Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Bất ngờ trước giá biệt thự triệu đô tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Thứ ba, 14:05 11/11/2025 | Giá cả thị trường
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, giá biệt thự, liền kề tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ được ghi nhận với giá cao.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản. 

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán biệt thự, liền kề tại khu vực 3 phường mới tại quận  Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Phương Liệt.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng biệt thự, liền kề rao bán rầm rộ nhất trong số 3 phường mới được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ, giá biệt thự tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 300-360 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 103m2 tại dự án Imperial Plaza, đường Giải Phóng, phường Phương Liệt hiện đang được rao bán với giá 38 tỷ đồng, tương đương 368,93 triệu đồng/m2.

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ). Hiện nay, phường Thanh Xuân cũng có số lượng biệt thự, liền kề rao bán nhộn nhịp hơn so với phường Khương Đình, giá biệt thự tại đây đang dao động từ 280 đến hơn 600 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn liền kề thiết kế 5 tầng, rộng 71m2 tại dự án 90 Nguyễn Tuân, đường Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 45 tỷ đồng, tương đương 633,8 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá biệt thự tại phường Khương Đình cũng đã xác lập mặt bằng giá mới, dao động phổ biến trong khoảng 270 đến hơn 500 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn biệt thự thiết kế 4 tầng, rộng 80m2, sổ đỏ chính chủ, nằm trên đường Hoàng Đạo Thành, phường Khương Đình hiện đang được rao bán với giá 29,5 tỷ đồng, tương đương 368,75 triệu đồng/m2

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

Biệt thự xưa nay vốn là phân khúc bất động sản hạng sang, với giá bán rất cao, tuy nhiên mức giá biệt thự hiện nay cũng đã tăng cao theo đà tăng chung của thị trường bất động sản gia đoạn 2024-2025. 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt là những khu vực có vị trí chiến lược, nằm trung tâm thủ đô, bởi thế giá nhà nói chung, giá biệt thự nói riêng trên địa bàn 3 phường này càng có sự tăng trưởng mạnh về giá. Các nhà đầu tư nên thận trọng, tìm hiểu kỹ về giá, cũng như tiềm năng sinh lời để có hướng đầu tư sáng suốt khi tham gia vào phân khúc này.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

Bất ngờ trước giá biệt thự - Ảnh 1.Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục "nóng".

Bất ngờ trước giá biệt thự - Ảnh 2.Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Giá đất ở tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang biến động mạnh

Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạy

Nhà ở Thanh Xuân giá chỉ 70 triệu/m2, khách đến xem liền bỏ chạy

Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Hà Nội vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn

Giá bán căn hộ studio tại phường Thanh Xuân, Hà Nội vượt ngưỡng 2 tỷ đồng/căn

Cùng chuyên mục

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Lãi suất tiết kiệm 12 tháng lên tới 9%: Gửi 400 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền?

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 4,9 - 9%.

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 11/11: Chỉ một động thái này, thị trường trong nước tăng khoảng 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (11/11) ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ, khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 30.000 – 33.000 đồng/lượng, tương đương gần 1 triệu đồng/kg so với phiên trước.

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Xe ô tô giá từ 184 triệu đồng đẹp sang trọng, công nghệ hiện đại, rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô vừa ra mắt đã khiến người dùng bàn tán xôn xao khi có giá chỉ hơn 184 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai i10 nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hiện đại, tầm hoạt động tới 500 km cùng khả năng thay pin siêu tốc chỉ trong 99 giây.

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Xe ga 125cc Honda Spacy huyền thoại giá 32 triệu đồng trang bị chẳng kém SH Mode, rẻ hơn Vision

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Xe ga Honda Spacy giờ đây đã trở lại với những nâng cấp ấn tượng, giá bán hấp dẫn hơn cả Vision, hứa hẹn sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn thay thế SH Mode.

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 11/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC tăng vượt mức 150 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Xe máy điện giá 19 triệu đồng đẹp hiện đại, pin khỏe 109 km, chống trộm GPS, rẻ hơn Vision, Wave Alpha sẽ được bán ở Việt Nam?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện mới của Ấn Độ Numeros Motors đang gây chú ý nhờ giá chỉ 19 triệu đồng, pin di chuyển 109km và loạt công nghệ thông minh vượt tầm giá.

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

SUV hạng A Hyundai Venue giá 204 triệu đồng rẻ hơn hẳn Kia Morning, Hyundai Grand i10 ở Việt Nam có giá bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 9 giờ trước

GĐXH - SUV hạng A của Hyundai giá bán rẻ hơn nhiều so với Hyundai Grand i10 và Kia Morning dễ dàng tiếp cận đông đảo khách hàng và chiếm lĩnh thị phần từ tay các đối thủ.

Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Giá xe Mazda CX-5 lăn bánh mới nhất thuộc vào hàng hấp dẫn bậc nhất trong phân khúc SUV cỡ C bởi ưu đãi lớn, trở thành thách thức mà Honda CR-V khó có thể vượt qua.

SUV hạng B ví như Honda City giá 395 triệu đồng, rẻ như hatchback xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

SUV hạng B ví như Honda City giá 395 triệu đồng, rẻ như hatchback xe hạng A Kia Morning và Hyundai Grand i10

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - ‘Honda City phiên bản SUV’ thuộc phân khúc gầm cao cỡ B với tầm tiền ngang ngửa các mẫu xe hạng A là Kia Morning và Hyundai Grand i10, khách hàng đã có thể sở hữu.

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá bạc trong nước sáng nay (10/11) ghi nhận đà hồi phục tích cực, theo xu hướng tăng của thị trường quốc tế. Nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra lên vùng 51 triệu đồng/kg, mức cao nhất trong nhiều phiên gần đây.

Xem nhiều

Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Giá xe Honda Vision giảm cực mạnh, thấp kỷ lục, áp đảo doanh số LEAD và SH Mode vì rẻ, nhường chỗ cho Vision 2026

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda Vision 2025 tại đại lý đang ở mức thấp chưa từng có khiến khách Việt xôn xao bởi Honda Vision 2026 vừa mới ra mắt.

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 17 triệu đồng bán ở thị trường Việt trang bị hiện đại, pin khỏe, rẻ hơn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Hàng loạt hàng hóa khuyến mại sâu tri ân thầy cô trước ngày 20/11

Hàng loạt hàng hóa khuyến mại sâu tri ân thầy cô trước ngày 20/11

Giá cả thị trường
Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 10/11: Thị trường trong nước tăng, Phú Quý vượt 51,6 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường
Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá xe Mazda CX-5 giảm sốc, thấp chưa từng có, dẫn đầu phân khúc SUV hạng C vì giá tốt

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top