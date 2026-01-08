Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 07/01/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (SN 1980, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các Quyết định, Lệnh tố tụng trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái tại cơ quan công an. Ảnh: CAHN

Được biết, Hoàng Thị Hồng Thái là đối tượng có quá trình hoạt động chống phá phức tạp, từng có nhiều hành vi vi phạm pháp luật dưới vỏ bọc "nhà hoạt động xã hội" và "từ thiện".

Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân có tên "Hong Thai Hoang" (và một số tài khoản phụ khác như "Anh Mai Hoàng" để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Đáng chú ý, trên các nền tảng mạng xã hội, đối tượng này từng thực hiện các buổi phát trực tiếp (livestream) với thái độ thách thức và đưa ra các luận điệu xuyên tạc, chống phá

Trước khi bị bắt, Thái từng lợi dụng danh nghĩa các hoạt động thiện nguyện (như nhóm "Chọn Những Yêu Thương") để kêu gọi gây quỹ trái phép, từ đó lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia vào các hội nhóm "xã hội dân sự" trái pháp luật.