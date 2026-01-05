Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng bằng thủ đoạn “chạy xin việc”
GĐXH - Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lê Thị Tuyết Thanh (SN 1978, trú tại thôn Bầu Mới, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 11/10/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2014 tại phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ.
Quá trình điều tra công an xác định: Năm 2013, do có quen biết với bà Vũ Thị Thanh Hương (SN 1963 ở phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - nay là phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ), Thanh đưa ra thông tin là có nhiều mối quan hệ quen biết với lãnh đạo trong lực lượng công an có thể xin vào biên chế theo hình thức tạm tuyển cho con gái của bà Hương.
Do tin tưởng nên bà Hương ngỏ ý nhờ Thanh xin việc cho 2 con gái ruột của bà Hương vào công tác ở lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và bộ phận y tế của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cũ.
Thực tế Thanh không có thẩm quyền xét duyệt biên chế vào lực lượng Công an nhân dân theo hình thức tạm tuyển người ngoài lực lượng, không liên hệ, báo cáo với người có thẩm quyền sắp xếp, bố trí công tác cán bộ theo hình thức tạm tuyển người ngoài lực lượng Công an nhân dân nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để bà Hương chuẩn bị số tiền cần thiết xin việc cho 2 con gái.
Từ tháng 1/2014 đến tháng 9/2014, Thanh đã nhiều lần nhận tiền của bà Hương với tổng số tiền là 222.000.000đ. Sau khi nhận số tiền trên Thanh đã sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.
Do không xin được việc cho 2 con gái, bà Hương yêu cầu trả lại tiền nhưng Thanh không trả nên bà Hương làm đơn tố cáo Thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi cơ quan công an.
Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, mở rộng làm rõ các tình tiết liên quan theo quy định của pháp luật.
Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng vào các thông tin, lời hứa hẹn xin việc, "chạy" biên chế trong lực lượng vũ trang hay các cơ quan Nhà nước.
Mọi hành vi tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, chiến sĩ vào lực lượng Công an nhân dân đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần kịp thời tố giác với cơ quan chức năng để được xử lý theo quy định.
