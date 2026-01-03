Mới nhất
Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Thứ bảy, 08:44 03/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 1/1 đến 7h30 ngày 2/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận hơn 170 trường hợp vi phạm.

Trong đó, tại nút giao thí điểm hố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, nếu ngày 1/1 ghi nhận 61 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ, thì sang ngày 2/1, con số này đã vọt lên 127 trường hợp (mô tô, xe gắn máy). Số người không đội mũ bảo hiểm là 38 trường hợp (giảm nhẹ so với 48 ca của ngày hôm trước).

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1 - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự giao thông vẫn được duy trì rất tốt, không ghi nhận trường hợp đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện tăng vọt lên con số 12.601 lượt xe (so với khoảng 10.000 lượt ngày hôm qua). Điều này phản ánh rõ nét làn sóng người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Mặc dù lưu lượng đông, nhưng tốc độ trung bình vẫn duy trì ở mức khá tốt là 73 km/h. Hệ thống AI phát hiện 8 trường hợp vi phạm lỗi không thắt dây đai an toàn.

Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1 - Ảnh 2.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Camera AI ghi lại.

Hiện tại, toàn bộ hình ảnh và dữ liệu của 127 trường hợp vượt đèn đỏ cùng các vi phạm khác đã được chuyển tự động về Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) để tiến hành quy trình phạt nguội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Những ngày sau Tết, mật độ giao thông sẽ rất cao. Việc tuân thủ tín hiệu đèn và quy tắc an toàn không chỉ giúp tránh bị phạt tiền triệu mà còn là yếu tố then chốt để giải tỏa ùn tắc cho thành phố.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình 2/1:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 01/01/2026 đến 7h30 ngày 02/01/2026)

STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
12/1/26 1:2122A35890TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
22/1/26 1:0129E20856VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
32/1/26 0:0824C13939TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
41/1/26 21:4829A79683TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
51/1/26 20:2024H01854VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
61/1/26 19:2399A83894TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
71/1/26 18:5530G92785TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
81/1/26 12:0830L61995TrắngÔ tô conKhông thắt dây đai an toàn
92/1/26 8:5472F176642TrắngXe mô tôKhông đội mũ
102/1/26 8:5329T148041TrắngXe mô tôKhông đội mũ
112/1/26 8:5329Y148041TrắngXe mô tôKhông đội mũ
122/1/26 8:1429S127946TrắngXe mô tôKhông đội mũ
132/1/26 7:2829V110003TrắngXe mô tôKhông đội mũ
142/1/26 7:2230H75996TrắngXe mô tôKhông đội mũ
152/1/26 4:0319P114211TrắngXe mô tôKhông đội mũ
162/1/26 3:1590AA03790TrắngXe mô tôKhông đội mũ
171/1/26 18:3118E109736TrắngXe mô tôKhông đội mũ
181/1/26 17:5818L121007TrắngXe mô tôKhông đội mũ
191/1/26 17:1217B855199TrắngXe mô tôKhông đội mũ
201/1/26 17:0817B832839TrắngXe mô tôKhông đội mũ
211/1/26 16:5830M79924TrắngXe mô tôKhông đội mũ
221/1/26 16:3129X128680TrắngXe mô tôKhông đội mũ
231/1/26 16:2529BC07808TrắngXe mô tôKhông đội mũ
241/1/26 16:1169H126481TrắngXe mô tôKhông đội mũ
251/1/26 15:2930K78458TrắngXe mô tôKhông đội mũ
261/1/26 15:1329E252261TrắngXe mô tôKhông đội mũ
271/1/26 15:0533P92547TrắngXe mô tôKhông đội mũ
281/1/26 14:4819K146342TrắngXe mô tôKhông đội mũ
291/1/26 14:4037AS06161TrắngXe mô tôKhông đội mũ
301/1/26 14:3718B289152TrắngXe mô tôKhông đội mũ
311/1/26 14:1729V768339TrắngXe mô tôKhông đội mũ
321/1/26 14:1029L557308TrắngXe mô tôKhông đội mũ
331/1/26 13:5829H231378TrắngXe mô tôKhông đội mũ
341/1/26 13:2071C162373TrắngXe mô tôKhông đội mũ
351/1/26 13:1724V129003TrắngXe mô tôKhông đội mũ
361/1/26 12:4829X353867TrắngXe mô tôKhông đội mũ
371/1/26 9:2736BC03440TrắngXe mô tôKhông đội mũ
381/1/26 9:1929AC77056TrắngXe mô tôKhông đội mũ
391/1/26 9:1533N92903TrắngXe mô tôKhông đội mũ
401/1/26 8:3629AD70113TrắngXe mô tôKhông đội mũ
411/1/26 8:3029Y101185TrắngXe mô tôKhông đội mũ
421/1/26 8:0598K115550TrắngXe mô tôKhông đội mũ
431/1/26 7:5018H165685TrắngXe mô tôKhông đội mũ
441/1/26 7:2635N160930TrắngXe mô tôKhông đội mũ
451/1/26 7:1730M29063TrắngXe mô tôKhông đội mũ
461/1/26 7:0736B838674TrắngXe mô tôKhông đội mũ
472/1/26 8:4929X527031TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
482/1/26 8:3729AA90314TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
492/1/26 8:3529X508704TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
502/1/26 8:3229E171421TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
512/1/26 8:2629AE03893TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
522/1/26 8:2129V359566TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
532/1/26 8:1829S131939TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
542/1/26 8:1336G129786TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
552/1/26 8:1179N237400TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
562/1/26 8:0921V72334TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
572/1/26 8:0216K55869TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
581/1/26 7:4529L187234TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
591/1/26 10:4929U38610TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
601/1/26 10:4229S140689TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
611/1/26 10:4229D105403TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
621/1/26 10:3499C132387TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
631/1/26 10:3136G115077TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
641/1/26 10:1929A006964TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
651/1/26 10:1350N166877TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
661/1/26 10:0829B194270TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
671/1/26 10:0229B189149TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
681/1/26 9:3429M99217TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
691/1/26 9:3030L69959TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
701/1/26 9:1530M31528TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
711/1/26 9:1329E106561TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
721/1/26 9:0629K136896TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
731/1/26 9:0229X529563TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
741/1/26 8:4229B202341TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
751/1/26 8:3398B241475TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
761/1/26 8:2929AP03266TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
771/1/26 8:1829B110318TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
781/1/26 8:0288AB96305TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
791/1/26 8:0029X83575TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
801/1/26 7:5118H165685TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
811/1/26 7:4830Z18767TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
821/1/26 15:2490H11868TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
831/1/26 15:2429P113373TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
841/1/26 15:1829G176690TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
851/1/26 15:1329AX08561TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
861/1/26 14:5329P187778TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
871/1/26 14:4729P162144TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
881/1/26 14:4029E143561TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
891/1/26 14:3717B259842TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
901/1/26 14:3098M115599TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
911/1/26 14:2729P203503TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
921/1/26 14:2229U113786TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
931/1/26 14:1829E222974TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
941/1/26 14:1229P106303TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
951/1/26 14:0829L166920TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
961/1/26 14:0429S100088TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
971/1/26 13:4297B158637TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
981/1/26 13:3029D105572TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
991/1/26 13:2428FE01827TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1001/1/26 12:3549D162231TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1011/1/26 12:0129H120915TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1021/1/26 11:5733P93151TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1031/1/26 11:5737H139304TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1041/1/26 11:4829B135077TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1051/1/26 11:4228E104931TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1061/1/26 11:2535N142333TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1071/1/26 10:5329AE15842TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1081/1/26 17:1729E149255TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1091/1/26 17:1626C105508TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1101/1/26 17:0621C100140TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1111/1/26 16:4529N144356TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1121/1/26 16:3829P182607TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1131/1/26 16:3230K99674TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1141/1/26 16:3029Y37199TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1151/1/26 16:2219AB05023TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1161/1/26 16:2029B188304TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1171/1/26 16:1931889U5TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1181/1/26 16:1169H126481TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1191/1/26 16:0029Y356315TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1201/1/26 15:5737P105528TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1211/1/26 15:4730H16376TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1221/1/26 15:4429F155006TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1231/1/26 15:3218D165311TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1241/1/26 15:2815B224626TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1251/1/26 15:2629S625447TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1261/1/26 15:2430K47097TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1271/1/26 18:2329D145589TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1281/1/26 18:2333P16297TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1291/1/26 18:0629Y84657TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1301/1/26 17:4029T211551TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1311/1/26 17:2829X557202TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1321/1/26 17:2429F11986TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1331/1/26 17:2129X580260TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1341/1/26 19:5230X24187TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1351/1/26 19:5029P136783TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1361/1/26 19:5029AC31672TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1371/1/26 19:5026G119266TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1381/1/26 19:4036G147202TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1391/1/26 18:5926H78183TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1401/1/26 18:5729AC83709TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1411/1/26 18:5317B362669TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1421/1/26 18:4929X761788TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1431/1/26 18:3029L117490TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1441/1/26 22:5529B191060TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1451/1/26 22:2230E65802TrắngÔ tô conVượt đèn đỏ
1461/1/26 21:2629U121196TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1471/1/26 20:1629AD24609TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1481/1/26 20:0729Y306298TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1492/1/26 6:3929P38660TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1502/1/26 6:3530K92682TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1512/1/26 6:0729X528536TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1522/1/26 4:1829B167478TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1532/1/26 7:4617D46810TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1542/1/26 7:4529LD56032TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1552/1/26 7:4318R15551TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1562/1/26 7:3929V102674TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1572/1/26 7:3729B188129TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1582/1/26 7:3629AS00038TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1592/1/26 7:3619P140815TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1602/1/26 7:3489K93028TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1612/1/26 7:2436AS11060TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1622/1/26 7:2217B952459TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1632/1/26 7:1630X94137TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1642/1/26 7:1433N64463TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1652/1/26 7:0530K91733TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1662/1/26 7:0330F13440TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1672/1/26 7:0330H89448TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1682/1/26 6:5929Y369304TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1692/1/26 6:5429P126517TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1702/1/26 6:5230Z80966TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1712/1/26 6:529F147069TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1722/1/26 6:4529L191859TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1732/1/26 6:4299C141754TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
