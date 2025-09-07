Vợ phát hiện chồng tử vong trong tình trạng bị cháy

Sáng 7/9, thông tin từ UBND xã Thượng Đức (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu. Nạn nhân là anh N.L.B. (44 tuổi, trú thôn Hương Giang).

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, sáng ngày 6/9, chị T.T.G. (vợ nạn nhân) đi từ nhà thờ họ về bàng hoàng phát hiện chồng tử vong với cơ thể bị cháy, nằm trên đường gần nhà. Người dân sau đó có mặt nhưng không thể cứu được.

Lực lượng công an xã Thượng Đức có mặt phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư nghi là do nạn nhân để lại trước khi xảy ra sự việc.

Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân được bàn giao để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.