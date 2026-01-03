Đánh sập đường dây sản xuất, buôn bán pháo nổ số lượng lớn

Đường dây trên phạm vi cả nước

Ngày 3/1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa đường dây sản xuất, buôn báo pháo nổ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.

Trước đó, thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, khám phá và bắt giữ nhiều vụ việc liên quan hành vi "Tàng trữ, buôn bán hàng cấm" là pháo nổ, thu giữ hơn 5 tạ pháo nổ các loại, kịp thời ngăn chặn nguồn cung pháo nổ ra thị trường.

Các đối tượng liên quan.

Bên cạnh đấu tranh, bắt giữ các vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đấu tranh với hành vi chế tạo, sản xuất, buôn bán pháo nổ, từ đó phát hiện một đường dây mua bán thuốc pháo và tiền chất sản xuất thuốc pháo với số lượng rất lớn, khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Cơ quan chức năng xác định, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thuốc pháo, pháo và tiền chất để sản xuất pháo nổ nói trên là Nguyễn Phú Đại (SN 1996, trú tại Hà Nội).

Đại là đối tượng chuyên sản xuất, cung cấp, phân phối thuốc pháo (thuốc phóng, nhân quả pháo) và tiền chất, nguyên liệu như hạt tạo màu, lưu huỳnh, KClO4... để phục vụ việc sản xuất, chế tạo pháo nổ cho nhiều đối tượng trong cả nước.

Tại Nghệ An, bước đầu làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, nguyên liệu và thuốc pháo từ Đại để chế tạo, sản xuất pháo nổ. Đáng nói, để qua mắt cơ quan chức năng, quá trình nhập tiền chất, Đại đều đăng ký vào mục đích sản xuất phân bón.

Tang vật công an thu giữ.

Sau khi nhập tiền chất, đối tượng sử dụng mạng xã hội để đăng tải và rao bán cho số đối tượng có nhu cầu. Những đối tượng được Đại đồng ý giao dịch phải mua với số lượng lớn hoặc là khách hàng có sự quen biết từ trước.

Sau thời gian theo dõi, từ ngày 22-28/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an xã Đại Đồng đồng chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn báo pháo nổ.

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm và tiền chất cùng nhiều đồ vật liên quan.

Hiểm họa từ pháo nổ tự chế

Theo Công an tỉnh Nghệ An, việc tự chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ là hành vi vi phạm pháp luật, gây nên những hiểm họa khôn lường. Trong đó, tai nạn do pháo nổ tự chế gây ra rất nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

Do tiếp xúc gần nên khi hóa chất phát nổ, người chế tạo dễ bị tổn thương nặng ở vùng mặt, mắt, tay, cổ, ngực... Vùng tổn thương có thể nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp. Vết bỏng nặng gây nhiễm độc và để lại những di chứng nặng nề như sẹo, nặng hơn là ảnh hưởng tới cơ, xương, gây khó khăn trong sinh hoạt thường ngày.

Bên cạnh đó, hội chứng sóng nổ lớn còn gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân. Không chỉ đối mặt với rủi ro về sức khỏe, hành vi tự chế pháo nổ còn gây hư hỏng, thiệt hại tài sản nặng nề.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, mọi người dân nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong đó nghiêm cấm hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Đây là hành vi vi phạm và theo quy định của pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Đối với gia đình và nhà trường, cần tăng cường quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên về quy định quản lý, sử dụng pháo, tuyệt đối không tham gia chế tạo pháo nổ. Khi phát hiện hành vi chế tạo, mua bán pháo nổ trái phép, cần báo ngay cho cơ quan công an.

