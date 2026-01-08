Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026
GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.
Diễn biến giá nhà trọ tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng
Hiện nay, không chỉ chung cư, nhà riêng, biệt thự, liền kề ngay cả giá cho thuê phòng trọ trên địa bàn 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng hiện cũng đang được duy trì ở mức khá ổn định, dao động từ 1,2 – 5 triệu đồng/tháng/căn.
Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ rộng 20m2, tại ngõ 50, đường An Đào C, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 2,5 triệu đồng/tháng.
Tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm (tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ), căn phòng trọ rộng 18m2 hiện đang được cho thuê với giá 1,2 triệu đồng/tháng.
Phân khúc chung cư mini trên địa bàn các xã mới sáp nhập từ huyện Gia Lâm cũ hiện thường có giá cao hơn loại hình phòng trọ cho thuê, hiện dao động từ 3-6 triệu đồng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn chung cư mini rộng 25m2 tại đường Ngô Xuân Quảng, xã Gia Lâm ( tức Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm cũ) hiện đang được rao cho thuê với giá 3,5 triệu đồng/tháng.
Hiện nay, theo khảo sát, lượng phòng trọ, chung cư mini cho thuê trên địa bàn 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng không quá rầm rộ. Giá cho thuê thường mềm hơn các khu vực nội thành, thậm chí mềm hơn hẳn các khu vực như huyện Hoài Đức, Đông Anh sau sáp nhập.
4 xã mới của huyện Gia Lâm sau sáp nhập
1. Xã Gia Lâm
Hiện nay, xã Gia Lâm được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Xá, xã Kiêu Kỵ thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của thị trấn Trâu Quỳ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Thạch Bàn và các xã Phú Sơn, Cổ Bi, Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm, một phần diện tích tự nhiên của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
2. Xã Thuận An
Xã Thuận An sau sáp nhập được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dương Quang, xã Lệ Chi thuộc huyện Gia Lâm cũ, một phần diện tích tự nhiên, toàn bộ quy mô dân số của xã Đặng Xá và phần còn lại của xã Phú Sơn thuộc huyện Gia Lâm.
3. Xã Bát Tràng
Hiện nay, xã Bát Tràng được hình thành từ việc sắp xếp phần còn lại của phường Thạch Bàn quận Long Biên cũ, phần còn lại của thị trấn Trâu Quỳ và xã Đa Tốn thuộc huyện Gia Lâm cũ và phần còn lại của xã Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm cũ.
4. Xã Phù Đổng
Xã Phù Đổng hiện nay được sắp xếp từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Yên Viên, các xã Ninh Hiệp, Phù Đổng, Thiên Đức, Yên Thường, Yên Viên thuộc huyện Gia Lâm cũ, phần còn lại của xã Cổ Bi và phần còn lại của xã Đặng Xá thuộc xã Gia Lâm cũ.
Giá bạc hôm nay (8/1): Thị trường trong nước giảm mạnh, quay về mốc 80 triệu đồng/kgGiá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay tiếp tục đi xuống khi thị trường quốc tế giảm sâu về vùng 77–79 USD/oz, kéo giá giao dịch trong nước lùi về quanh mốc 80 triệu đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 2 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay 8/1/2026 ở vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn ở mức rất cao dù giá thế giới giảm.
Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt NamGiá cả thị trường - 3 giờ trước
GĐXH - Giá iPhone 13 vẫn đang là chiếc iPhone có giá trị sử dụng cực ổn mà bất cứ ai cần đến một chiếc iPhone tốt nhất trong tầm giá cũng không nên bỏ qua.
Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt NamGiá cả thị trường - 17 giờ trước
GĐXH - Hatchback gây chú ý nhờ giá dễ tiếp cận, thiết kế gọn gàng, pin gần 32 kWh cho quãng đường hơn 300 km, hướng tới nhu cầu đi phố hằng ngày.
Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda CityGiá cả thị trường - 18 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.
Ngân hàng tung lãi tới 8,2% khi gửi kỳ hạn 6 tháng: Bất ngờ số tiền nhận về khi gửi tiết kiệm 500 triệu đồngGiá cả thị trường - 22 giờ trước
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm 6 tháng trong hệ thống ngân hàng đang dao động khoảng từ 3 - 8,2%/năm.
Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh sốGiá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Giá lăn bánh Hyundai Accent cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Toyota Vios hay Honda City.
Giá nhà phố thương mại tại huyện Gia Lâm cũ: Khu nào đang dẫn đầu xu hướng – Bát Tràng, Thuận An hay Phù Đổng?Giá cả thị trường - 23 giờ trước
GĐXH - Tại thời điểm đầu năm mới 2026, giá nhà phố thương mại (shophouse) tại 4 xã mới thuộc huyện Gia Lâm cũ đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại các xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù ĐổngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê của các căn nhà mặt phố tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Xe máy điện giá 35 triệu đồng của Honda trang bị pin rời, công nghệ an toàn, động cơ mạnh rẻ chỉ như VisionGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe máy điện Honda gây chú ý với mức giá khoảng 35 triệu đồng, pin có thể đổi nhanh tại trạm hoặc sạc tại nhà, hứa hẹn phù hợp xu hướng giao thông xanh đô thị.
Giá xe Honda Air Blade giảm mạnh, rẻ nhất lịch sử, khách đua chốt đơn thay vì Lead, SH ModeGiá cả thị trường
GĐXH - Giá xe Honda Air Blade 125/160 tại đại lý đang giảm mạnh nhằm thu hút khách Việt trước Tết Nguyên đán, hiện chênh giá rất ít so với niêm yết.