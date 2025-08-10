Hà Nội: Công an xác minh vụ người đàn ông hành hung dã man 1 phụ nữ ở chung cư 176 Định Công

Theo diễn biến từ đoạn video chia sẻ trên các trang mạng xã hội, tối 9/8, tại chung cư 176 Định Công, người phụ nữ đang đi ở hành lang, song song có một người đàn ông, khi vừa trao đổi một vài câu nói, ông này bất ngờ tung chưởng, đấm đá khiến nạn nhân không kịp phản ứng nên chỉ biết ôm đầu kêu cứu. Đúng lúc này, một số bảo vệ tòa nhà kịp thời chạy lên can thiệp.

Đoạn clip chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Hình ảnh cắt từ clip vụ việc

Một nguồn tin cho PV biết, sáng hôm nay (10/8) Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã tiếp nhận thông tin và vào cuộc xác minh, nạn nhân cũng đã đến cơ quan công an trình báo.

Bước đầu xác định đây không phải là vụ bạo hành gia đình, mà chỉ là mâu thuẫn giữa cư dân với nhau. Người đàn ông và nạn nhân không phải là vợ chồng.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, đại diện Ban quản trị tòa nhà Sky Central 176 Định Công cho biết, sơ bộ ban đầu nắm được, nguyên nhân dẫn đến vụ việc mâu thuẫn giữa các cháu nhỏ, sau đó người phụ nữ gọi chồng xuống.

"Khi chưa kịp giải thích điều gì, người đàn ông lao vào đánh cư dân. Chúng tôi đang rất bức xúc, đã đề nghị công an vào cuộc", vị này cho biết, người đàn ông là công dân đến thuê chung cư tại tòa nhà. Còn nạn nhân là cư dân của tòa nhà.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.