Tài khoản Facebook bị khóa hàng loạt, dịch vụ ‘cứu nick’ nở rộ tiềm ẩn nhiều rủi ro

Nhiều tài khoản bất ngờ bị khóa, phải xác minh danh tính

Theo phản ánh của người dùng facebook, họ nhận được thông báo tài khoản bị đình chỉ do "không tuân thủ Tiêu chuẩn cộng đồng". Tuy nhiên, đa số cho biết họ vẫn sử dụng tài khoản bình thường, không đăng tải nội dung vi phạm như bạo lực hay khiêu dâm.

Sau khi bị khóa, người dùng được yêu cầu kháng nghị trong vòng 180 ngày. Hệ thống cũng cung cấp liên kết để gửi yêu cầu xem xét lại nếu cho rằng quyết định là nhầm lẫn từ công cụ kiểm duyệt tự động.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp phải thực hiện xác minh danh tính bằng cách quay video selfie để chứng minh là "người thật". Theo giải thích, video này chỉ phục vụ mục đích xác minh và sẽ bị xóa sau 30 ngày.

Một số tài khoản đã được khôi phục sau khi hoàn tất quy trình, nhưng không ít trường hợp vẫn tiếp tục bị khóa mà chưa rõ lý do cụ thể.

Đại diện Meta tại Việt Nam, cho biết các vấn đề liên quan đến tài khoản cá nhân được xử lý riêng lẻ bởi đội ngũ chuyên trách nhằm đảm bảo bảo mật. Do đó, không có thông tin chung cho tất cả các trường hợp, mà cần đánh giá cụ thể từng tình huống. Đặc biệt việc yêu cầu xác minh danh tính, bao gồm công nghệ nhận diện khuôn mặt, là nhằm tăng cường bảo mật và giúp người dùng lấy lại quyền truy cập nhanh hơn.

Dịch vụ "lấy lại Facebook" tràn lan, giá tiền triệu

Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dùng khi tài khoản bị khóa, hàng loạt dịch vụ nhận "cứu nick" xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội.

Các dịch vụ này quảng cáo có thể khôi phục tài khoản trong thời gian ngắn với mức giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng. Thậm chí, một số nơi đưa ra bảng giá cụ thể theo thời gian xử lý, như 1–7 ngày có giá khoảng 1,5 triệu đồng, hoặc 1–14 ngày với giá 1 triệu đồng.

Điểm đáng lo ngại là để sử dụng dịch vụ, người dùng thường bị yêu cầu cung cấp thông tin cực kỳ nhạy cảm như: Tên đăng nhập, mật khẩu, email, số điện thoại đăng ký, giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD)

Ngoài ra, các dịch vụ "bảo mật tài khoản" cũng nở rộ, với lời quảng cáo giúp tránh bị khóa hoặc chiếm đoạt tài khoản trong tương lai.

Việc sử dụng các dịch vụ lấy lại tài khoản Facebook tiềm ẩn nhiều nguy cơ lừa đảo nghiêm trọng. Khi cung cấp thông tin đăng nhập, mã OTP hay giấy tờ tùy thân cho bên thứ ba, người dùng có thể bị chiếm đoạt tài khoản và mất tiền mà không được hỗ trợ như cam kết. Không chỉ dừng lại ở đó, các dữ liệu cá nhân còn có nguy cơ bị thu thập, rao bán hoặc sử dụng vào mục đích trái phép.

Trong nhiều trường hợp, kẻ xấu có thể khai thác tin nhắn, hình ảnh riêng tư để tống tiền, gây áp lực tâm lý cho nạn nhân. Nguy hiểm hơn, tài khoản bị chiếm quyền còn có thể bị lợi dụng để mạo danh, nhắn tin vay tiền hoặc lừa đảo bạn bè, người thân.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần giữ bình tĩnh khi gặp sự cố, chủ động thực hiện kháng nghị qua kênh chính thức của Facebook thay vì tìm đến các dịch vụ không rõ nguồn gốc. Đồng thời, tuyệt đối không chia sẻ thông tin bảo mật, nên kích hoạt xác thực hai yếu tố và sử dụng mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản.

Trong bối cảnh các nền tảng như Facebook ngày càng siết chặt kiểm duyệt và tăng cường ứng dụng AI, việc tài khoản bị khóa có thể xảy ra do nhiều yếu tố khác nhau, kể cả nhầm lẫn từ hệ thống. Tuy nhiên, thay vì tìm đến các dịch vụ "cứu nick" tiềm ẩn rủi ro, người dùng cần tỉnh táo và lựa chọn các kênh hỗ trợ chính thức để bảo vệ chính mình.

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.