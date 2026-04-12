Hà Nội: 'Hô biến' hàng ngàn m2 đất dự án công viên thành tổ hợp sân thể thao quy mô lớn

Theo tìm hiểu của phóng viên, chỉ mới tháng 6/2025, khu đất tại số 19 đường Quang Liệt (phường Thanh Liệt, Hà Nội) vẫn còn là một bãi đất trống, cây cỏ mọc um tùm, hoang hóa. Thế nhưng, bước sang tháng 4/2026, một sự thay đổi "chóng mặt" đã diễn ra ngay trên phần diện tích thuộc Dự án Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An (thường gọi là Công viên Chu Văn An).

Hàng ngàn mét vuông đất dự án đã bị san lấp bằng phẳng để nhường chỗ cho một tổ hợp thể thao có tên Sportbase Arena. Điều đáng nói, công tác xây dựng, lắp đặt diễn ra rầm rộ và chỉ mới đi vào vận hành khoảng một tháng nay, nhưng quy mô của nó khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngỡ ngàng.

Hiện trạng khu đất tháng 6/2025 (ảnh trên) và hiện trạng vào tháng 4/2026 (ảnh dưới).

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, khu đất nằm ngay sát mặt đường Quang Liệt, xung quanh được quây kín bằng tôn. Phía bên trong, phần lớn diện tích khu đất đã được xây dựng công trình quy mô lớn bằng hệ thống khung sắt, mái che kiên cố. Phần diện tích còn lại được sử dụng làm nơi đỗ xe cho khách đến chơi.

Bên trong tổ hợp sân thể thao có tổng cộng 20 sân chơi pickleball, được chia thành từng khu vực. Cụm sân được trang bị đèn chiếu sáng công suất lớn, phục vụ người chơi liên tục từ 5h sáng đến 22h đêm.

Công trình xây dựng có quy mô lớn với hệ thống khung sắt, mái che kiên cố, hoạt động nhộn nhịp.

Việc tập trung hàng trăm lượt người mỗi ngày trong một không gian quây kín bằng vật liệu dễ dẫn nhiệt, hệ thống điện phục vụ chiếu sáng công suất cao mà không qua thẩm định an toàn PCCC là một sự liều lĩnh đáng báo động.

Bài học nhãn tiền từ vụ cháy kho xưởng trên đường Phạm Tu vừa qua vẫn còn đó, việc tồn tại những "thùng thuốc súng" không phép sát vách khu dân cư như Sportbase Arena là một sự thách thức trực tiếp đến sức khỏe và đời sống của những hộ dân xung quanh.

Bên trong tổ hợp có 20 sân chơi pickleball được đầu tư bài bản.

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, Dự án Công viên Chu Văn An có quy mô lên tới 90,91 ha, nằm trên địa bàn phường Thanh Liệt. Đây từng được kỳ vọng là một quần thể văn hóa, tâm linh kết hợp không gian xanh điều hòa lớn nhất khu vực phía Nam Thủ đô.

Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai, trong khi một số hạng mục như đường nội bộ, đèn chiều sáng... đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng, thì phần lõi công viên vẫn chỉ là một đại công trường "đắp chiếu".

Nhiều diện tích đất dự án dọc khu vực đường Phạm Tu và đường Quang Liệt hiện đang ngang nhiên bị lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép để kinh doanh.

Tính đến tháng 4/2026, dự án vẫn chưa thể về đích do vướng mắc kéo dài trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là việc di dời hàng ngàn ngôi mộ tại các khu nghĩa trang cũ. Hiện, hàng chục hecta đất dự án đang trong tình trạng bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, trở thành nơi tập kết rác thải và phế liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, lợi dụng việc dự án chậm tiến độ, dọc các tuyến đường Phạm Tu và Quang Liệt, tình trạng "xẻ thịt" đất dự án diễn ra công khai. Không chỉ có Sportbase Arena, mà hàng loạt nhà xưởng quây tôn, kho bãi và sân bóng nhân tạo đã mọc lên trái phép, biến đất quy hoạch công cộng thành "mỏ vàng" cho các nhóm lợi ích riêng.

