Tài khoản Facebook bị khóa hàng loạt, dịch vụ ‘cứu nick’ nở rộ tiềm ẩn nhiều rủi ro
GĐXH - Thời gian gần đây, nhiều người dùng Facebook tại Việt Nam bất ngờ rơi vào tình trạng bị khóa hoặc hạn chế quyền truy cập tài khoản mà không rõ nguyên nhân cụ thể. Sự việc không chỉ gây hoang mang mà còn kéo theo làn sóng dịch vụ “lấy lại tài khoản” nở rộ trên mạng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về bảo mật và lừa đảo.
Nhiều tài khoản bất ngờ bị khóa, phải xác minh danh tính
Theo phản ánh của người dùng facebook, họ nhận được thông báo tài khoản bị đình chỉ do "không tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng". Tuy nhiên, đa số cho biết họ vẫn sử dụng tài khoản bình thường, không đăng tải nội dung vi phạm như bạo lực hay khiêu dâm.
Sau khi bị khóa, người dùng được yêu cầu kháng nghị trong vòng 180 ngày. Hệ thống cũng cung cấp liên kết để gửi yêu cầu xem xét lại nếu cho rằng quyết định là nhầm lẫn từ công cụ kiểm duyệt tự động.
Đáng chú ý, nhiều trường hợp phải thực hiện xác minh danh tính bằng cách quay video selfie để chứng minh là "người thật". Theo giải thích, video này chỉ phục vụ mục đích xác minh và sẽ bị xóa sau 30 ngày.
Một số tài khoản đã được khôi phục sau khi hoàn tất quy trình, nhưng không ít trường hợp vẫn tiếp tục bị khóa mà chưa rõ lý do cụ thể.
Đại diện Meta tại Việt Nam, cho biết các vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân được xử lý riêng lẻ bởi đội ngũ chuyên trách nhằm đảm bảo bảo mật. Do đó, không có thông tin chung cho tất cả các trường hợp, mà cần đánh giá cụ thể từng tình huống. Đặc biệt việc yêu cầu xác minh danh tính, bao gồm công nghệ nhận diện khuôn mặt, là nhằm tăng cường bảo mật và giúp người dùng lấy lại quyền truy cập nhanh hơn.
Dịch vụ "lấy lại Facebook" tràn lan, giá tiền triệu
Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dùng khi tài khoản bị khóa, hàng loạt dịch vụ nhận "cứu nick" xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.
Các dịch vụ này quảng cáo có thể khôi phục tài khoản trong thời gian ngắn với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Thậm chí, một số nơi đưa ra bảng giá cụ thể theo thời gian xử lý, như 1–7 ngày có giá khoảng 1,5 triệu đồng, hoặc 1–14 ngày với giá 1 triệu đồng.
Điểm đáng lo ngại là để sử dụng dịch vụ, người dùng thường bị yêu cầu cung cấp thông tin cực kỳ nhạy cảm như: Tên đăng nhập, mật khẩu, email, số điện thoại đăng ký, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD)
Ngoài ra, các dịch vụ "bảo mật tài khoản" cũng nở rộ, với lời quảng cáo giúp tránh bị khóa hoặc chiếm đoạt tài khoản trong tương lai.
Việc sử dụng các dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nghiêm trọng. Khi cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP hay giấy tờ tùy thân cho bên thứ ba, người dùng có thể bị chiếm đoạt tài khoản và mất tiền mà không được hỗ trợ như cam kết. Không chỉ dừng lại ở đó, các dữ liệu cá nhân còn có nguy cơ bị thu thập, rao bán hoặc sử dụng vào mục đích trái phép.
Trong nhiều trường hợp, kẻ xấu có thể khai thác tin nhắn, hình ảnh riêng tư để tống tiền, gây áp lực tâm lý cho nạn nhân. Nguy hiểm hơn, tài khoản bị chiếm quyền còn có thể bị lợi dụng để mạo danh, nhắn tin vay tiền hoặc lừa đảo bạn bè, người thân.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, chủ động thực hiện kháng nghị qua kênh chính thức của Facebook thay vì tìm đến các dịch vụ không rõ nguồn gốc. Đồng thời, tuyệt đối không chia sẻ thông tin bảo mật, nên kích hoạt xác thực hai yếu tố và sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản.
