Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu thống kê từ 12h00 ngày 20/1/2026 đến 12h00 ngày 21/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 48 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện tới 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông qua nút giao này. Đây là con số đáng báo động về ý thức tự giác của một bộ phận người dân.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, điểm tích cực là tại nút giao này, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào vượt đèn đỏ hoặc đi ngược chiều đối với mô tô, xe gắn máy.

Tương tự, tại tuyến đường Lê Văn Lương – một trong những tuyến đường thường xuyên có áp lực giao thông lớn và tình trạng lấn làn buýt nhanh BRT trước đây, camera AI ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường. Điều này cho thấy ý thức đi đúng làn của các tài xế đã được cải thiện đáng kể.

Tài xế điều khiển phương tiện trên cao tốc nhưng không thắt dây an toàn bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại vị trí Km 20), camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 9.043 lượt xe đi qua trong vòng 24 giờ, tốc độ trung bình đạt 72 km/h.

Hệ thống đã phát hiện 6 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Rất may mắn, không có trường hợp nào vi phạm quy định về tốc độ được ghi nhận trong khung giờ này.

Đại diện đơn vị chức năng cho biết, toàn bộ thông tin, hình ảnh về các trường hợp vi phạm nói trên (bao gồm 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 6 trường hợp không thắt dây an toàn) đều đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng biển số màu biển 1 21-01-2026 02:36:40 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 20H02185 Vàng 2 20-01-2026 23:49:54 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 17H02307 Vàng 3 20-01-2026 18:20:46 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29K01142 Vàng 4 20-01-2026 17:30:27 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 29K07146 Trắng 5 20-01-2026 15:56:13 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 89C25969 Trắng 6 20-01-2026 15:43:04 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải 89C18388 Vàng 7 21-01-2026 07:17:45 Không đội mũ Xe mô tô 29AD33126 Trắng 8 21-01-2026 07:13:47 Không đội mũ Xe mô tô 30Y70197 Trắng 9 21-01-2026 06:59:17 Không đội mũ Xe mô tô 36D118697 Trắng 10 21-01-2026 04:38:01 Không đội mũ Xe mô tô 21AA04378 Trắng 11 21-01-2026 01:26:49 Không đội mũ Xe mô tô 24B320793 Trắng 12 21-01-2026 00:43:46 Không đội mũ Xe mô tô 250751 Trắng 13 20-01-2026 21:45:09 Không đội mũ Xe mô tô 88D109110 Trắng 14 20-01-2026 21:34:09 Không đội mũ Xe mô tô 18H19168 Trắng 15 20-01-2026 21:10:40 Không đội mũ Xe mô tô 18G142367 Trắng 16 20-01-2026 21:03:48 Không đội mũ Xe mô tô 29X706297 Trắng 17 20-01-2026 20:56:56 Không đội mũ Xe mô tô 29X50753 Trắng 18 20-01-2026 20:28:06 Không đội mũ Xe mô tô 29502266 Trắng 19 20-01-2026 19:03:46 Không đội mũ Xe mô tô 22D163909 Trắng 20 20-01-2026 17:25:48 Không đội mũ Xe mô tô 29K13541 Trắng 21 20-01-2026 17:18:21 Không đội mũ Xe mô tô 90B152026 Trắng 22 20-01-2026 17:09:59 Không đội mũ Xe mô tô 17B113979 Trắng 23 20-01-2026 17:09:50 Không đội mũ Xe mô tô 36H98169 Trắng 24 20-01-2026 16:30:41 Không đội mũ Xe mô tô 17D611000 Trắng 25 20-01-2026 16:24:46 Không đội mũ Xe mô tô 35AA02940 Trắng 26 20-01-2026 15:59:47 Không đội mũ Xe mô tô 29D184312 Trắng 27 20-01-2026 15:44:27 Không đội mũ Xe mô tô 29P179227 Trắng 28 20-01-2026 14:09:06 Không đội mũ Xe mô tô 36D118697 Trắng 29 20-01-2026 13:55:45 Không đội mũ Xe mô tô 18D140404 Trắng 30 20-01-2026 13:53:14 Không đội mũ Xe mô tô 90B148781 Trắng 31 20-01-2026 13:18:06 Không đội mũ Xe mô tô 29D129704 Trắng 32 20-01-2026 12:49:44 Không đội mũ Xe mô tô 14N115078 Trắng 33 20-01-2026 12:40:00 Không đội mũ Xe mô tô 61K122108 Trắng 34 20-01-2026 12:36:35 Không đội mũ Xe mô tô 29Y558307 Trắng 35 20-01-2026 12:29:55 Không đội mũ Xe mô tô 29V173517 Trắng 36 20-01-2026 12:21:07 Không đội mũ Xe mô tô 29S608203 Trắng 37 20-01-2026 12:13:35 Không đội mũ Xe mô tô 36F120197 Trắng 38 20-01-2026 12:04:39 Không đội mũ Xe mô tô 29D222737 Trắng 39 20-01-2026 11:19:11 Không đội mũ Xe mô tô 18B296775 Trắng 40 20-01-2026 11:13:03 Không đội mũ Xe mô tô 17B113979 Trắng 41 20-01-2026 10:29:41 Không đội mũ Xe mô tô 29T16978 Trắng 42 20-01-2026 10:01:47 Không đội mũ Xe mô tô 19101460 Trắng 43 20-01-2026 10:01:16 Không đội mũ Xe mô tô 29X747874 Trắng 44 20-01-2026 09:53:27 Không đội mũ Xe mô tô 29X104078 Trắng 45 20-01-2026 08:29:30 Không đội mũ Xe mô tô 33K15781 Trắng 46 20-01-2026 08:01:09 Không đội mũ Xe mô tô 29V715774 Trắng 47 20-01-2026 08:01:08 Không đội mũ Xe mô tô 22S118085 Trắng 48 20-01-2026 07:50:49 Không đội mũ Xe mô tô 21FA03780 Trắng