Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già
GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng phanh phui hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty TNHH ONNURI VINA.
Theo đó, ngày 22/12/2025, đoàn kiểm tra liên ngành đã bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty này tại khu đô thị Bắc An Khánh (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng được quảng cáo như "thuốc tiên".
Giám đốc công ty là Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1993, trú tại Xuân Mai, Hà Nội) cùng nhân viên đã "thổi phồng" công dụng của các sản phẩm như Bột củ sâm, Thiên sâm, Hắc sâm... là có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp dù không có bất cứ kiểm chứng khoa học nào.
Đáng phẫn nộ hơn, lợi dụng tâm lý lo sợ bệnh tật của người già, công ty này đã bán sản phẩm với giá "cắt cổ", chênh lệch gấp 8 - 12 lần so với giá trị thực tế. Cụ thể bảng giá "trên trời" được niêm yết: Bột củ sâm 30 triệu đồng; Thiên sâm 27 triệu đồng; Hắc sâm 22,4 triệu đồng; Rễ sâm 15,8 triệu đồng...
Qua điều tra, cơ quan công an đã vạch trần quy trình "lùa gà" tinh vi của nhóm đối tượng này. Định kỳ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, Nguyễn Thị Phượng tổ chức hội thảo thu hút 30-50 người tham gia.
Đối tượng khách hàng mục tiêu được "sàng lọc" kỹ càng, chỉ đón khách từ 65 tuổi trở lên. Để lấy lòng tin và lôi kéo các cụ đến nghe tư vấn, công ty liên tục tổ chức các hoạt động tặng quà nhỏ (như nước mắm, dầu ăn...), tổ chức liên hoan và làm từ thiện trá hình.
Đặc biệt, để tránh bị người nhà phát hiện hoặc bị ghi âm, ghi hình làm bằng chứng, công ty áp dụng quy định cấm khách hàng sử dụng điện thoại tại chỗ.
Để tăng độ uy tín giả tạo, công ty còn thuê người Hàn Quốc trực tiếp đứng ra quảng cáo, tư vấn, khẳng định nguồn gốc sản phẩm từ Hàn Quốc.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện nhân viên công ty đã tự ý tìm kiếm công dụng trên mạng để in tem nhãn phụ. Nghiêm trọng hơn, công ty này sử dụng phiếu kiểm nghiệm có dấu hiệu làm giả do Công ty TNHH Khoa học TSL cung cấp. Đây chính là đơn vị tai tiếng liên quan đến hàng loạt vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm thực phẩm vừa bị cơ quan điều tra phát hiện thời gian gần đây.
Hoạt động của ONNURI VINA cũng vô cùng tinh vi nhằm đối phó cơ quan chức năng. Từ tháng 3/2024 đến nay, công ty liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh, mỗi nơi chỉ trụ lại 5-6 tháng rồi lại "biến mất" và chuyển sang nơi khác. Cơ sở tại An Khánh bị bắt quả tang chính là địa điểm thứ 5 mà nhóm này hoạt động.
Bước đầu xác định, chỉ tính riêng từ tháng 8/2025 đến ngày 22/12/2025, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng trên mồ hôi nước mắt của người cao tuổi.
Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Đồng Tháp: Cha rủ con trai đi đánh ghen rồi xảy ra án mạngPháp luật - 15 giờ trước
Trong lúc cùng con trai đánh ghen tại tỉnh Đồng Tháp, Nguyễn Công Tùng đã dùng dao đâm chết “tình địch”.
Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớnPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện, triệt xóa đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất phục vụ sản xuất pháo nổ trên phạm vi cả nước, thu giữ hơn 3 tấn tang vật.
Hà Nội: Danh sách hơn 120 phương tiện vượt đèn đỏ bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 2/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 1/1 - 2/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng hơn 170 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm.
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao 'giải cứu toàn cầu', trả 100.000 USD nếu phát hiện nhận tiềnPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Thanh Hải từng rêu rao “giải cứu toàn cầu”, từ Campuchia ra thế giới, tuyên bố thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai đưa ra bằng chứng Hải lấy tiền của nạn nhân.
Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An SinhPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú ThọPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh HảiPháp luật - 1 ngày trước
Nguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh HảiPháp luật - 2 ngày trước
"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấyPháp luật - 2 ngày trước
Cơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú ThọPháp luật
GĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.