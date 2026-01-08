Hé lộ lý do nam thanh niên Hải Phòng ra cầu Khuể định tự tử trong đêm

Đại diện Công an xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, mới đây đơn vị đã kịp thời can thiệp, vận động nam thanh niên từ bỏ ý định nhảy cầy Khuể tự tử trong đêm.

Theo đó, vào hồi 21h15 đêm ngày 6/1, Công an xã Tiên Lãng nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại khu vực cầu Khuể (phía xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) xuất hiện một nam thanh niên đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Công an xã Tiên Lãng nhanh chóng tiếp cận và can thiệp nam thanh niên từ bỏ ý định tự tử. Ảnh: Cơ quan Công an.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy ca trực đã khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường. Sau đó, vận động, phối hợp với người dân đi đường kịp thời can thiệp và đưa nam thanh niên về trụ sở Công an xã.

Qua xác minh, Công an xã Tiên Lãng xác định, nam thanh niên có ý định nhảy cầu là M.X.N (SN 1994, trú tại thôn Trà Đông, xã Tiên Minh, TP Hải Phòng). Nam thanh niên có tiền sử rối loạn tâm thần, từng điều trị nhiều lần tại Bệnh viện Đông Khê. Do tâm lý buồn chán và cho rằng gia đình thiếu quan tâm, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên anh N. nảy sinh ý định tự tử.

Sau đó, Công an xã Tiên Lãng đã liên hệ và bàn giao anh N. cho gia đình tiếp tục quản lý, theo dõi, chăm sóc. Cùng với đó, đơn vị khuyến nghị gia đình điều trị, ổn định tâm lý, phòng ngừa các sự việc đáng tiếc có thể xảy ra cho anh M.X.N.