Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất dự án Công viên Chu Văn An bị 'xẻ thịt' kinh doanh trái phép
GĐXH - Nhiều diện tích đất thuộc dự án Công viên Chu Văn An (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) suốt thời gian qua đang bị "xẻ thịt", dựng lên làm sân bóng, nhà xưởng... để kinh doanh trái phép. Thực trạng này dù đã diễn ra trong thời gian dài thế nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Dự án xây dựng Khu tưởng niệm Danh nhân Chu Văn An (Công viên Chu Văn An) được quy hoạch trên địa bàn phường Thanh Liệt với tổng diện tích khoảng 90,91ha. Trong đó, giai đoạn I có diện tích 54,96ha, còn giai đoạn II khoảng 35,95ha chưa được đầu tư.
Nhiều diện tích đất cũng bị cải tạo thành các sân bóng đá, hoạt động tấp nập cả ban ngày lẫn buổi tối. Các sân này đều được đầu tư bài bản với hệ thống lưới vây, đèn và mặt cỏ nhân tạo.
Phía mặt đường Quang Liệt, nằm trong khu vực đất dự án hiện cũng đang tồn tại một tổ hợp sân thể thao quy mô cả ngàn m2, công trình này được dựng bằng khung sắt, có hệ thống mái che kiên cố, hoạt động nhộn nhịp.
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, Khu tưởng niệm trong giai đoạn I được tổ chức thành hai khu vực chính. Khu trung tâm là nơi đặt tượng đài Danh nhân Chu Văn An, nhà tưởng niệm cùng các công trình văn hóa, quảng trường sinh hoạt cộng đồng. Đây sẽ là không gian mang ý nghĩa trang nghiêm, nơi người dân và du khách có thể tìm hiểu, tưởng nhớ và tri ân vị thầy tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam.
Khu vực còn lại được quy hoạch thành công viên cây xanh với hệ thống hồ điều hòa, đường dạo bộ, các khu vui chơi giải trí và nhiều tiện ích phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Không gian này được định hướng phát triển theo mô hình công viên sinh thái, vừa tạo cảnh quan xanh cho đô thị, vừa đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của người dân. Với quy mô lớn và định hướng phát triển đa chức năng, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành một quần thể văn hóa – sinh thái tiêu biểu của khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống cho cộng đồng dân cư trong khu vực.
Sau khi được tiếp nhận từ huyện Thanh Trì (cũ), phường Thanh Liệt chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố để triển khai dự án.
Thông tin từ UBND phường Thanh Liệt cho biết, một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình triển khai dự án là việc di dời các nghĩa trang lâu đời nằm trong phạm vi quy hoạch. Theo thống kê vẫn còn khoảng 3.000 ngôi mộ tại các khu nghĩa trang cũ chưa thể di chuyển, khiến một số hạng mục hạ tầng của dự án chưa thể triển khai đồng bộ.
Ngăn chặn thực phẩm bẩn vào trường học: Cần chế tài 'kịch khung' để bảo vệ giống nòiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Vụ án 300 tấn lợn bệnh tuồn vào trường học đang gây phẫn nộ lớn trong dư luận. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, yêu cầu áp dụng khung hình phạt cao nhất với hành vi “hủy hoại giống nòi” trở nên cấp bách hơn bao giờ hết nhằm trừng trị những kẻ vì lợi nhuận mà bất chấp đạo đức.
Thời tới cản không kịp: 4 con giáp dễ mua nhà trong 6 tháng cuối năm 2026Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi tài chính 6 tháng cuối năm 2026, có 4 con giáp được dự báo sẽ xuất hiện bước ngoặt đáng chú ý về tiền bạc.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người khéo vun vén, gia đình luôn thuận hòaĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng 4 con số dưới đây thường được cho là vừa có năng lực phát triển sự nghiệp, vừa biết giữ gìn tổ ấm hài hòa, bền vững.
Nhóm người này sẽ đón tin vui được 'tự động' tăng tiền hằng tháng từ 1/7/2026Đời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc được điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng.
Hà Nội: Hàng loạt nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp tại phường Thanh Liệt đã bị cắt điệnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Sau vụ hỏa hoạn làm 1 người tử vong, UBND phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành cắt điện hàng loạt kho xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.
Tử vi dự báo thay đổi giữa tháng 4 dương lịch cho các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và TuấtĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi dự báo, các con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Mùi, Thân, Dậu và Tuất sẽ có những biến đổi thú vị trong tuần giữa tháng 4 dương lịch này.
Tin vui cho những người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, sắp được tăng mức hưởng từ ngày 1/7/2026Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Y tế Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định chính sách xã hội đề xuất nâng mức trợ cấp xã hội và hưu trí xã hội lên 600.000 đồng/tháng từ 1/7/2026. Đây là mức làm căn cứ để xác định các khoản trợ cấp xã hội đối với người thuộc diện bảo trợ xã hội.
Mức thưởng huy hiệu Đảng lên tới gần 38 triệu đồng theo hệ số lương mớiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, dự kiến tăng lương cơ sở lên 8%, mức thưởng Huy hiệu Đảng là bao nhiêu?
3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mếnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.
Hà Nội: Danh sách 67 trường hợp vi phạm bị Camera AI ghi hình từ ngày 6/4 - 7/4Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 6/4 - 7/4) hệ thống Camera AI của lực lượng CSGT đã kiểm soát gần 30.000 lượt phương tiện lưu thông. Đáng chú ý, tại các nút giao nội đô Hà Nội, hàng chục trường hợp không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ đã được phát hiện và xử lý.
3 con giáp tốt bụng bẩm sinh, đi đến đâu cũng được yêu mếnĐời sống
GĐXH - Với 3 con giáp dưới đây, sự chân thành và tốt bụng khiến họ trở thành "quý nhân" trong mắt mọi người. Họ thường xuyên giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn.