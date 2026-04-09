Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép.

Dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An (Công viên Chu Văn An) được quy hoạch trên địa bàn phường Thanh Liệt với tổng diện tích khoảng 90,91ha. Trong đó, giai đoạn I có diện tích 54,96ha, còn giai đoạn II khoảng 35,95ha chưa được đầu tư.

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Khu tưởng niệm trong giai đoạn I được tổ chức thành hai khu vực chính. Khu trung tâm là nơi đặt tượng đài Danh nhân Chu Văn An, nhà tưởng niệm cùng các công trình văn hóa, quảng trường sinh hoạt cộng đồng. Đây sẽ là không gian mang ý nghĩa trang nghiêm, nơi người dân và du khách có thể tìm hiểu, tưởng nhớ và tri ân vị thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam.

Khu vực còn lại được quy hoạch thành công viên cây xanh với hệ thống hồ điều hòa, đường dạo bộ, các khu vui chơi giải trí và nhiều tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Không gian này được định hướng phát triển theo mô hình công viên sinh thái, vừa tạo cảnh quan xanh cho đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của người dân. Với quy mô lớn và định hướng phát triển đa chức năng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một quần thể văn hóa – sinh thái tiêu biểu của khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho cộng đồng dân cư trong khu vực.

Sau khi được tiếp nhận từ huyện Thanh Trì (cũ), phường Thanh Liệt chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để triển khai dự án.

Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai dự án là việc di dời các nghĩa trang lâu đời nằm trong phạm vi quy hoạch. Theo thống kê vẫn còn khoảng 3.000 ngôi mộ tại các khu nghĩa trang cũ chưa thể di chuyển, khiến một số hạng mục hạ tầng của dự án chưa thể triển khai đồng bộ.