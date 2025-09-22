Hà Nội: Công an xử lý nam thanh niên gọi đến số 113, 114 để 'trêu đùa'
GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) mới đây đã xử lý trường hợp một nam thanh niên sử dụng điện thoại của người khác, gọi điện đến đường dây nóng của Công an TP Hà Nội để báo cháy giả.
Ngày 22/9, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an phường Láng (TP Hà Nội) vừa phối hợp các đơn vị chức năng xử lý một trường hợp báo cháy giả trên địa bàn.
Theo đó, vào đêm ngày 19/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo từ một số điện thoại gọi đến nhiều lần, về việc có cháy tại ngõ 1194 đường Láng, phường Láng.
Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã khẩn trương điều động lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng Công an phường Láng đến hiện trường kiểm tra.
Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến địa điểm như cuộc gọi thông báo thì không phát hiện đám cháy, liên lạc với số điện thoại báo cháy thì không được.
Công an phường Láng sau đó đã khẩn trương xác minh và xác định, đêm ngày 19/9, L.V.Q. (SN 2008, trú tại xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) trong lúc ngủ tại công trình xây dựng ở ngõ 87 Yên Xá, phường Thanh Liệt đã sử dụng điện thoại của một người khác gọi đến số 113 – 114 để trêu đùa.
Hiện Công an phường Láng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Công an phường Thanh Liệt xử lý theo thẩm quyền.
Để bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, thông suốt của Tổng đài 113 -114, Công an thành phố Hà Nội đề nghị mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không được gọi điện quấy rối, trêu đùa, nháy máy, hoang báo, có lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại tổng đài 113, 114 nói riêng và các đường dây nóng của cơ quan chức năng nói chung.
Các hành vi quấy phá đường dây nóng của cơ quan chức năng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
