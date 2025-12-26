Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội đấu giá nhiều khu đất, giá khởi điểm từ vài triệu đến hàng trăm tỷ đồng

Thứ sáu, 15:52 26/12/2025 | Giá cả thị trường
Mai Thị Hạnh
Mai Thị Hạnh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cuối tháng 12/2025 và đầu năm 2026, Hà Nội dự kiến tổ chức liên tiếp nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa bàn ngoại thành, với quy mô từ các thửa đất nhỏ lẻ đến những khu đất hàng chục nghìn mét vuông, tổng giá trị khởi điểm lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 27/12 tới, UBND xã Yên Lãng sẽ đưa ra đấu giá 33 thửa đất thuộc địa bàn thôn Nại Châu và thôn Xa Mạc (thuộc huyện Đan Phượng và Phúc Thọ trước đây). Các thửa đất có diện tích dao động từ 95 – 190 m², giá khởi điểm được xác định trong khoảng 5 – 7 triệu đồng/m².

Cùng thời điểm này, một khu đất có quy mô lớn tại khu Đồng Xếnh – Vườn Gàn, xã Ba Vì cũng được tổ chức đấu giá. Tổng diện tích khu đất là khoảng 5,7 ha, trong đó có khoảng 1,7 ha được quy hoạch xây dựng nhà ở thấp tầng. Phần diện tích này có tổng giá khởi điểm hơn 479 tỷ đồng. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp qua nhiều vòng, với tối thiểu 3 vòng bắt buộc.

Hà Nội đấu giá nhiều khu đất, giá khởi điểm từ vài triệu đến hàng trăm tỷ đồng - Ảnh 1.

Hà Nội chuẩn bị đấu giá nhiều khu đất giá khởi điểm từ 5-7 triệu đồng.

Tiếp đó, ngày 29/12, xã Yên Lãng tiếp tục tổ chức phiên đấu giá 33 thửa đất tại hai thôn Nại Châu và Xa Mạc (thuộc huyện Mê Linh cũ). Diện tích và mức giá khởi điểm của các thửa đất tương tự phiên đấu giá trước đó, từ 95 – 190 m², giá từ 5 – 7 triệu đồng/m².

Bước sang đầu năm 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Thường Tín sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở liền kề và nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ tại khu K3, thị trấn Thường Tín (nay thuộc xã Văn Phú). Khu đất có tổng diện tích 17.791 m², trong đó hơn 6.700 m² được đưa ra đấu giá.

Theo thông báo, diện tích đấu giá bao gồm hơn 6.135 m² đất xây dựng nhà ở liền kề và khoảng 600 m² đất xây dựng nhà ở liền kề kết hợp thương mại dịch vụ. Tổng giá khởi điểm của toàn bộ khu đất hơn 459,33 tỷ đồng. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước tương đương hơn 91,86 tỷ đồng.

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo phương thức trả giá lên, thông qua hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá. Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký kéo dài từ ngày 24/12/2025 đến hết ngày 8/1/2026. Hạn cuối nộp tiền đặt trước là 17h ngày 22/1/2026. Dự kiến, phiên đấu giá chính thức diễn ra vào 8h30 ngày 24/1/2026 tại Hội trường UBND xã Thường Tín.

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trong 10 tháng đầu năm nay, nguồn thu từ tiền sử dụng đất của Hà Nội đạt khoảng 89.000 tỷ đồng, tăng tới 167% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này vượt xa nhiều nguồn thu khác như thu nội địa, xuất nhập khẩu hay dầu thô.

Kết quả trên phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng tích cực của thị trường bất động sản Thủ đô trong năm 2025, khi nhiều dự án được triển khai và nguồn cung đất đai được bổ sung. Tuy nhiên, so với nửa cuối năm 2024 – thời điểm nhiều lô đất ngoại thành trúng đấu giá với mức trên 100 triệu đồng/m², cao gấp nhiều lần giá khởi điểm – hoạt động đấu giá đất từ đầu năm đến nay có dấu hiệu chững lại, thận trọng hơn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Tự uống thuốc giảm đau chữa đau đầu, bé gái 14 tuổi nhập viện cấp cứu

