Hà Nội tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá xăng dầu, gạo, y tế, lương thực, thực phẩm trong năm 2026 như thế nào?
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trên địa bàn, nhằm thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và kiểm soát lạm phát trong năm 2026.
Để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, Thành phố Hà Nội xác định một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm đối với các mặt hàng thiết yếu, cụ thể:
Đối với xăng dầu, Sở Công Thương được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường, hạn chế tác động lan tỏa của giá nhiên liệu đến hàng hóa, dịch vụ. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng hoặc không cung cấp đủ nguồn hàng cho hệ thống bán lẻ.
Với nhóm lương thực, thực phẩm, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì rà soát, tiếp nhận kê khai giá đối với thóc, gạo; đồng thời phối hợp kiểm tra hoạt động giết mổ, cung ứng thịt lợn, bảo đảm chất lượng và nguồn cung.
Đối với thức ăn chăn nuôi và phân bón, cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết và công khai giá; chủ động nắm bắt nhu cầu sản xuất theo mùa vụ để có phương án điều hành phù hợp.
Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Sở Xây dựng được giao triển khai các giải pháp đảm bảo nguồn cung, đặc biệt phục vụ các dự án đầu tư công lớn. Thành phố yêu cầu kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng theo quy định, nhất là các mặt hàng chịu ảnh hưởng từ biến động giá xăng dầu và chi phí vận chuyển; đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá.
Đối với dịch vụ lưu trú, du lịch, Sở Du lịch sẽ phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá bất hợp lý, nhất là trong các dịp lễ, tết.
Trong lĩnh vực y tế, Sở Y tế được giao tiếp nhận kê khai giá thuốc, vật tư y tế; kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết, đảm bảo cung ứng đầy đủ phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.
Đối với các hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, các sở, ngành liên quan được yêu cầu khẩn trương xây dựng, thẩm định phương án giá, trình UBND Thành phố ban hành theo quy định, đặc biệt chú trọng các mặt hàng chịu tác động lớn từ biến động giá nhiên liệu.
Do đó, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu yêu cầu các sở, ngành gồm Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Du lịch, Tài chính cùng UBND các phường, xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung triển khai các nội dung tại Công điện số 28/CĐ-TTg ngày 1/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo liên quan của Thành phố.
UBND Thành phố cũng giao Sở Tài chính theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường; chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tổng hợp, phân tích và dự báo giá, kịp thời tham mưu giải pháp điều hành phù hợp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân.
