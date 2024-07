Diễn biến giá chung cư khu vực Cầu Giấy, Hà Nội những ngày đầu tháng 7

Cầu Giấy là một trong những quận tại Hà Nội có tốc độ phát triển nhanh bởi có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nằm trên nhiều trục đường giao thông huyết mạch. Cùng với nhiều quận, huyện khu vực trung tâm thủ đô, thị trường bất động sản khu vực Cầu Giấy cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh. Nổi bật nhất phải kể đến phân khúc chung cư.

Khảo sát trên địa bàn quận Cầu Giấy, giá các dự án chung cư tầm trung đang mở bán đang khá cao, dao động từ 50-90 triệu đồng/m2.

Cụ thể: giá bán của dự án chung cư Vinata Tower Hà Nội, số 289 Khuất Duy Tiến đang dao động từ 50-60 triệu đồng/m2. Giá bán chung cư tại dự án Hà Nội Paragon tại 86 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu đang dao động từ 50-65 triệu đồng/m2. Hai dự án chung cư The Park Home Cầu Giấy số 1 Thành Thái, Dịch Vọng và Luxury Park Views Cầu Giấy Lô 32, Yên Hòa đang rao bán với mức giá dao động từ 60 – 75 triệu đồng/m2. Dự án chung cư Mipec Rubik 360 Hà Nội số 122-124 Xuân Thủy hiện đang có giá từ 65-80 triệu đồng/m2. Dự án chung cư The Nine Hà Nội, số 9 Phạm Văn Đồng hiện đang được rao bán từ 62-83 triệu đồng/m2. Căn hộ chung cư Discovery Skyline số 302 Cầu Giấy ghi nhận giá bán dao động từ 52-85 triệu đồng/m2. Giá bán của dự án chung cư Epic Tower tại 19 Duy Tân đang dao động từ 75-90 triệu đồng/m2.

Bên cạnh các dự án tầm trung, giá bán phân khúc căn hộ hạng sang cũng tăng cao, điển hình như dự án căn hộ hạng sang là Hanoi Signature trên địa bàn quận Cầu Giấy đang được mở bán với mức giá dao động từ 97-201 triệu đồng/m2.

Không chỉ chung cư, phân khúc nhà riêng trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng ghi nhận ở mức cao. Khảo sát giá bán trong tháng 6, trên kênh batdongsan.com.vn nhiều căn nhà riêng tại địa bàn quận Cầu giấy đang dao động từ 150 – 250 triệu đồng/m2.