Tự uống thuốc giảm đau chữa đau đầu, bé gái 14 tuổi nhập viện cấp cứu

Tin tối 20/10: Xôn xao tin nhắn cô giáo 'mong phụ huynh đừng bận tâm' chuyện quà ngày 20/10; đấu giá đất ở tại Hà Đông lên đến 262 triệu đồng/m2

Tin tối 20/10: Xôn xao tin nhắn cô giáo 'mong phụ huynh đừng bận tâm' chuyện quà ngày 20/10; đấu giá đất ở tại Hà Đông lên đến 262 triệu đồng/m2

Người bỏ cọc đấu giá đất sẽ bị công khai danh tính và xử phạt

Người bỏ cọc đấu giá đất sẽ bị công khai danh tính và xử phạt

Cùng chuyên mục

Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Bất ngờ ngân hàng có lãi tới 7,1% khi gửi 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Với gần 30 ngân hàng, mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 7,1%/năm.

Giá iPhone 14 Plus giảm kỷ lục, trang bị hấp dẫn chẳng kém iPhone 17 Plus, xứng danh iPhone Plus rẻ, xịn nhất Việt Nam

Giá iPhone 14 Plus giảm kỷ lục, trang bị hấp dẫn chẳng kém iPhone 17 Plus, xứng danh iPhone Plus rẻ, xịn nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 14 Plus cũ này lại được chuộng hơn hẳn iPhone 17 Plus vì sở hữu loạt trang bị hiện đại đi kèm mức giá cực “mềm” cuối tháng 12.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Hà Nội: Bất ngờ trước giá bán nhà riêng tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà riêng tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc và Vĩnh Thanh được hình thành từ xã Đông Anh cũ ghi nhận ở ngưỡng cao.

Giá vàng hôm nay 26/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá vàng hôm nay 26/12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý điều chỉnh ra sao so với thế giới?

Giá cả thị trường - 8 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tăng mạnh trở lại trong đó vàng miếng SJC bán ra tại một số doanh nghiệp tăng tới 800 nghìn đồng/lượng, áp sát mốc 160 triệu đồng/lượng.

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Xe máy điện sở hữu thiết kế đẹp lấn át cả Honda Vision và SH Mode, đặc biệt giá bán chỉ từ 20 triệu đồng.

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Giá xăng dầu giảm sâu, xăng E5RON92 có giá bán hơn 18.000 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ Công thương vừa công bố giá xăng dầu mới áp dụng từ 15h chiều nay. Kỳ điều hành này, giá bán xăng dầu tăng giảm đan xen.

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 25/12: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji, PNJ, Phú Quý giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng miếng SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Xe máy điện Honda giảm giá sốc từ 17 triệu đồng thiết kế thời trang, trang bị hiện đại, pin chống nước siêu bền, rẻ hơn cả Vision, Wava Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện Honda ICON e: đang giảm tới 10 triệu đồng, trở thành một trong những mẫu xe máy điện rẻ nhất phân khúc, sẵn sàng thay thế xe xăng với mức giá chỉ từ 17 triệu đồng.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường căn hộ chung cư tại 5 xã mới: Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc được hình thành từ huyện Đông Anh cũ tiếp tục "nóng".

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá iPhone 14 mới nhất chỉ bằng nửa iPhone 17, xứng danh iPhone fullbox giá rẻ đáng trải nghiệm nhất trong tháng 12 này.

Xem nhiều

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Hatchback hạng B giá 386 triệu đồng của Honda thiết kế nội thất hiện đại tựa Toyota Yaris, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến khách hàng thích thú nếu về Việt Nam?

Giá cả thị trường

GĐXH - Hatchback hạng B của Honda hé lộ màn “lột xác” đáng chú ý về thiết kế so với thế hệ hiện hành.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Hà Nội: Bất ngờ trước giá chung cư tại 5 xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh và Thiên Lộc

Giá cả thị trường
Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá iPhone 14 mới nhất giảm chạm đáy, rẻ chưa từng thấy, xịn chẳng kém iPhone 17, xứng danh iPhoe đáng mua nhất 2025

Giá cả thị trường
SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

SUV hạng B giá 490 triệu đồng đẹp sang trọng, trang bị đẳng cấp sánh ngang Toyota Yaris Cross, rẻ ngang xe hạng A Hyundai Venue

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 20 triệu đồng đẹp cổ điển lấn át SH Mode, trang bị hiện đại, rẻ hơn hẳn Vision, chỉ ngang xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top