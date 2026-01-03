Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo báo cáo trích xuất từ Trung tâm điều hành giao thông trong 24 giờ qua (từ 7h30 ngày 1/1 đến 7h30 ngày 2/1/2026), hệ thống Camera AI đã ghi nhận hơn 170 trường hợp vi phạm.

Trong đó, tại nút giao thí điểm hố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, nếu ngày 1/1 ghi nhận 61 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ, thì sang ngày 2/1, con số này đã vọt lên 127 trường hợp (mô tô, xe gắn máy). Số người không đội mũ bảo hiểm là 38 trường hợp (giảm nhẹ so với 48 ca của ngày hôm trước).

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, trật tự giao thông vẫn được duy trì rất tốt, không ghi nhận trường hợp đi sai làn đường.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Km 20), lưu lượng phương tiện tăng vọt lên con số 12.601 lượt xe (so với khoảng 10.000 lượt ngày hôm qua). Điều này phản ánh rõ nét làn sóng người dân quay trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Mặc dù lưu lượng đông, nhưng tốc độ trung bình vẫn duy trì ở mức khá tốt là 73 km/h. Hệ thống AI phát hiện 8 trường hợp vi phạm lỗi không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Camera AI ghi lại.

Hiện tại, toàn bộ hình ảnh và dữ liệu của 127 trường hợp vượt đèn đỏ cùng các vi phạm khác đã được chuyển tự động về Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) để tiến hành quy trình phạt nguội.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Những ngày sau Tết, mật độ giao thông sẽ rất cao. Việc tuân thủ tín hiệu đèn và quy tắc an toàn không chỉ giúp tránh bị phạt tiền triệu mà còn là yếu tố then chốt để giải tỏa ùn tắc cho thành phố.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình 2/1: