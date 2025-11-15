Hà Nội: Chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được cho thuê với giá cao

Giá chung cư cho thuê tại 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ tăng nóng

Tại thời điểm tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin cho thuê chung cư tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Thanh Xuân.

Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng căn hộ chung cư cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Thanh Xuân cũ. Giá chung cư cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 13 – 30 triệu đồng/căn/tháng, thậm chí có nhiều căn còn được cho thuê với giá lên tới gần 40 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn hộ chung cư 4 phòng ngủ, rộng 160m2 tại dự án The Diamond Residence, đường Lê Văn Lương, phường Thanh Xuân (tức phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 38 triệu đồng/tháng.

Dù có số lượng chung cư cho thuê khiêm tốn hơn, nhưng giá chung cư cho thuê tại 2 phường Phương Liệt và Khương Đình cũng đã thiết lập mặt bằng mới, khi dao động từ 12-15 triệu đồng/căn/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư 2 phòng ngủ tại dự án Riverside Garden, phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình hiện đang được rao cho thuê với giá 13 triệu đồng/tháng. Hay như một căn chung cư 3 phòng rộng 90m2 tại dự án Imperial Plaza, Giải Phóng, Phương Liệt hiện cũng đang được cho thuê với giá 15 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

Trong khi đó, phường Khương Đình được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Như vậy giá chung cư cho thuê tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang ở ngưỡng rất cao, dao động phổ biến từ 12 đến gần 40 triệu đồng/tháng/căn.

Nguyên nhân khiến giá chung cư cho thuê tăng cao

Giá cho thuê nhà tăng cao nguyên nhân chính là do giá nhà hiện nay tăng rất cao. Theo Báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản Quý III/2025 của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), thị trường đang chứng kiến sự "thống trị" của phân khúc giá cao. Hầu hết các dự án mới ra mắt đều có giá bán trên 100 triệu đồng/m².

Tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư sơ cấp trung bình đạt 95 triệu đồng/m², với hơn 43% nguồn cung mới đã vượt mốc 120 triệu đồng/m². Như vậy không chỉ các phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ, mà thị trường căn hộ chung cư trên toàn thành phố Hà Nội cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

