Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Diễn biến giá nhà trọ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng

Hiện nay, không chỉ chung cư, nhà riêng, biệt thự, liền kề ngay cả giá cho thuê phòng trọ trên địa bàn 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng hiện cũng đang được duy trì ở mức khá ổn định, dao động từ 1,2 – 5 triệu đồng/tháng/căn.

Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ rộng 20m2, tại ngõ 50, đường An Đào C, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng.

Tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ), căn phòng trọ rộng 18m2 hiện đang được cho thuê với giá 1,2 triệu đồng/tháng.

Phân khúc chung cư mini trên địa bàn các xã mới sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ hiện thường có giá cao hơn loại hình phòng trọ cho thuê, hiện dao động từ 3-6 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư mini rộng 25m2 tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm ( tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, theo khảo sát, lượng phòng trọ, chung cư mini cho thuê trên địa bàn 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng không quá rầm rộ. Giá cho thuê thường mềm hơn các khu vực nội thành, thậm chí mềm hơn hẳn các khu vực như huyện Hoài Đức, Đông Anh sau sáp nhập.

4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập

1. Xã Gia Lâm

Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

2. Xã Thuận An

Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.

3. Xã Bát Tràng

Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.

4. Xã Phù Đổng

Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.