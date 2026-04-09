Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép

Thứ năm, 15:46 09/04/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều diện tích đất thuộc dự án Công viên Chu Văn An (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) suốt thời gian qua đang bị "xẻ thịt", dựng lên làm sân bóng, nhà xưởng... để kinh doanh trái phép. Thực trạng này dù đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 1.
Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 2.
Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 3.

Dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An (Công viên Chu Văn An) được quy hoạch trên địa bàn phường Thanh Liệt với tổng diện tích khoảng 90,91ha. Trong đó, giai đoạn I có diện tích 54,96ha, còn giai đoạn II khoảng 35,95ha chưa được đầu tư.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 4.

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, sau thời gian dài triển khai, một số hạng mục như đường nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống thoát nước, chiếu sáng... đã cơ bản hoàn thiện. Tuy nhiên, phần lớn diện tích đất còn lại là những bãi đất hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 5.

Bên trong khu vực đường nội bộ mới hoàn thiện, tình trạng đổ trộm rác thải, phế liệu xây dựng diễn ra tràn lan khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác, ô nhiễm.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận nhiều diện tích đất của dự án này hiện cũng đang ngang nhiên bị lấn chiếm, biến tướng thành hàng loạt nhà xưởng, kho bãi, sân thể thao... để kinh doanh.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 7.

Tại khu đất dự án ven đường Phạm Tu, các khu nhà tạm được dựng bằng khung sắt, lợp tôn mọc lên ngay sát mặt đường.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 8.

Khu đất dự án dọc theo đường Phạm Tu và đường Quang Liệt đang bị biến tướng thành "thủ phủ" của các hoạt động kinh doanh tư nhân với gara ô tô, cửa hàng bia, sân thể thao, câu cá...

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 9.
Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 10.
Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 11.

Nhiều diện tích đất cũng bị cải tạo thành các sân bóng đá, hoạt động tấp nập cả ban ngày lẫn buổi tối. Các sân này đều được đầu tư bài bản với hệ thống lưới vây, đèn và mặt cỏ nhân tạo.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 12.

Khu đất dự án dọc đường Phạm Tu (đoạn đối diện nhà máy nước Yên Xá) bị biến thành nơi kinh doanh cây cảnh, sân thể thao. Hàng hóa được người dân bày bán tràn ra lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 13.

Khu vực kinh doanh hoa, cây cảnh, đồ gốm sứ với hàng nghìn chậu cây được bày bán công khai ngay mặt đường.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 14.
Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 15.
Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 16.

Phía mặt đường Quang Liệt, nằm trong khu vực đất dự án hiện cũng đang tồn tại một tổ hợp sân thể thao quy mô cả ngàn m2, công trình này được dựng bằng khung sắt, có hệ thống mái che kiên cố, hoạt động nhộn nhịp.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 17.

Thực tế, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại đây đã diễn ra trong suốt một thời gian dài, thế nhưng đến nay vẫn ngang nhiên tồn tại, kinh doanh thu lợi bất chính mà không bị xử lý triệt để.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 18.

Những công trình tự phát này hoạt động ngoài vòng kiểm soát, không đảm bảo bất kỳ tiêu chuẩn nào về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Việc tập kết vật liệu dễ cháy với mật độ dày đặc ngay sát vách khu dân cư đã biến dải đất dự án thành những "ngòi nổ" chậm, sẵn sàng bùng phát hỏa hoạn bất cứ lúc nào.

Công viên Chu Văn An: Dự án khu tưởng niệm Danh nhân và thực trạng hiện tại - Ảnh 19.

Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền phường Thanh Liệt cần sớm vào cuộc thanh kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này, tránh để tồn tại kéo dài dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Khu tưởng niệm trong giai đoạn I được tổ chức thành hai khu vực chính. Khu trung tâm là nơi đặt tượng đài Danh nhân Chu Văn An, nhà tưởng niệm cùng các công trình văn hóa, quảng trường sinh hoạt cộng đồng. Đây sẽ là không gian mang ý nghĩa trang nghiêm, nơi người dân và du khách có thể tìm hiểu, tưởng nhớ và tri ân vị thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam.

Khu vực còn lại được quy hoạch thành công viên cây xanh với hệ thống hồ điều hòa, đường dạo bộ, các khu vui chơi giải trí và nhiều tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Không gian này được định hướng phát triển theo mô hình công viên sinh thái, vừa tạo cảnh quan xanh cho đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của người dân. Với quy mô lớn và định hướng phát triển đa chức năng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một quần thể văn hóa – sinh thái tiêu biểu của khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

Sau khi được tiếp nhận từ huyện Thanh Trì (cũ), phường Thanh Liệt chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để triển khai dự án.

Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai dự án là việc di dời các nghĩa trang lâu đời nằm trong phạm vi quy hoạch. Theo thống kê vẫn còn khoảng 3.000 ngôi mộ tại các khu nghĩa trang cũ chưa thể di chuyển, khiến một số hạng mục hạ tầng của dự án chưa thể triển khai đồng bộ.

Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện

GĐXH - Sau vụ hỏa hoạn làm 1 người tử vong, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cắt điện hàng loạt kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

GĐXH - Vụ hỏa hoạn rạng sáng ngày 30/3 tại một cụm kho xưởng trên đường Phạm Tu (phường Thanh Liệt, Hà Nội) khiến một người tử vong một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhà xưởng trái phép, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy "mọc" trên đất nông nghiệp.









Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện

Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện

Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ

Hà Nội: Nỗi lo hỏa hoạn từ những nhà xưởng tạm bợ ở phường Đại Mỗ

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Hà Nội: Hiểm họa cháy nổ chực chờ từ 'rừng' nhà xưởng trên đất nông nghiệp ven đường Phạm Tu

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Hà Nội: Nhà xưởng được cải tạo làm sân pickleball ở Xuân Phương, tiềm ẩn rủi ro cháy nổ, sập đổ

Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm

Thái Nguyên: Công ty TNHH Ngọc Linh san ủi đất rừng để mở đường, xây dựng nhà xưởng tại thôn Phja Đăm

Cùng chuyên mục

Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học: Cần chế tài 'kịch khung' để bảo vệ giống nòi

Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học: Cần chế tài 'kịch khung' để bảo vệ giống nòi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ án 300 tấn lợn bệnh tuồn vào trường học đang gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, yêu cầu áp dụng khung hình phạt cao nhất với hành vi “hủy hoại giống nòi” trở nên cấp bách hơn bao giờ hết nhằm trừng trị những kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp đạo đức.

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi tài chính 6 tháng cuối năm 2026, có 4 con giáp được dự báo sẽ xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý về tiền bạc.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là vừa có năng lực phát triển sự nghiệp, vừa biết giữ gìn tổ ấm hài hòa, bền vững.

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7/2026

Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7/2026

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng.

Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện

Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điện

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sau vụ hỏa hoạn làm 1 người tử vong, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cắt điện hàng loạt kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi dự báo, các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất sẽ có những biến đổi thú vị trong tuần giữa tháng 4 dương lịch này.

Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026

Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Y tế Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chính sách xã hội đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026. Đây là mức làm căn cứ để xác định các khoản trợ cấp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội.

Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mới

Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mới

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức thưởng Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?

3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mến

3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mến

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.

Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4

Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.

Xem nhiều

3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mến

3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mến

Đời sống

GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.

Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mới

Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mới

Đời sống
4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớn

4 con giáp dễ có quý nhân hỗ trợ, thu hút nguồn tài lộc lớn

Đời sống
Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòa

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top