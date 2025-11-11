Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự triệu đô tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Phương Liệt.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng biệt thự, liền kề rao bán rầm rộ nhất trong số 3 phường mới được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ, giá biệt thự tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 300-360 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 103m2 tại dự án Imperial Plaza, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt hiện đang được rao bán với giá 38 tỷ đồng, tương đương 368,93 triệu đồng/m2.

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Hiện nay, phường Thanh Xuân cũng có số lượng biệt thự, liền kề rao bán nhộn nhịp hơn so với phường Khương Đình, giá biệt thự tại đây đang dao động từ 280 đến hơn 600 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 71m2 tại dự án 90 Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 633,8 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá biệt thự tại phường Khương Đình cũng đã xác lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến trong khoảng 270 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 80m2, sổ đỏ chính chủ, nằm trên đường Hoàng Đạo Thành, phường Khương Đình hiện đang được rao bán với giá 29,5 tỷ đồng, tương đương 368,75 triệu đồng/m2

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản gia đoạn 2024-2025. 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt là những khu vực có vị trí chiến lược, nằm trung tâm thủ đô, bởi thế giá nhà nói chung, giá biệt thự nói riêng trên địa bàn 3 phường này càng có sự tăng trưởng mạnh về giá. Các nhà đầu tư nên thận trọng, tìm hiểu kỹ về giá, cũng như tiềm năng sinh lời để có hướng đầu tư sáng suốt khi tham gia vào phân khúc này.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

