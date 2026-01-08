Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Thứ năm, 13:08 08/01/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.

Diễn biến giá nhà trọ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hiện nay, không chỉ  chung cư, nhà riêng, biệt thự, liền kề ngay cả giá cho thuê phòng trọ trên địa bàn 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng hiện cũng đang được duy trì ở mức khá ổn định, dao động từ 1,2 – 5 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ rộng 20m2, tại ngõ 50, đường An Đào C, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng.

Tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ), căn phòng trọ rộng 18m2 hiện đang được cho thuê với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

Phân khúc chung cư mini trên địa bàn các xã mới sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ hiện thường có giá cao hơn loại hình phòng trọ cho thuê, hiện dao động từ 3-6 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư mini rộng 25m2 tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm ( tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, theo khảo sát, lượng  phòng trọ, chung cư mini cho thuê trên địa bàn 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng không quá rầm rộ. Giá cho thuê thường mềm hơn các khu vực nội thành, thậm chí mềm hơn hẳn các khu vực như huyện Hoài Đức, Đông Anh sau sáp nhập.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026 - Ảnh 1.Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026 - Ảnh 2.Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Hà Nội: Gia Lâm vượt mặt các xã Bát Tràng, Phù Đổng và Thuận An về số lượng tòa chung cư mini rao bán

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng vượt ngưỡng 3 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt biệt thự tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An, Phù Đổng đầu năm 2026

Cùng chuyên mục

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay 8/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao dù giá thế giới giảm.

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường - 3 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone 13 vẫn đang là chiếc iPhone có giá trị sử dụng cực ổn mà bất cứ ai cần đến một chiếc iPhone tốt nhất trong tầm giá cũng không nên bỏ qua.

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 17 giờ trước

GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ giá dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng, pin gần 32 kWh cho quãng đường hơn 300 km, hướng tới nhu cầu đi phố hằng ngày.

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồng

Giá cả thị trường - 22 giờ trước

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang dao động khoảng từ 3 - 8,2%/năm.

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?

Giá cả thị trường - 23 giờ trước

GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như Vision

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mức giá khoảng 35 triệu đồng, pin có thể đổi nhanh tại trạm hoặc sạc tại nhà, hứa hẹn phù hợp xu hướng giao thông xanh đô thị.

Xem nhiều

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH Mode

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

SUV cỡ nhỏ giá 360 triệu đồng nội thất sang xịn, 6 túi khí an toàn, rẻ như Kia Morning, Hyundai Grand i10 chắc chắn sẽ được lòng khách hàng Việt

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

Giá cả thị trường
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá cả thị trường
Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá iPhone 17, 17 Pro Max giảm cả triệu đồng, cực dễ mua, cơ hội lớn cho khách hàng ngay đầu năm 2026

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top