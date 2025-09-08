Hà Nội: Cửa hàng kinh doanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng ở đường Xuân Diệu
GĐXH - Sáng 8/9, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa xe máy, vật liệu xây dựng trên đường Xuân Diệu (phường Tây Hồ, Hà Nội). Chỉ trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội khiến nhiều người không khỏi hoảng sợ.
Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày (8/9), tại dãy cửa hàng kinh doanh địa chỉ số 176 Xuân Diệu, phường Tây Hồ (TP Hà Nội).
Đám cháy lớn tại dãy cửa hàng kinh doanh địa chỉ số 176 Xuân Diệu, phường Tây Hồ (TP Hà Nội).
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường dập lửa, cứu nạn.
Tại hiện trường, khu vực xảy ra hỏa hoạn là dãy cửa hàng kinh doanh ăn uống, sửa chữa xe máy, vật liệu xây dựng có kết cấu khung thép, mái tôn, cao 1 tầng.
Do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy, lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội và có nguy cơ lan rộng. Lực lượng chức năng đã huy động máy xúc phá dỡ hỗ trợ công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.
Đến khoảng 4h đám cháy được dập tắt. Bước đầu chưa ghi nhận thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.
