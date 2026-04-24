Một tấn lòng lợn đang phân hủy sắp 'tuồn' ra thị trường trước ngày nghỉ lễ
GĐXH - Ngày 24/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường cho biết, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện, ngăn chặn hơn 1 tấn lòng lợn tươi sống đã bốc mùi ôi thiu khi đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ, góp phần bảo vệ an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Cụ thể, khi xe ô tô tải mang BKS 89C-121.75 đang di chuyển qua địa phận tổ dân phố Lỗ Xá (phường Mỹ Hào), lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện xe ô tô này đang vận chuyển 1.040kg sản phẩm động vật là lòng lợn tươi sống chưa qua chế biến.
Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu.
Kết quả kiểm tra của cán bộ thú y Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn xác định số lòng lợn này không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định.
Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vũ Văn H (sinh năm 1983, trú tại xã Như Quỳnh) là tài xế xe tải, được xác định đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.
Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 1.040 kg lòng lợn.
Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11) theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.
Quá trình tiêu hủy được thực hiện triệt để, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.
Vụ việc một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường Hưng Yên trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tiếp tay đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường.
GĐXH - Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) nhận được đơn phản ánh của bà N.D.L (Hà Nội) từ tháng 3/2026 về việc mua thiết bị công nghệ trên website của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ Phong Vũ (Công ty Phong Vũ), nhưng nhận sản phẩm là máy tính bị lỗi màn hình, đồng thời thời gian bảo hành đã được kích hoạt từ 7 tháng trước đó.