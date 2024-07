Hà Nội, giá chung cư sơ cấp đã đạt ngưỡng 65 triệu đồng/m2

Trong quý I năm 2024, giá bán chung cư tăng mạnh, đặc biệt là tại thủ đô. Bước sang quý II của năm, cơn sốt chung cư bắt đầu hạ nhiệt, nhưng mặt bằng giá chỉ đi ngang mà không có dấu hiệu giảm. Tính đến thời điểm cuối tháng 6, đầu tháng 7, giá chung cư tại Hà Nội vẫn giữ ổn định, thậm chí tăng nhẹ ở một số khu vực.

Ghi nhận giá bán chung cư hiện tại của khu đô thị Tây Mỗ đang được rao bán với giá từ 53-58 triệu đồng/m2, tăng 15% so với cuối năm ngoái. Tương tự, giá rao bán của dự án chung cư 36 tầng, mặt đường Châu Văn Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng đang được rao bán với giá từ 60-65 triệu đồng/m2.

Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, trong quý II/2024, nguồn cung mở mới chung cư toàn Hà Nội quý đạt gần 8.300 căn, so với quý I/2024 đã tăng 97%, tăng gấp 4,5 lần cùng kỳ năm 2023. Trong khi nguồn cung căn hộ mới mở bán toàn Hà Nội cả năm 2023 chỉ khoảng 8.600 căn.

Hiện nay, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội trong quý II/2024 đạt gần 65 triệu/m2, tăng 25% so với quý I/2024 và tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023, do nguồn cung mới chủ yếu là cao cấp và hạng sang.

Dự kiến 1/8/2024 tới đây, 3 Luật là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2024 chính thức có hiệu lực. Khi đó, giá nhà đất nói chung, giá chung cư nói riêng cũng sẽ có nhiều thay đổi.