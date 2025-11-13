Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt vượt xa ngưỡng 5 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ vượt xa ngưỡng 5 tỷ đồng/căn



Bước sang năm 2025, mặc dù giá nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội không tăng nóng như năm 2024, tuy nhiên giá nhà vẫn trong đà tăng trưởng mạnh. Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội: "Giá thổ cư nội đô tiếp tục nhích lên, tăng khoảng 10–15% so với đầu năm. Những căn nhà nhỏ 30–35 m², xây mới, ở Hoàng Mai hay Thanh Xuân hiện giao dịch quanh mức 7–9 tỷ đồng, cao hơn trước 1–2 tỷ đồng. Giá lên đều đặn, nhưng lượng giao dịch lại lắng xuống, nhất là với nhóm đầu tư đang thận trọng tìm điểm vào phù hợp."

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà riêng tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Giá nhà riêng tại đây tương đối cao, thậm chí ngay cả những căn nhà riêng nằm sâu trong ngõ cũng đã vượt ngưỡng 5 tỷ đồng/căn.

Đơn cử có thể kể đến một căn nhà rộng 34m2, thiết kế 6 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng, xe ba gác có thể lưu thông tại đường Khương Đình, phường Khương Đình hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 9,98 tỷ đồng, tương đương 293,53 triệu đồng/m2.

Căn nhà rộng 36m2, thiết kế 5 tầng, nằm trên mặt ngõ rộng 2,5m tại đường Phan Đình Giót, phường Phương Liệt hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 8,58 tỷ đồng, tương đương 238,33 triệu đồng/m2.

Nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, 1 căn nhà trong ngõ, thiết kế 3 tầng, rộng 39m2 hiện đang được rao bán với giá 7,9 tỷ đồng, tương đương 202,56 triệu đồng/m2.

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, dù có diện tích khiêm tốn, chỉ khoảng 30 - 35m2, những căn nhà có giá dưới 5 tỷ đồng gần như vắng mặt tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở".

Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ

1. Phường Thanh Xuân

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

2. Phường Khương Đình

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

3. Phường Phương Liệt

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

