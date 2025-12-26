Hà Nội đấu giá nhiều khu đất, giá khởi điểm từ vài triệu đến hàng trăm tỷ đồng
GĐXH - Cuối tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức liên tiếp nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa bàn ngoại thành, với quy mô từ các thửa đất nhỏ lẻ đến những khu đất hàng chục nghìn mét vuông, tổng giá trị khởi điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 27/12 tới, UBND xã Yên Lãng sẽ đưa ra đấu giá 33 thửa đất thuộc địa bàn thôn Nại Châu và thôn Xa Mạc (thuộc huyện Đan Phượng và Phúc Thọ trước đây). Các thửa đất có diện tích dao động từ 95 – 190 m², giá khởi điểm được xác định trong khoảng 5 – 7 triệu đồng/m².
Cùng thời điểm này, một khu đất có quy mô lớn tại khu Đồng Xếnh – Vườn Gàn, xã Ba Vì cũng được tổ chức đấu giá. Tổng diện tích khu đất là khoảng 5,7 ha, trong đó có khoảng 1,7 ha được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng. Phần diện tích này có tổng giá khởi điểm hơn 479 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, với tối thiểu 3 vòng bắt buộc.
Tiếp đó, ngày 29/12, xã Yên Lãng tiếp tục tổ chức phiên đấu giá 33 thửa đất tại hai thôn Nại Châu và Xa Mạc (thuộc huyện Mê Linh cũ). Diện tích và mức giá khởi điểm của các thửa đất tương tự phiên đấu giá trước đó, từ 95 – 190 m², giá từ 5 – 7 triệu đồng/m².
Bước sang đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ tại khu K3, thị trấn Thường Tín (nay thuộc xã Văn Phú). Khu đất có tổng diện tích 17.791 m², trong đó hơn 6.700 m² được đưa ra đấu giá.
Theo thông báo, diện tích đấu giá bao gồm hơn 6.135 m² đất xây dựng nhà ở liền kề và khoảng 600 m² đất xây dựng nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ khu đất hơn 459,33 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương đương hơn 91,86 tỷ đồng.
Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo phương thức trả giá lên, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 8/1/2026. Hạn cuối nộp tiền đặt trước là 17h ngày 22/1/2026. Dự kiến, phiên đấu giá chính thức diễn ra vào 8h30 ngày 24/1/2026 tại Hội trường UBND xã Thường Tín.
Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trong 10 tháng đầu năm nay, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hà Nội đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng tới 167% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này vượt xa nhiều nguồn thu khác như thu nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.
Kết quả trên phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường bất động sản Thủ đô trong năm 2025, khi nhiều dự án được triển khai và nguồn cung đất đai được bổ sung. Tuy nhiên, so với nửa cuối năm 2024 – thời điểm nhiều lô đất ngoại thành trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần giá khởi điểm – hoạt động đấu giá đất từ đầu năm đến nay có dấu hiệu chững lại, thận trọng hơn.
Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 thángGiá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.
Giá iPhone 14 Plus giảm kỷ lục, trang bị hấp dẫn chẳng kém iPhone 17 Plus, xứng danh iPhone Plus rẻ, xịn nhất Việt NamGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 14 Plus cũ này lại được chuộng hơn hẳn iPhone 17 Plus vì sở hữu loạt trang bị hiện đại đi kèm mức giá cực “mềm” cuối tháng 12.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh ThanhGiá cả thị trường - 7 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ xã Đông Anh cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.
Giá vàng hôm nay 26/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao so với thế giới?Giá cả thị trường - 8 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại trong đó vàng miếng SJC bán ra tại một số doanh nghiệp tăng tới 800 nghìn đồng/lượng, áp sát mốc 160 triệu đồng/lượng.
Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave AlphaGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, đặc biệt giá bán chỉ từ 20 triệu đồng.
Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lítGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.
Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.
Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava AlphaGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda ICON e: đang giảm tới 10 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe máy điện rẻ nhất phân khúc, sẵn sàng thay thế xe xăng với mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.
Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên LộcGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục "nóng".
Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Giá iPhone 14 mới nhất chỉ bằng nửa iPhone 17, xứng danh iPhone fullbox giá rẻ đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12 này.
Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?Giá cả thị trường
GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.