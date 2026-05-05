Hà Nội: Cửa hàng Tuấn Linh kinh doanh sản phẩm 'trá hình' xe đạp điện, người tiêu dùng hết sức cẩn trọng

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 29 xe đạp điện không có hóa đơn, chứng từ.

Trên các phương tiện, thông số kỹ thuật thể hiện motor công suất 240W, công tơ mét giới hạn ở mức 25 km/h – phù hợp với quy định đối với xe đạp điện, thuộc nhóm phương tiện thô sơ, không phải đăng ký và người điều khiển không cần giấy phép lái xe.

Lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh xe điện Tuấn Linh tại ngõ 12 Khuất Duy Tiến, Hà Nội. Ảnh: Lưu Quyên

Lực lượng chức năng xác định toàn bộ số phương tiện trên đã bị thay đổi kết cấu.

Công suất động cơ thực tế được nâng lên từ 600W trở lên, vận tốc có thể đạt khoảng 60 km/h. Chủ cơ sở cũng xác nhận việc kinh doanh tại địa chỉ trên, đồng thời sử dụng website tuanlinhxedienhot.com để bán hàng.

Ghi nhận thực tế cho thấy, không ít mẫu xe được thiết kế bắt mắt, hướng đến đối tượng học sinh, sinh viên, nhưng lại tiềm ẩn rủi ro khi vận hành ở tốc độ cao.

Trong khi đó, việc "gắn mác" xe đạp điện với thông số thấp khiến người mua dễ nhầm lẫn về tính pháp lý cũng như mức độ an toàn của phương tiện.

Toàn bộ số xe trên đã bị thay đổi kết cấu, sử dụng động cơ có công suất không theo quy định hiện hành. Ảnh: Lưu Quyên

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 cho biết, thời gian gần đây, hoạt động mua bán xe đạp điện trên các nền tảng trực tuyến có xu hướng gia tăng, đi kèm nhiều dấu hiệu phức tạp. Một số sản phẩm được quảng cáo vận hành mạnh mẽ, song lại công bố thông số kỹ thuật thấp nhằm "né" quy định quản lý.

Thực tế này đặt ra nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt với nhóm người sử dụng phổ biến như học sinh hoặc người cao tuổi – những đối tượng dễ bị ảnh hưởng khi điều khiển phương tiện có tốc độ và công suất vượt ngưỡng cho phép.

Theo ghi nhận, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát đối với mặt hàng xe điện, nhất là các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

