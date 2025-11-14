Hà Nội: Nhà tập thể cũ tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt, Khương Đình tăng nhiệt

Lượng giao dịch nhà tập thể khu vực Thanh Xuân tăng

Thời gian qua, số lượng giao dịch nhà tập thể tăng mạnh. Anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội chia sẻ: "Vì nhu cầu nhà ở vẫn tăng cao nên thời gian vừa qua khá nhiều nhà đầu tư đã săn mua nhiều căn nhà tập thể, sửa chữa và bán lại. Giá những căn tập thể hiện được rao bán với giá khoảng 3 tỷ đồng/căn".

Khảo sát trên sàn batdongsan.com.vn (thuộc Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam) tại thời điểm tháng 11/2025 cho thấy:

Một căn tập thể rộng 45 m², sổ đỏ chính chủ, nằm tại tầng 4 khu tập thể Cơ Khí Hà Nội, ngõ 129, đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình hiện đang được đăng thông tin rao bán 2,7 tỷ đồng, tương đương 60 triệu đồng/m2.

Căn tập thể rộng 60m2, thiết kế 2 phòng ngủ tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân hiện đang được rao bán với giá 2,9 tỷ đồng, tương đương 48,33 triệu đồng/m2.

Thậm chí, căn tập thể tại tầng 1, thiết kế 2 phòng ngủ, rộng 80m2 nằm trên đường Hoàng Đạo Thành, phường Phương Liệt thuận lợi cho kinh doanh hiện đang được rao bán với giá 4,45 tỷ đồng, tương đương 55,62 triệu đồng/m2.

Như vậy, mức giá căn tập thể tại 3 phường Thanh Xuân, Phương Liệt và Khương Đình được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ hiện dao động phổ biến từ khoảng 2 – 3 tỷ đồng, có căn gần 5 tỷ đồng, giá ngang ngửa hoặc vượt nhiều căn hộ chung cư mới ở các khu vực khác trong nội đô.

Nguyên nhân khiến nhà tập thể cũ tăng giá

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định: "Hiện nay, tại các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh giá nhà, đất tăng cao, vượt khả năng chi trả của phần lớn người dân. Với thu nhập bình quân hiện nay, người dân lao động rất khó tiếp cận nhà ở". Chính lý do giá nhà tăng cao, kéo theo giá nhà tập thể cũ tại Hà Nội cũng tăng theo.

Vị trí đắc địa: 3 phường mới thuộc quận Thanh Xuân thuộc trung tâm Tây Nam Hà Nội, gần mạng lưới metro, trường học, trung tâm thương mại lớn.

Kỳ vọng tái thiết: Anh Vũ Văn Tôn, môi giới lâu năm tại Hà Nội, chia sẻ: "Nhiều người mua nhà tập thể cũ không phải để ở mà để 'đặt cược tương lai'. Khi nhà nước triển khai cải tạo chung cư cũ, người hiện hữu có thể được tái định cư hoặc hưởng ưu đãi, khiến giá căn có vị trí đẹp bị đẩy lên."

Cải tạo và cơi nới: Nhiều căn tập thể đã được thêm gác lửng, ban công hoặc mở rộng diện tích sử dụng, điều không dễ thấy ở chung cư mới bị siết quản lý xây dựng.

Dù giá cao đáng chú ý, giới chuyên gia vẫn cảnh báo cần thận trọng: một số căn tập thể có pháp lý chưa rõ ràng (sổ đỏ chung, thiếu hoàn công...). Việc kỳ vọng tăng giá nhờ tái thiết cũng tiềm ẩn rủi ro nếu chính sách cải tạo thay đổi. Vì vậy, dù nhà tập thể từng được xem là giải pháp an cư giá rẻ, người mua nhà vẫn nên hết sức chú ý, bởi giá cao không phải lúc nào đi kèm giá trị thật, đặc biệt nếu tiện nghi và pháp lý không được đảm bảo.

3 phường mới được thành lập từ quận Thanh Xuân cũ

1. Phường Thanh Xuân

Phường Thanh Xuân được hình thành trên cơ sở sáp nhập phần lớn diện tích và dân số của các phường Thanh Xuân Trung, Thượng Đình, Nhân Chính, Thanh Xuân Bắc (thuộc quận Thanh Xuân cũ), cùng một phần của các phường Trung Văn (quận Nam Từ Liêm cũ) và Trung Hòa (quận Cầu Giấy cũ).

2. Phường Khương Đình

Phường Khương Đình hiện nay được hình thành từ việc sáp nhập phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của phường Hạ Đình, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ, một phần diện tích tự nhiên của phường Đại Kim thuộc quận Hoàng Mai cũ và xã Tân Triều thuộc quận Thanh Trì cũ và phần còn lại của phường Thanh Xuân Trung và phường Thượng Đình thuộc quận Thanh Xuân cũ.

3. Phường Phương Liệt

Phường Phương Liệt sau sáp nhập được hình thành từ việc sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Khương Mai, phần còn lại của phường Thịnh Liệt, Phương Liệt, Khương Đình, Khương Trung thuộc quận Thanh Xuân cũ và phần còn lại của phường Định Công thuộc quận Hoàng Mai cũ.

