Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1

Thứ năm, 08:55 22/01/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo số liệu thống kê từ 12h00 ngày 20/1/2026 đến 12h00 ngày 21/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 48 trường hợp vi phạm.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Camera AI đã phát hiện tới 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông qua nút giao này. Đây là con số đáng báo động về ý thức tự giác của một bộ phận người dân.

Hệ thống Camera AI ghi nhận vi phạm giao thông tại Hà Nội: Mắt thần bảo vệ an toàn - Ảnh 1.

Trường hợp người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Tuy nhiên, điểm tích cực là tại nút giao này, hệ thống không ghi nhận trường hợp nào vượt đèn đỏ hoặc đi ngược chiều đối với mô tô, xe gắn máy.

Tương tự, tại tuyến đường Lê Văn Lương – một trong những tuyến đường thường xuyên có áp lực giao thông lớn và tình trạng lấn làn buýt nhanh BRT trước đây, camera AI ghi nhận 0 trường hợp đi sai làn đường. Điều này cho thấy ý thức đi đúng làn của các tài xế đã được cải thiện đáng kể.

Hà Nội: Danh sách 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 21/1 - Ảnh 2.

Tài xế điều khiển phương tiện trên cao tốc nhưng không thắt dây an toàn bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại vị trí Km 20), camera AI ghi nhận lưu lượng phương tiện khá lớn với 9.043 lượt xe đi qua trong vòng 24 giờ, tốc độ trung bình đạt 72 km/h.

Hệ thống đã phát hiện 6 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn. Rất may mắn, không có trường hợp nào vi phạm quy định về tốc độ được ghi nhận trong khung giờ này.

Đại diện đơn vị chức năng cho biết, toàn bộ thông tin, hình ảnh về các trường hợp vi phạm nói trên (bao gồm 42 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 6 trường hợp không thắt dây an toàn) đều đã được chuyển cho Công an TP Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Danh sách phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngbiển sốmàu biển
121-01-2026 02:36:40Không thắt dây đai an toànÔ tô tải20H02185Vàng
220-01-2026 23:49:54Không thắt dây đai an toànÔ tô tải17H02307Vàng
320-01-2026 18:20:46Không thắt dây đai an toànÔ tô tải29K01142Vàng
420-01-2026 17:30:27Không thắt dây đai an toànÔ tô tải29K07146Trắng
520-01-2026 15:56:13Không thắt dây đai an toànÔ tô tải89C25969Trắng
620-01-2026 15:43:04Không thắt dây đai an toànÔ tô tải89C18388Vàng
721-01-2026 07:17:45Không đội mũXe mô tô29AD33126Trắng
821-01-2026 07:13:47Không đội mũXe mô tô30Y70197Trắng
921-01-2026 06:59:17Không đội mũXe mô tô36D118697Trắng
1021-01-2026 04:38:01Không đội mũXe mô tô21AA04378Trắng
1121-01-2026 01:26:49Không đội mũXe mô tô24B320793Trắng
1221-01-2026 00:43:46Không đội mũXe mô tô250751Trắng
1320-01-2026 21:45:09Không đội mũXe mô tô88D109110Trắng
1420-01-2026 21:34:09Không đội mũXe mô tô18H19168Trắng
1520-01-2026 21:10:40Không đội mũXe mô tô18G142367Trắng
1620-01-2026 21:03:48Không đội mũXe mô tô29X706297Trắng
1720-01-2026 20:56:56Không đội mũXe mô tô29X50753Trắng
1820-01-2026 20:28:06Không đội mũXe mô tô29502266Trắng
1920-01-2026 19:03:46Không đội mũXe mô tô22D163909Trắng
2020-01-2026 17:25:48Không đội mũXe mô tô29K13541Trắng
2120-01-2026 17:18:21Không đội mũXe mô tô90B152026Trắng
2220-01-2026 17:09:59Không đội mũXe mô tô17B113979Trắng
2320-01-2026 17:09:50Không đội mũXe mô tô36H98169Trắng
2420-01-2026 16:30:41Không đội mũXe mô tô17D611000Trắng
2520-01-2026 16:24:46Không đội mũXe mô tô35AA02940Trắng
2620-01-2026 15:59:47Không đội mũXe mô tô29D184312Trắng
2720-01-2026 15:44:27Không đội mũXe mô tô29P179227Trắng
2820-01-2026 14:09:06Không đội mũXe mô tô36D118697Trắng
2920-01-2026 13:55:45Không đội mũXe mô tô18D140404Trắng
3020-01-2026 13:53:14Không đội mũXe mô tô90B148781Trắng
3120-01-2026 13:18:06Không đội mũXe mô tô29D129704Trắng
3220-01-2026 12:49:44Không đội mũXe mô tô14N115078Trắng
3320-01-2026 12:40:00Không đội mũXe mô tô61K122108Trắng
3420-01-2026 12:36:35Không đội mũXe mô tô29Y558307Trắng
3520-01-2026 12:29:55Không đội mũXe mô tô29V173517Trắng
3620-01-2026 12:21:07Không đội mũXe mô tô29S608203Trắng
3720-01-2026 12:13:35Không đội mũXe mô tô36F120197Trắng
3820-01-2026 12:04:39Không đội mũXe mô tô29D222737Trắng
3920-01-2026 11:19:11Không đội mũXe mô tô18B296775Trắng
4020-01-2026 11:13:03Không đội mũXe mô tô17B113979Trắng
4120-01-2026 10:29:41Không đội mũXe mô tô29T16978Trắng
4220-01-2026 10:01:47Không đội mũXe mô tô19101460Trắng
4320-01-2026 10:01:16Không đội mũXe mô tô29X747874Trắng
4420-01-2026 09:53:27Không đội mũXe mô tô29X104078Trắng
4520-01-2026 08:29:30Không đội mũXe mô tô33K15781Trắng
4620-01-2026 08:01:09Không đội mũXe mô tô29V715774Trắng
4720-01-2026 08:01:08Không đội mũXe mô tô22S118085Trắng
4820-01-2026 07:50:49Không đội mũXe mô tô21FA03780Trắng
Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI "bắt" ngày 19/1Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Cùng chuyên mục

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của 2 ‘nữ quái’ sản xuất, tiêu thụ hàng chục nghìn chai thuốc nhuộm tóc giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.

