Hà Nội: Lật tẩy chiêu trò thuê người Hàn Quốc diễn thuyết, bán sâm rởm giá 'cắt cổ' cho người già

Chủ nhật, 10:15 04/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Chỉ đón khách trên 65 tuổi, cấm tuyệt đối quay phim chụp ảnh và dùng "mồi nhử" là chai nước mắm, gói mì chính... Công ty ONNURI VINA đã dụ dỗ hàng loạt người cao tuổi mua thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá đắt gấp 12 lần giá trị thực.

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) cho biết vừa phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị chức năng phanh phui hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tại Công ty TNHH ONNURI VINA.

Theo đó, ngày 22/12/2025, đoàn kiểm tra liên ngành đã bất ngờ kiểm tra trụ sở công ty này tại khu đô thị Bắc An Khánh (xã An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng loạt sản phẩm thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ nhưng được quảng cáo như "thuốc tiên".

Hà Nội phanh phui công ty ONNURI VINA lừa đảo người cao tuổi mua sâm rởm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của công ty. Ảnh: CAHN

Giám đốc công ty là Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1993, trú tại Xuân Mai, Hà Nội) cùng nhân viên đã "thổi phồng" công dụng của các sản phẩm như Bột củ sâm, Thiên sâm, Hắc sâm... là có khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, đái tháo đường, xương khớp dù không có bất cứ kiểm chứng khoa học nào.

Đáng phẫn nộ hơn, lợi dụng tâm lý lo sợ bệnh tật của người già, công ty này đã bán sản phẩm với giá "cắt cổ", chênh lệch gấp 8 - 12 lần so với giá trị thực tế. Cụ thể bảng giá "trên trời" được niêm yết: Bột củ sâm 30 triệu đồng; Thiên sâm 27 triệu đồng; Hắc sâm 22,4 triệu đồng; Rễ sâm 15,8 triệu đồng...

Qua điều tra, cơ quan công an đã vạch trần quy trình "lùa gà" tinh vi của nhóm đối tượng này. Định kỳ từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần, Nguyễn Thị Phượng tổ chức hội thảo thu hút 30-50 người tham gia.

Hà Nội phanh phui công ty ONNURI VINA lừa đảo người cao tuổi mua sâm rởm - Ảnh 2.

Cơ quan Công an làm việc với nhiều người dân từng mua hàng của Công ty. Ảnh: CAHN

Đối tượng khách hàng mục tiêu được "sàng lọc" kỹ càng, chỉ đón khách từ 65 tuổi trở lên. Để lấy lòng tin và lôi kéo các cụ đến nghe tư vấn, công ty liên tục tổ chức các hoạt động tặng quà nhỏ (như nước mắm, dầu ăn...), tổ chức liên hoan và làm từ thiện trá hình.

Đặc biệt, để tránh bị người nhà phát hiện hoặc bị ghi âm, ghi hình làm bằng chứng, công ty áp dụng quy định cấm khách hàng sử dụng điện thoại tại chỗ.

Để tăng độ uy tín giả tạo, công ty còn thuê người Hàn Quốc trực tiếp đứng ra quảng cáo, tư vấn, khẳng định nguồn gốc sản phẩm từ Hàn Quốc.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an phát hiện nhân viên công ty đã tự ý tìm kiếm công dụng trên mạng để in tem nhãn phụ. Nghiêm trọng hơn, công ty này sử dụng phiếu kiểm nghiệm có dấu hiệu làm giả do Công ty TNHH Khoa học TSL cung cấp. Đây chính là đơn vị tai tiếng liên quan đến hàng loạt vụ làm giả phiếu kết quả thử nghiệm thực phẩm vừa bị cơ quan điều tra phát hiện thời gian gần đây.

Hà Nội phanh phui công ty ONNURI VINA lừa đảo người cao tuổi mua sâm rởm - Ảnh 3.

Nhiều sản phẩm được thổi phồng công dụng, bán giá "cắt cổ". Ảnh: CAHN

Hoạt động của ONNURI VINA cũng vô cùng tinh vi nhằm đối phó cơ quan chức năng. Từ tháng 3/2024 đến nay, công ty liên tục thay đổi địa điểm kinh doanh, mỗi nơi chỉ trụ lại 5-6 tháng rồi lại "biến mất" và chuyển sang nơi khác. Cơ sở tại An Khánh bị bắt quả tang chính là địa điểm thứ 5 mà nhóm này hoạt động.

Bước đầu xác định, chỉ tính riêng từ tháng 8/2025 đến ngày 22/12/2025, nhóm đối tượng này đã thu lợi bất chính số tiền từ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng trên mồ hôi nước mắt của người cao tuổi.

Hiện vụ việc đang được Công an Thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Phát hiện nhiều thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu nhập lậuHà Nội: Phát hiện nhiều thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu nhập lậu

GĐXH - Ngày 14/6, lực lượng chức năng TP Hà Nội đã kiểm tra đột xuất điểm cất giữ tại một căn nhà ở Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) và thu giữ hàng ngàn sản phẩm là sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm… có dấu hiệu nhập lậu.

