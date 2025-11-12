Hà Nội: Bất ngờ với giá bán nhà mặt phố tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt

Giá nhà mặt phố tại 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ tăng nóng

Tại thời điểm đầu tháng 11/2025, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà mặt phố tại khu vực 3 phường mới tại quận Thanh Xuân cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Phương Liệt.

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ. Hiện nay, phường Phương Liệt cũng có số lượng rao bán nhà mặt phố sôi nổi nhất trong 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân cũ, giá nhà mặt phố tại khu vực này hiện đang dao động phổ biến từ 350 cho đến gần 900 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố rộng 187m2, thiết kế 8 tầng nằm trên đường Vương Thừa Vũ, phường Phương Liệt (tức phường Khương Mai, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 165 tỷ đồng, tương đương 882,35 triệu đồng/m2.

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng nhà mặt phố rao bán khá rầm rộ. Giá nhà mặt phố rao bán tại đây dao động phổ biến từ 250 đến hơn 600 triệu đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến căn nhà thiết kế 7 tầng, rộng 40m2 nằm trên mặt phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 24,7 tỷ đồng, tương đương 617,5 triệu đồng/m2.

Dù có số lượng nhà mặt phố rao bán khiêm tốn hơn so với 2 phường trên, tuy nhiên giá rao bán cũng đã thiết lập mặt bằng mới khi dao động từ 250-860 triệu đồng/m2. Chẳng hạn, căn nhà thiết kế 9 tầng, rộng 100m2, sổ đỏ chính chủ tại đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân (tức phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân cũ) hiện đang được rao bán với giá 86,5 tỷ đồng, tương đương 865 triệu đồng/m2. Hiện nay phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

Như vậy, sau thời điểm sáp nhập, nhà mặt phố tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt đang có giá bán tương đối cao, dao động phổ biến từ 250 cho đến gần 900 triệu/m2.

Nguyên nhân khiến nhà mặt phố được bán với giá cao

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô, nhà mặt phố. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

Bên cạnh đó, nhà mặt phố thường có vị trí đắc địa, những tuyến phố trung tâm vốn chật hẹp, giá đất tăng đều qua từng năm, khiến mặt bằng trở thành tài sản "kim cương".

Bên cạnh nhà mặt phố, hiện nay các loại hình nhà ở khác trên địa bàn 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình nói riêng, trên địa bàn thành phố Hà Nội cũng đang được duy trì với mức giá cao. Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở." Tuy nhiên ông Đính cũng nhận định, với những chính sách quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, các cấp ban ngành và cả các doanh nghiệp, từ cuối năm 2025, thị trường bất động sản Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn ổn định hơn, không còn những đợt "sóng giá" phi lý như giai đoạn 2020–2024.

Hà Nội: Diễn biến giá nhà riêng tại 3 phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt tháng 11/2025 GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 3 phường mới: Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt được hình thành từ quận Thanh Xuân cũ tiếp tục ấm nóng.