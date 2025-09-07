Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy 700m2 kho xưởng gần Nhà máy diêm Thống Nhất
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã huy động gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền, công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy; diện tích đám cháy khoảng 700m2.
Ngàu 7/9, liên quan tới vụ cháy kho gỗ gần Nhà máy diêm Thống Nhất ở Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức.
Theo đó, khoảng 18h18 ngày 6/9, Tổng đài 113 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy nhà xưởng nằm trong khuôn viên Nhà máy diêm Thống Nhất trên phố Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng.
Cháy lớn tại Việt Hưng (Hà Nội) khói đen cuồn cuộn, lửa bao trùm khu xưởng
Nhận định vụ cháy phức tạp, có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận, Công an TP Hà nội đã điều động Đội Cảnh sát CC&CNCH khu vực số 1, 18, 19 cùng 8 xe chữa cháy và gần 50 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp chính quyền, công an phường và nhân dân tổ chức chữa cháy.
Tại hiện trường, cảnh sát xác định khu vực xảy ra cháy là xưởng sản xuất ô của Công ty cổ phần Olasen Việt Nam có diện tích khoảng 1.000m2, được xây dựng kết cấu khung thép, tường gạch, mái tôn, cao 1 tầng. Đám cháy đã phát triển lớn, có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ nhà xưởng và các nhà dân lân cận. Ngoài ra, chất cháy chủ yếu là vải, nhựa, bìa carton.
Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, tới khoảng 18h58, cảnh sát đã khống chế được đám cháy. Đến khoảng 20h, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, diện tích đám cháy khoảng 700m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã bảo vệ được hơn 300m2 nhà xưởng và nhiều nhà dân lân cận.
Theo Công an TP Hà Nội, khu vực nhà xưởng đã bị cơ quan công an đình chỉ hoạt động và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động.
Cơ quan công an cho hay, thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.
