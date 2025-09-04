Xử lý các bãi xe gầm cầu ở Hà Nội sau vụ cháy 500 xe

Mới đây, Sở Xây dựng Hà Nội vừa ra văn bản triển khai Chỉ thị 06/CT-BXD của Bộ Xây dựng, yêu cầu rà soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý hành lang an toàn đường bộ, đồng thời xóa bỏ toàn bộ bãi xe dưới gầm cầu, sau vụ cháy 500 xe máy dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Theo đó, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phải chủ trì, phối hợp với đơn vị trúng thầu quản lý bảo trì đường bộ và Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông để rà soát toàn bộ công tác quản lý, sử dụng hành lang an toàn đường bộ.

Việc sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định tại Điều 21 Nghị định 165/2024/NĐ-CP; mọi trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn hoặc đất của đường bộ đều phải kịp thời xử lý. Đơn vị quản lý chịu trách nhiệm nếu để tồn tại vi phạm hoặc gây nguy cơ mất an toàn, hỏa hoạn liên quan đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Ban Duy tu cũng phải phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát quản lý hành chính, Cảnh sát PCCC để tăng cường tuần đường, tuần kiểm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi xe trái phép. Ngoài ra, công tác kiểm tra các điều kiện PCCC liên quan đến sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông phải tuân thủ Nghị định 105/2025/NĐ-CP.

Hình ảnh cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy.

Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông được giao rà soát, đề xuất giải pháp di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ trước ngày 30/10/2025. Đồng thời, phòng phải rà soát danh mục các tuyến đường, phố đủ điều kiện được sử dụng tạm một phần lòng đường để trông giữ phương tiện theo Quyết định 6440/QĐ-UBND ngày 16/12/2024, tham mưu UBND Thành phố điều chỉnh trong tháng 9/2025, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Phòng Tài chính - Đầu tư có trách nhiệm rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng các bãi trông giữ xe đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch được duyệt, đáp ứng nhu cầu giao thông tĩnh của thành phố. Các đề xuất này sẽ được báo cáo UBND Thành phố để bố trí vốn trung hạn và đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư hàng năm.

Văn bản nhấn mạnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, bảo đảm không để tái diễn tình trạng sử dụng gầm cầu sai quy định, tránh nguy cơ hỏa hoạn gây hậu quả nghiêm trọng cho hạ tầng giao thông và an toàn đô thị.

Video cháy bãi xe ở gầm cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội: