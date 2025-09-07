Vợ phát hiện chồng tử vong trong tình trạng bị cháy
GĐXH - Trên đường đi từ nhà thờ họ về, người vợ bàng hoàng phát hiện chồng mình tử vong trong tư thế bị cháy, nằm ngay đầu ngõ.
Sáng 7/9, thông tin từ UBND xã Thượng Đức (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông tử vong nghi do tự thiêu. Nạn nhân là anh N.L.B. (44 tuổi, trú thôn Hương Giang).
Trước đó, sáng ngày 6/9, chị T.T.G. (vợ nạn nhân) đi từ nhà thờ họ về bàng hoàng phát hiện chồng tử vong với cơ thể bị cháy, nằm trên đường gần nhà. Người dân sau đó có mặt nhưng không thể cứu được.
Lực lượng công an xã Thượng Đức có mặt phong tỏa hiện trường, xác minh vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện một bức thư nghi là do nạn nhân để lại trước khi xảy ra sự việc.
Gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân được bàn giao để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Dự báo thời điểm không khí lạnh gây rét đậm rét hại xuất hiện sớm ở miền BắcThời sự - 45 phút trước
GĐXH - Không khí lạnh năm nay có thể đến sớm hơn, khoảng tháng 9 - 10, rét đậm, rét hại diện rộng ở khu vực miền Bắc có khả năng xuất hiện ở mức tương đương so với trung bình nhiều năm.
Tin sáng 7/9: Phim 'Mưa đỏ' đạt doanh thu hơn 532 tỷ đồng, 'ẵm' ngôi vương phòng vé Việt; Miền Bắc lại sắp mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 7?Thời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Tính đến chiều tối ngày 6/9, phim "Mưa đỏ" do NSƯT Đặng Thái Huyền đạo diễn đã vượt mốc doanh thu hơn 532 tỷ đồng; Hoàn lưu hậu bão số 7 có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ từ chiều và đêm ngày 9-11/9.
Từ nay tới 31/12/2025, người dân không đi đổi CCCD sang thẻ căn cước mẫu mới có bị phạt?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Luật Căn cước 2023 nêu rõ những trường hợp phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước theo quy định. Trường hợp không thực hiện đúng theo quy định bị xử lý thế nào?
Nhận thông tin từ công an ở Hà Nội, công an tại Tây Ninh giải cứu kịp thời cô gái 18 tuổiPháp luật - 1 giờ trước
Đồn Công an Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài ở Tây Ninh đã giải cứu thành công một nạn nhân bị nhóm lừa đảo “bắt cóc online”.
Cháy lớn tại Việt Hưng (Hà Nội): Khói đen cuồn cuộn, lửa bao trùm khu xưởngThời sự - 10 giờ trước
Một đám cháy bất ngờ bùng lên dữ dội tại phường Việt Hưng, lực lượng chức năng đã chủ động cắt điện khu vực đề phòng sự cố.
Thông tin mới nhất vụ 41 học sinh tiểu học và giáo viên nhập viện sau bữa ăn bán trú ở trườngXã hội - 12 giờ trước
GĐXH - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực cho biết, sức khỏe của 41 học sinh tiểu học và một cô giáo nhập viện sau bữa ăn trưa bán trú đã ổn định, tiến triển tốt. Trong đó có 5 học sinh được xuất viện ngày 5/9.
Đưa thông tin 'Làm lại giấy khai sinh giá 2,5 triệu', cô gái ở Hải Phòng bị xử phạtXã hội - 13 giờ trước
GĐXH - Công an phường An Phong (TP Hải Phòng) vừa triệu tập chị Vũ Thị L (SN 1991, trú tại tổ dân phố Tiên Nông, phường Hồng An, TP Hải Phòng) vì hành vi cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng về thủ tục hành chính, trong đó có Giấy khai sinh.
Con giáp sinh ra đã có lộc làm ăn, dễ được Thần Tài phù trợĐời sống - 13 giờ trước
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình vận may đặc biệt về tài lộc.
Cảnh sát tiếp tục khám nhà trùm giang hồ Mạnh 'gỗ' ở Thanh HóaPháp luật - 13 giờ trước
Chiều nay, lực lượng công an tiếp tục khám xét nhà riêng của trùm giang hồ Mạnh "gỗ" tại số 91, đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Vụ công khai chi tiết danh sách học sinh khó khăn ở Hà Nội: Nhà trường lên tiếng xin lỗiGiáo dục - 13 giờ trước
GĐXH - Trường Tiểu học Thái Thịnh (Hà Nội) đã phát đi thư xin lỗi vì việc trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự lễ khai giảng.
Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người cả đời sống nhân hậu, phúc lộc song toànĐời sống
GĐXH - Những người sinh vào các tháng Âm lịch dưới đây thường có nhân cách tốt, dễ được quý nhân giúp đỡ và sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc trong cuộc sống.