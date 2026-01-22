Dùng sổ đỏ giả lừa hơn 700 triệu đồng
GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chu Văn Lưu (SN 1988, trú tại xã Kỳ Xuân) về 2 tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Đầu năm 2022, Lưu thỏa thuận bán thửa đất có diện tích 700 m2 tại xã Kỳ Văn cho vợ chồng anh T.Q.A. và chị N.T.M. với giá 740 triệu đồng.
Tin tưởng, vợ chồng anh A. giao 700 triệu đồng cho Lưu khi chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng đất.
Khi cả hai bên đến UBND xã làm thủ tục công chứng. Do thửa đất là tài sản chung của Lưu và vợ cũ nên theo quy định buộc phải có chữ ký xác nhận của cả hai người. Tuy nhiên người đồng sở hữu không đồng ý ký chuyển nhượng
Lúc này, thay vì hoàn trả lại tiền cho người mua, Lưu lên mạng xã hội đặt làm một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả mang tên vợ chồng anh A. chị M. với chi phí 20 triệu đồng rồi giao cho họ để nhận thêm 40 triệu đồng còn lại theo thỏa thuận.
Đến tháng 8/2025, khi mang giấy chứng nhận đi thế chấp vay vốn ngân hàng, vợ chồng anh A., chị M. mới phát hiện giấy tờ không trùng khớp dữ liệu đất đai và làm đơn trình báo cơ quan công an.
