà Tĩnh đã và đang di dời hàng chục hộ dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở.

Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Chiều tối 30/8, bão số 6 đi vào đất liền từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Chiều tối nay (30/8), bão số 6 sẽ đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị, với cường độ gió mạnh cấp 6-7.

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Người dân có thể nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9 qua ứng dụng VNeID hoặc trực tiếp tiền mặt. Trường hợp bất khả kháng, công dân vẫn có thể nhận quà sau nhưng không quá ngày 15/9/2025.

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Cảnh tượng chưa từng có tại các bến xe Hà Nội dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Đời sống - 21 giờ trước

Trái với cảnh đông đúc, chen chúc như mọi năm, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nhiều bến xe lớn tại Hà Nội vắng vẻ lạ thường.

Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền Trung

Áp thấp mạnh lên thành bão số 6 hướng vào miền Trung

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng nay (30/8), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão - cơn bão số 6 (tên quốc tế là Nongfa).

Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lương

Đi làm ngày Quốc khánh 2/9, người lao động được hưởng tới 490% lương

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo quy định của Bộ luật Lao động, đi làm ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9, người lao động được trả lương làm thêm giờ.

Con giáp dễ vướng tiểu nhân những tháng cuối năm 2025

Con giáp dễ vướng tiểu nhân những tháng cuối năm 2025

Đời sống

GĐXH - Những tháng cuối năm 2025 được dự báo sẽ mang đến nhiều cơ hội đổi đời, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Đặc biệt, có 3 con giáp được cảnh báo dễ gặp tiểu nhân quấy phá, hao tài tốn của.

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Đời sống

Tháng sinh Âm lịch của người có nhân sinh như ý nhờ sự khôn ngoan, thức thời

Đời sống
Người dân sẽ nhận 100.000 đồng dịp 2/9 như thế nào?

Đời sống

Người dân sẽ nhận 100.000 đồng dịp 2/9 như thế nào?

Đời sống
Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống

Thời gian cuối nhận quà 100.000 đồng dịp Quốc khánh 2/9

Đời sống
Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Đời sống

Áp thấp nhiệt đới sắp đổ bộ miền Trung, trọng tâm mưa dồn dập khu vực nào?

Đời sống

