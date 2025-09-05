Vụ cháy bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy: Thủ tướng yêu cầu làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các bên liên quan
GĐXH - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký công điện của Thủ tướng liên quan đến vụ cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy (TP Hà Nội), yêu cầu các bộ, ngành và UBND TP Hà Nội khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm vụ cháy.
Công điện nêu rõ, vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 30/8/2025 đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại bãi trông giữ xe dưới gầm khu vực cầu Vĩnh Tuy thuộc tuyến đường dẫn đầu cầu trên địa bàn phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội, hậu quả ban đầu gây cháy khoảng trên 500 phương tiện xe máy và có nguy cơ ảnh hưởng đến kết cấu công trình cầu Vĩnh Tuy.
Để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và kịp thời khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn này, đồng thời ngăn chặn các vụ việc tương tự, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh rà soát ngay việc cấp phép và tổ chức quản lý bãi trông giữ xe trong vụ cháy và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy.
Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Hà Nội có biện pháp xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có) liên quan đến hoạt động cấp phép, quản lý, biện pháp bảo đảm phòng cháy chữa cháy bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ và biện pháp bảo đảm an toàn công trình cầu theo đúng quy định.
Chủ tịch Hà Nội được giao chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố cùng với Bộ Xây dựng kiểm định, đánh giá, làm rõ sự ảnh hưởng của vụ cháy đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy.
Trước mắt phải có ngay giải pháp bảo vệ để bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình cầu Vĩnh Tuy, theo yêu cầu của Thủ tướng.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe trên địa bàn thành phố, nhất là các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra các sự việc tương tự như vụ hỏa hoạn nêu trên.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Hà Nội và Công an các đơn vị liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy, trong đó làm rõ phương án phòng cháy chữa cháy để xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan làm rõ sự phù hợp với quy định của pháp luật đối với hoạt động của bãi trông giữ xe nêu trên.
Bên cạnh đó, tổ chức kiểm định, đánh giá sự ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn đến chất lượng và khả năng khai thác công trình cầu Vĩnh Tuy, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 15/9, theo yêu cầu của lãnh đạo Chính phủ.
Thủ tướng cũng giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát toàn bộ các bãi trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trên địa bàn, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Chủ tịch các địa phương chịu trách nhiệm toàn diện nếu để tồn tại hoạt động trông giữ xe dưới gầm cầu, gầm đường bộ trái quy định của pháp luật, làm uy hiếp an toàn công trình cầu đường bộ trên địa bàn.
Ngày 4/9, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với lực lượng công an để tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, bao gồm cả việc sử dụng gầm cầu cạn làm bãi trông giữ xe trái phép...
Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông rà soát, đề xuất giải pháp nhằm di dời ngay các bãi trông giữ xe ra khỏi phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ (nếu có) trước ngày 30/10.
Video cận cảnh những "quả bom nổ chậm" dưới gầm cầu ở Hà Nội:
Cận cảnh những "quả bom nổ chậm" dưới gầm cầu ở Hà Nội.