Trong bối cảnh các nền tảng như Facebook ngày càng siết chặt kiểm duyệt và tăng cường ứng dụng AI, việc tài khoản bị khóa có thể xảy ra do nhiều yếu tố khác nhau, kể cả nhầm lẫn từ hệ thống. Tuy nhiên, thay vì tìm đến các dịch vụ "cứu nick" tiềm ẩn rủi ro, người dùng cần tỉnh táo và lựa chọn các kênh hỗ trợ chính thức để bảo vệ chính mình.
Bộ Công thương thông tin gì về kịch bản điều hành xăng dầu trong nước khi giá thế giới vượt ngưỡng 200 USD/thùngBảo vệ người tiêu dùng - 6 giờ trước
GĐXH - Tại họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều 9/4, Bộ Công Thương đã cung cấp nhiều thông tin liên quan đến nguồn cung, hoạt động nhập khẩu cũng như công tác điều hành giá xăng dầu trong bối cảnh thị trường thế giới có nhiều biến động.
Nắng nóng đến sớm, Bộ Công thương dự báo 4 tháng cao điểm tiêu thụ điện, người dân cần lưu ýBảo vệ người tiêu dùng - 7 giờ trước
GĐXH - Nắng nóng xuất hiện sớm tại miền Bắc từ cuối tháng 3 khiến nhu cầu sử dụng điện tăng nhanh. Bộ Công Thương dự báo cao điểm tiêu thụ điện sẽ kéo dài trong 4 tháng tới (từ tháng 4 đến tháng 7), đồng thời khuyến cáo người dân và doanh nghiệp chủ động sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để giảm áp lực cho hệ thống.
Bộ Công Thương ra lệnh 'nóng' về kiểm soát xăng dầu, đặc biệt khu vực biên giớiBảo vệ người tiêu dùng - 3 ngày trước
GĐXH - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa phát đi công văn hỏa tốc, yêu cầu các địa phương, nhất là khu vực có đường biên, tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển xăng dầu qua biên giới.
Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước mở rộng kênh đưa thực phẩm an toàn đến người tiêu dùngBảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trước
GĐXH - Ngày 3/4, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) khai trương gian hàng "Sức sống hàng Việt" lần thứ 4 nhằm kết nối cung cầu trong nước, thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm an toàn đến người tiêu dùng.
Sau vụ gần 300 tấn lợn nhiễm dịch tả châu Phi vào bếp ăn: Hà Nội yêu cầu các trường học phải công khai nguồn gốc thực phẩm trước 10/4Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu trước 10/4/2026, các trường học trên địa bàn phải hoàn thiện việc công khai, minh bạch nguồn gốc thực phẩm cho các suất ăn. Thành phố đồng thời nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng.
Ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank sẽ ngừng toàn bộ giao dịch chuyển/nhận tiền từ hôm nay vì lý do nàyBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Ngân hàng Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… và nhiều ngân hàng thương mại khác sẽ có thay đổi liên quan đến giao dịch chuyển/nhận tiền từ ngày 1/4.
Chung tay đảm bảo an ninh năng lượng: Tăng cường tiết kiệm điện đến từng gia đình, đẩy mạnh điện mặt trời mái nhàBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành, yêu cầu tăng cường thực thi các giải pháp tiết kiệm điện và đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà trên phạm vi toàn quốc.
Chấn chỉnh toàn quốc hoạt động giết mổ, ngăn chặn lợn bệnh ra thị trườngBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 26/CĐ-TTg ngày 30/3/2026 nhằm chấn chỉnh hoạt động kiểm soát giết mổ. Đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.
Nhiều mặt hàng thiết yếu giảm giá, chung tay người dân giảm áp lực chi tiêuBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, có nguy cơ kéo theo chi phí vận chuyển và giá thành hàng hóa leo thang, nhiều hệ thống bán lẻ trên cả nước đã đồng loạt triển khai các chương trình giảm giá, khuyến mãi quy mô lớn nhằm chia sẻ áp lực chi tiêu với người dân, góp phần bình ổn thị trường.
Chính phủ tạm ứng 8.000 tỷ đồng cho Quỹ Bình ổn xăng dầu, nhằm hạn chế biến động giá nhiên liệu trong nướcBảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trước
GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 69/NQ-CP về việc tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 để bổ sung cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' về việc tạm dừng giao dịch một số cửa hàngBảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đêm ngày 25/3, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã có thông tin chính thức liên quan đến việc một số cửa hàng tại Hà Nội tạm ngừng giao dịch, thu hút sự quan tâm của dư luận.