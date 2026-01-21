Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 21/1, Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lầu Bá Cải (SN 1988, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn) cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Lầu Bá Cải tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, ngày 18/9/2009, Lầu Bá Cải bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4 ra quyết định truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, lợi dụng thông thạo địa hình vùng biên, đối tượng vượt biên sang nước ngoài, thay tên đổi họ, nhập quốc tịch nhằm che giấu tung tích, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán 2026, Công an xã Nậm Cắn tăng cường nắm tình hình địa bàn. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Lầu Bá Cải có dấu hiệu quay về sống ẩn dật tại bản Trường Sơn.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có khả năng bỏ trốn hoặc chống đối khi bị bắt giữ, Công an xã đã xây dựng phương án chi tiết, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức vây bắt.

Khoảng 1h ngày 13/1, khi đối tượng đang có mặt tại nhà ở bản Trường Sơn, lực lượng chức năng tiếp cận, bao vây và khống chế thành công Lầu Bá Cải, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ và người dân.

