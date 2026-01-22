Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu thống kê từ 12h00 ngày 20/1/2026 đến 12h00 ngày 21/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 48 trường hợp vi phạm.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện tới 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông qua nút giao này. Đây là con số đáng báo động về ý thức tự giác của một bộ phận người dân.
Tuy nhiên, điểm tích cực là tại nút giao này, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào vượt đèn đỏ hoặc đi ngược chiều đối với mô tô, xe gắn máy.
Tương tự, tại tuyến đường Lê Văn Lương – một trong những tuyến đường thường xuyên có áp lực giao thông lớn và tình trạng lấn làn buýt nhanh BRT trước đây, camera AI ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường. Điều này cho thấy ý thức đi đúng làn của các tài xế đã được cải thiện đáng kể.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại vị trí Km 20), camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 9.043 lượt xe đi qua trong vòng 24 giờ, tốc độ trung bình đạt 72 km/h.
Hệ thống đã phát hiện 6 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Rất may mắn, không có trường hợp nào vi phạm quy định về tốc độ được ghi nhận trong khung giờ này.
Đại diện đơn vị chức năng cho biết, toàn bộ thông tin, hình ảnh về các trường hợp vi phạm nói trên (bao gồm 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 6 trường hợp không thắt dây an toàn) đều đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.
Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|STT
|Thời gian phát hiện
|Loại cảnh báo
|Đối tượng
|biển số
|màu biển
|1
|21-01-2026 02:36:40
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|20H02185
|Vàng
|2
|20-01-2026 23:49:54
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|17H02307
|Vàng
|3
|20-01-2026 18:20:46
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|29K01142
|Vàng
|4
|20-01-2026 17:30:27
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|29K07146
|Trắng
|5
|20-01-2026 15:56:13
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|89C25969
|Trắng
|6
|20-01-2026 15:43:04
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải
|89C18388
|Vàng
|7
|21-01-2026 07:17:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AD33126
|Trắng
|8
|21-01-2026 07:13:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|30Y70197
|Trắng
|9
|21-01-2026 06:59:17
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36D118697
|Trắng
|10
|21-01-2026 04:38:01
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21AA04378
|Trắng
|11
|21-01-2026 01:26:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|24B320793
|Trắng
|12
|21-01-2026 00:43:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|250751
|Trắng
|13
|20-01-2026 21:45:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|88D109110
|Trắng
|14
|20-01-2026 21:34:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18H19168
|Trắng
|15
|20-01-2026 21:10:40
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18G142367
|Trắng
|16
|20-01-2026 21:03:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X706297
|Trắng
|17
|20-01-2026 20:56:56
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X50753
|Trắng
|18
|20-01-2026 20:28:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29502266
|Trắng
|19
|20-01-2026 19:03:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22D163909
|Trắng
|20
|20-01-2026 17:25:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29K13541
|Trắng
|21
|20-01-2026 17:18:21
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B152026
|Trắng
|22
|20-01-2026 17:09:59
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B113979
|Trắng
|23
|20-01-2026 17:09:50
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36H98169
|Trắng
|24
|20-01-2026 16:30:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17D611000
|Trắng
|25
|20-01-2026 16:24:46
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|35AA02940
|Trắng
|26
|20-01-2026 15:59:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D184312
|Trắng
|27
|20-01-2026 15:44:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29P179227
|Trắng
|28
|20-01-2026 14:09:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36D118697
|Trắng
|29
|20-01-2026 13:55:45
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18D140404
|Trắng
|30
|20-01-2026 13:53:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|90B148781
|Trắng
|31
|20-01-2026 13:18:06
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D129704
|Trắng
|32
|20-01-2026 12:49:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|14N115078
|Trắng
|33
|20-01-2026 12:40:00
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|61K122108
|Trắng
|34
|20-01-2026 12:36:35
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29Y558307
|Trắng
|35
|20-01-2026 12:29:55
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V173517
|Trắng
|36
|20-01-2026 12:21:07
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29S608203
|Trắng
|37
|20-01-2026 12:13:35
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36F120197
|Trắng
|38
|20-01-2026 12:04:39
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29D222737
|Trắng
|39
|20-01-2026 11:19:11
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|18B296775
|Trắng
|40
|20-01-2026 11:13:03
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17B113979
|Trắng
|41
|20-01-2026 10:29:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29T16978
|Trắng
|42
|20-01-2026 10:01:47
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|19101460
|Trắng
|43
|20-01-2026 10:01:16
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X747874
|Trắng
|44
|20-01-2026 09:53:27
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29X104078
|Trắng
|45
|20-01-2026 08:29:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|33K15781
|Trắng
|46
|20-01-2026 08:01:09
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29V715774
|Trắng
|47
|20-01-2026 08:01:08
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22S118085
|Trắng
|48
|20-01-2026 07:50:49
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|21FA03780
|Trắng
Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giảPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.
Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốnPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.
Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giảPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng TrịPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân ÁiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia LaiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.
Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồngPháp luật
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).