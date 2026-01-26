Toàn cảnh pháp lý vụ nhóm thanh thiếu niên quấy rối tình dục tại hầm Kim Liên

Liên quan đến vụ việc nhóm thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng, quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên (Hà Nội) gây bức xúc dư luận, nhiều ý kiến cho rằng cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời có giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, "đi bão", gây mất an ninh trật tự về đêm.

Trao đổi với phóng viên, TS. LS Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhận định, các hành vi quấy rối tình dục, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích đều là những hành vi vi phạm pháp luật, người thực hiện có thể bị xử lý hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, hình ảnh người dân xuống đường "đi bão", ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trở nên quen thuộc tại Thủ đô, thể hiện tinh thần yêu thể thao và niềm tự hào dân tộc. Phần lớn người tham gia đều có ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng danh dự, nhân phẩm của người khác nơi công cộng.

"Tuy nhiên, sự việc xảy ra tại hầm chui Kim Liên cho thấy có một số thanh niên đã quá khích, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm phạm danh dự, nhân phẩm và gây thương tích cho người khác. Đây là hành vi rất đáng trách và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", luật sư Cường nhấn mạnh.

Hình ảnh vụ việc lan truyền trên mạng xã hội.

Theo TS.LS Đặng Văn Cường, quấy rối tình dục là hành vi có tính chất tình dục, gây lo lắng, sợ hãi, bất an, tạo cảm giác khó chịu, tổn thương về tinh thần đối với nạn nhân. Khi hành vi này diễn ra nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự, người thực hiện có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 144 hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

"Trường hợp hành vi quấy rối tình dục mang tính chất tấn công, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của nạn nhân thì có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, hoặc tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự" - luật sư Cường phân tích.

Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được để đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, hậu quả gây ra, từ đó quyết định xử phạt hành chính hay truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, theo luật sư, khi nạn nhân lên tiếng phản ứng về hành vi quấy rối thì một số thanh niên đã lao vào tấn công, gây thương tích. Đây là tình tiết nghiêm trọng, làm gia tăng mức độ nguy hiểm của vụ việc.

TS.LS Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp.

"Cơ quan điều tra đã xác định hành vi có dấu hiệu của tội cố ý gây thương tích và tiến hành khởi tố vụ án hình sự. Với tội danh này, việc trưng cầu giám định thương tích là rất quan trọng. Trường hợp thương tích dưới 11% nhưng hành vi mang tính chất côn đồ thì vẫn đủ căn cứ để xử lý hình sự", luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã tạm giữ 5 đối tượng để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Tùy kết quả giám định và quá trình điều tra, các đối tượng có thể bị khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích hoặc xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

"Hành vi của các đối tượng thể hiện sự coi thường pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến thân thể, danh dự của người khác nơi công cộng, gây bức xúc xã hội. Việc xử lý nghiêm là cần thiết không chỉ để giáo dục riêng mà còn mang tính răn đe, phòng ngừa chung", luật sư Cường nhấn mạnh.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 26/1, Công an TP Hà Nội vừa thông tin về kết quả điều tra vụ việc một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi đánh nhau, gây rối trật tự công cộng và quấy rối tình dục tại khu vực hầm Kim Liên, xảy ra vào rạng sáng ngày 24/1/2026.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, clip phản ánh việc một nhóm thanh niên tụ tập, đánh nhau và có hành vi quấy rối phụ nữ khi tham gia giao thông qua hầm Kim Liên, gây bức xúc trong dư luận.

Nhóm thanh, thiếu niên tại cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 25/1/2026, lực lượng chức năng đã làm rõ 8 đối tượng liên quan, đều là thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi.

Qua điều tra ban đầu xác định, khoảng 0h45 ngày 24/1/2026, nhóm của N.Đ.V (SN 2009, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) rủ nhau đi "bão" trên các tuyến phố. Khi đến khu vực hầm Kim Liên, nhóm này bàn bạc, thống nhất việc giả vờ va chạm với các cô gái đi đường để tạo cơ hội cho những người khác trong nhóm lao vào sàm sỡ.

Đến khoảng 3h00' cùng ngày, V cùng đồng bọn chặn xe máy do anh Q điều khiển, chở theo chị C. Ngay sau đó, một số đối tượng trong nhóm đã lao vào quấy rối, sàm sỡ chị C. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trên đường bỏ đi, nhóm của V tiếp tục gặp anh K đang đi bộ trong hầm Kim Liên. V dùng tay vỗ vào gáy anh K, dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, các đối tượng lao vào hành hung anh K. Chỉ khi được người dân xung quanh can ngăn, nhóm này mới rời đi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đối với các đối tượng dưới 16 tuổi, Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.