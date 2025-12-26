Hà Nội đấu giá nhiều khu đất, giá khởi điểm từ vài triệu đến hàng trăm tỷ đồng

Cụ thể, ngày 27/12 tới, UBND xã Yên Lãng sẽ đưa ra đấu giá 33 thửa đất thuộc địa bàn thôn Nại Châu và thôn Xa Mạc (thuộc huyện Đan Phượng và Phúc Thọ trước đây). Các thửa đất có diện tích dao động từ 95 – 190 m², giá khởi điểm được xác định trong khoảng 5 – 7 triệu đồng/m².

Cùng thời điểm này, một khu đất có quy mô lớn tại khu Đồng Xếnh – Vườn Gàn, xã Ba Vì cũng được tổ chức đấu giá. Tổng diện tích khu đất là khoảng 5,7 ha, trong đó có khoảng 1,7 ha được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng. Phần diện tích này có tổng giá khởi điểm hơn 479 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, với tối thiểu 3 vòng bắt buộc.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá nhiều khu đất giá khởi điểm từ 5-7 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 29/12, xã Yên Lãng tiếp tục tổ chức phiên đấu giá 33 thửa đất tại hai thôn Nại Châu và Xa Mạc (thuộc huyện Mê Linh cũ). Diện tích và mức giá khởi điểm của các thửa đất tương tự phiên đấu giá trước đó, từ 95 – 190 m², giá từ 5 – 7 triệu đồng/m².

Bước sang đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ tại khu K3, thị trấn Thường Tín (nay thuộc xã Văn Phú). Khu đất có tổng diện tích 17.791 m², trong đó hơn 6.700 m² được đưa ra đấu giá.

Theo thông báo, diện tích đấu giá bao gồm hơn 6.135 m² đất xây dựng nhà ở liền kề và khoảng 600 m² đất xây dựng nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ khu đất hơn 459,33 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương đương hơn 91,86 tỷ đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo phương thức trả giá lên, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 8/1/2026. Hạn cuối nộp tiền đặt trước là 17h ngày 22/1/2026. Dự kiến, phiên đấu giá chính thức diễn ra vào 8h30 ngày 24/1/2026 tại Hội trường UBND xã Thường Tín.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trong 10 tháng đầu năm nay, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hà Nội đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng tới 167% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này vượt xa nhiều nguồn thu khác như thu nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Kết quả trên phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường bất động sản Thủ đô trong năm 2025, khi nhiều dự án được triển khai và nguồn cung đất đai được bổ sung. Tuy nhiên, so với nửa cuối năm 2024 – thời điểm nhiều lô đất ngoại thành trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần giá khởi điểm – hoạt động đấu giá đất từ đầu năm đến nay có dấu hiệu chững lại, thận trọng hơn.