Một tấn lòng lợn đang phân hủy sắp 'tuồn' ra thị trường trước ngày nghỉ lễ

Cụ thể, khi xe ô tô tải mang BKS 89C-121.75 đang di chuyển qua địa phận tổ dân phố Lỗ Xá (phường Mỹ Hào), lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện xe ô tô này đang vận chuyển 1.040kg sản phẩm động vật là lòng lợn tươi sống chưa qua chế biến.

Đáng chú ý, toàn bộ số hàng hóa có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi ôi thiu.

Kết quả kiểm tra của cán bộ thú y Trạm Kỹ thuật nông nghiệp cơ sở Mỹ Văn xác định số lòng lợn này không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm, buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Vũ Văn H (sinh năm 1983, trú tại xã Như Quỳnh) là tài xế xe tải, được xác định đã thực hiện hành vi vận chuyển sản phẩm động vật không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh, vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định số 90/2017/NĐ-CP.

Trên cơ sở hồ sơ vụ việc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân vi phạm với số tiền 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm gồm 1.040 kg lòng lợn.

Quá trình tiêu hủy được thực hiện triệt để, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia và không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã giám sát việc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị & Công nghiệp 11 (URENCO11) theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Vụ việc một lần nữa cho thấy sự quyết liệt của lực lượng Quản lý thị trường Hưng Yên trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt với các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là lời cảnh báo đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, tiếp tay đưa thực phẩm không đảm bảo chất lượng ra thị trường.

Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Hà Nội triển khai loạt mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm trên toàn địa bàn GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1628/UBND-KGVX (ngày 18/4/2026) về việc triển khai các mô hình bảo đảm an toàn thực phẩm, với mục tiêu thực hiện đồng bộ, hiệu quả, làm cơ sở đánh giá và nhân rộng trên toàn Thành phố.