Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn

Thứ tư, 20:22 21/01/2026 | Pháp luật
Khánh Tâm - V.Đồng
Khánh Tâm - V.Đồng
GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.

Ngày 21/1, Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Lầu Bá Cải (SN 1988, trú bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn) cho Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4 để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Bắt gọn đối tượng truy nã ma túy sau gần 17 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Lầu Bá Cải tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ, ngày 18/9/2009, Lầu Bá Cải bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 4 ra quyết định truy nã về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, lợi dụng thông thạo địa hình vùng biên, đối tượng vượt biên sang nước ngoài, thay tên đổi họ, nhập quốc tịch nhằm che giấu tung tích, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán 2026, Công an xã Nậm Cắn tăng cường nắm tình hình địa bàn. Qua rà soát, lực lượng chức năng phát hiện Lầu Bá Cải có dấu hiệu quay về sống ẩn dật tại bản Trường Sơn.

Xác định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có khả năng bỏ trốn hoặc chống đối khi bị bắt giữ, Công an xã đã xây dựng phương án chi tiết, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tổ chức vây bắt.

Khoảng 1h ngày 13/1, khi đối tượng đang có mặt tại nhà ở bản Trường Sơn, lực lượng chức năng tiếp cận, bao vây và khống chế thành công Lầu Bá Cải, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ và người dân.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi "trốn nã" hơn 20 nămHành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.


Bắt 2 kẻ trốn nã trong rừng sâu

Bắt 2 kẻ trốn nã trong rừng sâu

Bắt kẻ trốn nã suốt 9 năm ở Lào

Bắt kẻ trốn nã suốt 9 năm ở Lào

Bắt kẻ buôn bán trẻ em rồi trốn nã ở khu vực biên giới

Bắt kẻ buôn bán trẻ em rồi trốn nã ở khu vực biên giới

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Nữ quái vận chuyển ma túy thay tên đổi họ trốn nã suốt 20 năm

Nữ quái vận chuyển ma túy thay tên đổi họ trốn nã suốt 20 năm

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Lật tẩy chiêu trò lừa bán vé xe khách online giả

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai huy động lực lượng truy bắt hai đối tượng dùng súng uy hiếp và cướp ngân hàng tại phường Hội Phú.

Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả

Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả

Pháp luật - 2 ngày trước

Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.

Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'

Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'

Pháp luật - 2 ngày trước

Trong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.

Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai

Pháp luật

Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai

Pháp luật
Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật
Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của đường dây biến mỹ phẩm giả thành 'hàng xách tay' giá rẻ

Pháp luật
Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật

Cận cảnh 2 kẻ dùng vật nghi súng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Pháp luật

